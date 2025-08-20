Jaime Andrés Beltrán espera decisión clave sobre Alcaldía de Bucaramanga por doble militancia

El alcalde Jaime Andrés Beltrán señaló que se busca hacerle frente al microtráfico, así como a la accidentalidad vial - crédito @soyjaimeandres / X

A un día de la esperada citación del Consejo de Estado para evaluar el caso del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la incertidumbre marca el devenir institucional de la ciudad.

El organismo judicial convocó para el jueves 21 de agosto a las 8:00 a. m. la audiencia definitiva sobre la situación del mandatario local, quien permanece en el cargo mientras se dilucida si podrá continuar al frente de la administración local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A inicios del 2025, el Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección de Beltrán por presunta doble militancia durante el proceso electoral de 2023, una figura que prohíbe a los candidatos apoyar movimientos diferentes al partido que los avala.

Durante este tiempo, surgieron varias demandas en su contra, finalmente unificadas, que presentan como prueba videos y fotografías supuestamente mostrando al entonces candidato respaldando grupos políticos distintos al que le otorgó el aval oficial.