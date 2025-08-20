Centro Democrático y Cambio Radical se ausentan de cita clave en la Casa de Nariño

Ya son varios los partidos de oposición que anunciaron que no irán a la reunión con el Gobierno nacional para discutir el presupuesto general de la nación este miércoles en la Casa de Nariño - crédito Colprensa

La tensión política en Colombia aumentó este miércoles 20 de agosto, cuando los partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical anunciaron que no asistirían a la reunión convocada por el Gobierno nacional en la Casa de Nariño para discutir el Presupuesto General de la Nación.

La decisión, comunicada mientras el proyecto presupuestal avanzaba en las comisiones económicas del Congreso, refleja el desacuerdo de estas bancadas con la propuesta presentada por el Ejecutivo, según informó Colprensa.

Críticas de la oposición al presupuesto y al diálogo con el Gobierno

Ambos partidos argumentaron que la convocatoria del Gobierno no representa un espacio genuino de diálogo, sino una estrategia para exhibir una supuesta apertura que, en la práctica, no se traduce en la inclusión de sus propuestas.

El Centro Democrático criticó la falta de voluntad del Ejecutivo para corregir el rumbo fiscal y denunció un incremento del 40% en la burocracia y del 50% en el costo burocrático, cifras que, según la bancada, evidencian un aumento injustificado del gasto estatal. Además, señalaron la caída en el recaudo tributario y la ausencia de medidas para recortar gastos, lo que, a su juicio, agrava la situación financiera del país.

Desde esta perspectiva, los representantes de este partido político consideraron que asistir a la reunión en la Casa de Nariño carece de sentido, ya que el Congreso constituye el espacio legítimo y transparente para debatir el presupuesto nacional.

“No hay ningún esfuerzo creíble por parte del ejecutivo para corregir el rumbo; por el contrario, creció la burocracia en un 40% y el costo burocrático en 50%”, afirmaron en declaraciones recogidas por Colprensa.

La bancada reiteró su compromiso de participar en el debate presupuestal dentro del Congreso, al tiempo que cuestionó la insistencia del gobierno en cifras que, según ellos, solo buscan justificar nuevas cargas fiscales para la ciudadanía, sin abordar la necesidad de recortar el gasto público.

Postura de Cambio Radical y argumentos comunes en el Congreso

Por su parte, Cambio Radical también rechazó la invitación del presidente Gustavo Petro a la reunión en la Casa de Nariño, calificando el proyecto de presupuesto para 2026 como “una burla” y advirtiendo que se encuentra desfinanciado. Los siete congresistas de esta bancada argumentaron que la propuesta está atada a una reforma tributaria aún no presentada y basada en “posibles ingresos” que, en su opinión, ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

“El presupuesto presentado para 2026 constituye una burla, pues está desfinanciado y atado a una reforma tributaria que aún no ha sido presentada, proyectado sobre ‘posibles ingresos’ que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”, manifestaron, según Colprensa.

Además, Cambio Radical denunció un incremento de COP 29,7 billones en los gastos de funcionamiento, lo que, a su entender, prioriza el crecimiento de la burocracia sobre la inversión social y las necesidades reales de la población. La bancada insistió en que el debate sobre el presupuesto debe realizarse en las sesiones conjuntas de las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes, donde consideran que se puede garantizar un análisis serio y técnico.

Tanto el Centro Democrático como Cambio Radical coincidieron en que el Congreso es el escenario adecuado para discutir el presupuesto general de la nación, rechazando que estas deliberaciones se trasladen a reuniones políticas en la Casa de Nariño. Las bancadas subrayaron que el proceso debe mantenerse dentro de los cauces institucionales y con la mayor transparencia posible.

El proyecto de presupuesto continúa su trámite en las comisiones económicas del Congreso, mientras las posturas de la oposición cuentan con el respaldo de sus directivas y de toda la bancada, consolidando así una posición unificada frente a la propuesta del Gobierno.