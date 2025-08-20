Petro oficializó la designación de Ingris Mirelda Padilla como gobernadora encargada del departamento del Magdalena

Ingris Mirelda Padilla será la gobernadora encargada de Magdalena - crédito Presidencia de la República

El 30 de julio de 2025, Rafael Martínez se despidió de la Gobernación del Magdalena, tras la notificación oficial de la ejecutoria del fallo del Consejo de Estado que anuló su elección.

Su salida se produjo luego de que el alto tribunal dejara en firme la invalidación de su elección por incurrir en doble militancia en la modalidad de apoyo. Ese mismo día, el Gobierno departamental firmó el decreto que declaró la falta absoluta en el cargo y designó a Ingris Padilla, secretaria del Interior Departamental, como gobernadora encargada.

Según el propio Martínez, la medida no responde a errores de fondo en su gestión, sino a motivaciones políticas. En sus palabras, “la anulidad proferida por el Consejo de Estado quedó ejecutoriada ayer 30 de julio a las 5 de la tarde. A partir del día de hoy (martes 31 de julio) asumió las funciones de gobernadora encargada la secretaria del Interior, la doctora Ingris Padilla”.

Luego de la suspensión, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto en el que designo a Padilla como gobernadora encargada del departamento del Magdalena, hasta que se lleven a cabo las nuevas elecciones para elegir al nuevo mandatario regional.

