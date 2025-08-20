Mónica Rodríguez lanzó contundente crítica a la polarización política en Colombia: “Jugarse entre Petro y Uribe es condenar al país al odio”

Mónica Rodríguez critica la polarización política en Colombia y advierte sobre el riesgo de elegir entre Petro y Uribe - crédito composición fotográfica Infobae

La reconocida presentadora colombiana Mónica Rodríguez volvió a generar polémica en redes sociales tras expresar su preocupación por el panorama político del país. A través de una publicación en sus plataformas digitales, la comunicadora criticó duramente la polarización que, según ella, sigue marcando el rumbo de Colombia, señalando directamente a las figuras de Gustavo Petro y Álvaro Uribe como responsables de una división cada vez más profunda en la sociedad.

“Jugarse entre Petro y Uribe es seguir condenando al país a la división y el odio”, aseguró Rodríguez, que también lamentó la ausencia de una figura política capaz de generar unidad. “Lo más triste es que no hay un solo candidato que pueda reconciliar a Colombia, que no tenga un discurso incendiario y violento como el de estos dos”, añadió.

Mónica, recordada por su trabajo en programas como Día a Día, Mujeres al límite y Noticias Canal Uno, se ha caracterizado por mantener una postura crítica y frontal frente a diversos temas sociales y políticos. Aunque su activismo en redes sociales ha despertado tanto apoyo como rechazo, ella dejó en claro que no está dispuesta a guardar silencio frente a lo que considera injusticias o retrocesos para el país.

La presentadora lamenta la falta de líderes conciliadores y rechaza los discursos incendiarios en el país - crédito @MONYRODRIGUEZOF / X

Las declaraciones se dieron en respuesta a una frase de Alfredo Saade, que invitó a la ciudadanía a “jugarse en las urnas” entre Petro y Uribe, sugiriendo que ambos siguen siendo opciones válidas de liderazgo. Para Mónica Rodríguez, sin embargo, esa elección representa más de lo mismo: confrontación, discursos extremos y ausencia de esperanza.

“El presente y futuro de este país es incierto y desesperanzador. Y no, no debe existir la posibilidad de reelección, NUNCA MÁS (sic)”, concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios celebraron su valentía y claridad, otros la acusaron de hacer comentarios “divisivos”, por ejemplo: “La felicito, sea la vice de Vicky Dávila ahí si hay futuro”, ó “La división la crean los medios de comunicación... A estás alturas ya se sabe quién habla de odio y quién no”.

Mónica Rodríguez cuestionó el cubrimiento mediático de la muerte de Miguel Uribe Turbay y Marbelle le respondió: “¡Envidiosa!”

La comunicadora trató de espectáculo el cubrimiento de los medios - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

El fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto, generó un amplio cubrimiento mediático en Colombia, con transmisiones en vivo, entrevistas y homenajes desde el Capitolio Nacional.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la manera en que los medios abordaron este acontecimiento. Una de las críticas más destacadas provino de la periodista y presentadora Mónica Rodríguez, que manifestó su descontento por lo que calificó como un “espectáculo” en torno al cuerpo del congresista.

Rodríguez publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que expresó su incomodidad con el uso del féretro como telón de fondo para entrevistas y transmisiones. “No entiendo eso de convertir el Capitolio donde está siendo velado Miguel Uribe, en estudio de televisión. Entrevistas con el ataúd de fondo y las ‘narraciones’ de lo que allí sucede como si fuera un espectáculo de fútbol o una alfombra roja”, escribió. Además, aseguró que el periodismo está en “decadencia” por este tipo de prácticas.

La cantante trató de envidiosa a Mónica Fonseca tras su publicación - crédito @Marbelle_30/X

Las declaraciones de la comunicadora generaron reacciones encontradas. Una de las respuestas más llamativas vino por parte de la cantante Marbelle, que no dudó en responder con dureza: “¡Envidiosa! Es un merecido homenaje y los que no pueden estar quieren acompañar desde la distancia”, publicó la artista, ganándose aplausos por parte de sus seguidores, que celebraron su postura con frases como “la pusiste en su lugar” y “la peinaste”.