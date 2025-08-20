Colombia

La suspensión de Alfredo Saade por parte de la Procuraduría generó diversas reacciones: “Se cayó de la bicicleta”

La decisión de apartar a Saade de su cargo por tres meses desató comentarios de figuras públicas y renovó el debate sobre su gestión en el Gobierno, en medio del proceso en su contra

Nelson Álvarez

Nelson Álvarez

Guardar
La decisión de apartar a
La decisión de apartar a Saade de su cargo por tres meses desató comentarios de figuras públicas y renovó el debate sobre su gestión en el Gobierno, en medio de una investigación por posibles anomalías administrativas - crédito @infopresidencia

El 19 de agosto, la Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional a Alfredo Saade, quien se desempeñó como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro.

Esta suspensión, establecida inicialmente por tres meses, ocurre por la indagación disciplinaria relacionada con posibles anomalías en el proceso licitatorio para la emisión de pasaportes.

La suspensión de Alfredo Saade provocó diversas reacciones entre figuras políticas, motivadas por la controversia que acompañó su paso por el cargo de jefe de Despacho. La medida de la Procuraduría reavivó debates sobre su gestión y expuso el impacto que tuvieron sus actuaciones dentro del Gobierno.

Una de las primeras en pronunciarse fue la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien compartió en su cuenta de X su opinión con ironía.

“Ay no, el pastorcito mentiroso se cayó de la bicicleta”, escribió Juvinao.

Con este mensaje, la representante a la Cámara expresó su postura sobre la suspensión de Alfredo Saade y sumó su voz a las discusiones que generó la decisión de la Procuraduría.

Por su parte, la periodista Vicky Dávila publicó: “Atención: Alfredo Saade fue suspendido por la Procuraduría por 3 meses. Todo está relacionado con posibles irregularidades en el proceso de pasaportes. Un impresentable, más fácil cae un mentiroso…”.

En tanto, la representante Lina Garrido escribió con respecto a esta sanción en su cuenta de X lo siguiente: “Hermano @alfredosaadev, tú paso por el desafío ha terminado. 😎 Para que se hagan una idea, la forma en que @AABenedetti echó como un ‘chandoso’ a Saade de la Casa de Nariño es casi igual a la forma en que yo lo saqué del Congreso el 20 de julio”. Su comentario se sumó al debate abierto tras la suspensión de Saade.

