“Por esta patria, lo que haya que hacer”: la frase de Álvaro Uribe que marcó a Daniel Palacios y que lo llevó a buscar su vocación

El exministro del Interior Daniel Palacios, que oficializó su aspiración a la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030, a principio de 2025, participó en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio, donde expuso detalles de su trayectoria personal y política, así como su postura frente a temas de seguridad, oposición y manejo gubernamental.

Durante la conversación relató pasajes de su vida, recordó su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y se refirió a hechos de violencia nacional que marcaron el debate público en torno a las garantías electorales.

Palacios recordó que su vínculo con la política nacional comenzó a temprana edad, cuando aún era estudiante en Valledupar. Según relató: “Yo estaba de personero en el colegio bilingüe de Valledupar. Estamos hablando del año 2001, e hicimos una invitación en ese momento al exgobernador Álvaro Uribe, cuando tenía el menos 1% de las encuestas. Sí. Y allá fue el colegio y nos dio una charla sobre liderazgo y sobre lo que él veía como su visión para el país”.

En ese encuentro, Palacios aseguró que le formuló una pregunta que marcaría el inicio de su relación con el expresidente: “‘Doctor Uribe, de acuerdo a todo lo que usted está diciendo, ¿usted está dispuesto a pagar el precio político y la persecución que eso le traerá?’”. Según recordó, la respuesta fue directa: “Hombre, joven Daniel, por esta patria, lo que haya que hacer”.

El exministro afirmó que, con el paso de los años, esa conversación cobró un significado especial: “Mire hoy en lo que estamos, los de las Farc en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel, con la impunidad absoluta y Álvaro Uribe peleando para demostrar su inocencia”.

Su camino en el servicio público

El exministro relató cómo su vocación inicial lo llevó a ingresar a la Escuela Militar tras graduarse del colegio en 2002. Explicó que debió retirarse por un problema de salud, lo que lo condujo a la Universidad del Rosario, donde inició estudios en Derecho. Narró que en esa etapa, con apenas 19 años, pudo vincularse a la vida pública gracias a la gestión del entonces presidente Uribe: “El presidente Uribe le devolvía a uno la llamada un domingo. Y me dio la oportunidad de trabajar en Colombia Joven, en la Presidencia de la República”.

Posteriormente, ocupó cargos como asesor en el Ministerio de Defensa, coordinador en el Congreso, secretario privado de Uribe, concejal de Bogotá, presidente del Concejo de la capital, viceministro del Interior y finalmente ministro de esa cartera. Resumió su experiencia señalando: “Esa ha sido esa trayectoria con cuarenta y dos años de edad que nos hacen hoy, creo, ser el candidato más joven, pero creo que tenemos la capacidad, la convicción, la coherencia para sacar al país adelante”.

Reflexiones sobre seguridad y garantías electorales

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2024, tras sobrevivir dos meses a un atentado. Palacios cuestionó las garantías de seguridad para los aspirantes actuales: “¿De qué garantías estamos hablando? En Colombia asesinaron a un candidato a la presidencia que era un senador en ejercicio, que tenía un riesgo previsible, que era absolutamente claro”.

El exministro comparó su experiencia en 2022, cuando fue minisro: “Teníamos treinta y dos candidatos presidenciales. Todos tenían protección. Cuando Gustavo Petro era senador y yo ejercía el Ministerio del Interior, tenía un esquema de seguridad supremamente robusto, más de cuarenta hombres de protección”.

En su intervención agregó: “No es que la están debilitando, es que la están ideologizando. Se protege al que le da la gana al Gobierno de proteger. El Estado le debe garantizar la protección a los que hacen oposición, a los que ejercen la prensa libre, a los que ejercen el liderazgo social”.

Palacios concluyó que la ausencia de seguridad para los candidatos representa una amenaza directa a la democracia: “Asesinar o intimidar a un miembro de la oposición es perder democracia. Y por eso aquí tenemos que decirlo: no nos vamos a dejar intimidar, no nos vamos a callar, vamos a dar esa batalla”.

Durante el programa, el exministro también fue consultado sobre el papel de los funcionarios de la administración actual. Señaló que la raíz de los problemas no está en los ministros, sino en la falta de liderazgo presidencial: “Yo creo que más allá de los ministros, aquí lo que hay un problema es de presidente. Es un presidente que lleva cincuenta y cinco ministros, cada uno menos preparado que el anterior”.