Andrés Forero y Miguel Polo Polo criticaron a Gustavo Petro por no asistir a una reunión “por quedarse dormido”: “Qué boleta”

Gustavo Petro fue criticado por congresistas de oposición por decir que no asistió a una reunión por quedarse dormido - crédito Presidencia, @CámaraColombia/X y Colprensa

El presidente Gustavo Petro lideró un nuevo Consejo de Ministros televisado la noche del martes 19 de agosto. Durante la reunión en la Casa de Nariño abordó diferentes temas y generó sorpresa al explicar por qué no cumplió parte de su agenda ese día. Petro reveló que tenía previsto un encuentro con líderes de la Unión Sindical Obrera (USO), al que no asistió. Explicó que la ausencia se debió a que se quedó dormido.

Las declaraciones de Petro provocaron reacciones entre congresistas de la oposición. Los representantes a la Cámara, Andrés Forero y Miguel Polo Polo, lo criticaron públicamente, y este último expresó su descontento a través de una publicación en la que escribió: “Qué boleta”.

Polo Polo reaccionó ante la explicación del jefe de Estado sobre su ausencia a la reunión con la Unión Sindical Obrera. El congresista consideró inapropiado que el presidente justificara su incumplimiento afirmando que se quedó dormido y que nadie lo despertó, señalando que esa actitud demuestra falta de seriedad en el ejercicio de sus funciones.

“¡Qué boleta! Petro dice que tenía una reunión, se durmió y que nadie lo despertó, y por eso no asistió. Jajaja… qué tipo tan patético, un verdadero chiste de presidente”, aseveró el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El representante Forero también manifestó su inconformidad con la explicación que dio el presidente Petro por no asistir a la reunión con la Unión Sindical Obrera. Señaló que el jefe de Estado se jacta de dejar esperando a trabajadores que confiaron en él y que ahora, según su opinión, resultan afectados por las acciones de su gobierno.

El congresista del Centro Democrático publicó el siguiente mensaje en redes sociales: “Hoy tenía cita con la @usofrenteobrero, compañera, terminé dormido y no me despertaron” @petrogustavo se ufana de dejar plantados a los trabajadores que votaron por él y a los que está arruinando porque se le “pegaron las sábanas”. ¡Qué descaro!”.