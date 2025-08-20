Álvaro Uribe rechazó la creación de una zona binacional con Venezuela: “Las autoridades deberían ayudar a la captura de Nicolás Maduro”

Uribe calificó de manera reiterada a Nicolás Maduro como responsable de la crisis política, social y económica que afecta a Venezuela- crédito Carlos Ortega/EFE/Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El expresidente Álvaro Uribe rechazó públicamente la posibilidad de crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela.

Uribe afirmó que la implementación de una zona de este tipo no responde a los intereses nacionales de Colombia y advirtió sobre las implicaciones políticas y de seguridad que podría tener un proyecto que implique una integración más estrecha entre ambos países en la frontera.

Durante su intervención, el exmandatario fue enfático en señalar que, en vez de enfocarse en la creación de una zona binacional para eventuales actividades comerciales, sociales o de desarrollo, lo correcto sería que las autoridades colombianas concentren sus esfuerzos en apoyar la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó de manera reiterada como responsable de la crisis política, social y económica que afecta a Venezuela. Según Uribe, la actual situación del país vecino constituye un factor desestabilizador para la región y representa una amenaza directa para la seguridad y la democracia en Colombia.

En su exposición, Álvaro Uribe insistió en que la relación con el régimen de Nicolás Maduro debe ser abordada desde una perspectiva de firmeza ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la consolidación de estructuras criminales en la frontera común. Además, resaltó que cualquier medida que implique cooperación bilateral en la zona limítrofe debe estar condicionada al restablecimiento de la democracia y al respeto de las libertades fundamentales en Venezuela. Uribe señaló que “las autoridades del país deberían ayudar a la captura de Nicolás Maduro”, enfatizando la necesidad de una acción conjunta internacional para hacer efectiva la responsabilidad penal y política del mandatario venezolano.

Rechazo a la creación de una zona binacional

Por otra parte, cuestionó los eventuales resultados y motivaciones de las iniciativas que promueven la integración binacional en la frontera. Señaló que estos acuerdos, lejos de contribuir a la paz y el desarrollo, pueden ser utilizados por el régimen venezolano para afianzar su permanencia en el poder y legitimar su relación con actores ilegales. La preocupación del exmandatario gira en torno al riesgo de que estructuras delictivas, guerrilla y contrabando se fortalezcan al amparo de una menor vigilancia o de una coordinación insuficiente entre ambos Estados.

La declaración de Álvaro Uribe se produce en medio de un contexto en el que sectores políticos en Colombia debaten sobre alternativas para el desarrollo fronterizo y la cooperación con Venezuela. Las palabras del expresidente ratifican su línea de oposición frontal al régimen de Nicolás Maduro y su desconfianza frente a cualquier acercamiento institucional que no contemple la exigencia del retorno a la democracia en el país vecino.

Uribe recientemente cuestionó la iniciativa binacional por medio de una publicación en su cuenta de X, en la que argumentó que tendría implicaciones políticas, sociales y económicas de gran alcance. En ese momento su mensaje, sostuvo lo siguiente: “La zona binacional con Maduro... es el avance en la creación de una Cuba grande. ¿Por qué Petro, que nada le ha ayudado a esos departamentos, ahora se los quiere entregar a la tiranía de Maduro?”.