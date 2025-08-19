Colombia

Se están haciendo pasar por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en WhatsApp: Gobierno lanzó la alerta de suplantación

El jefe de cartera ha sido víctima de filtraciones de su número de teléfono y, tras el cambio, delincuentes estarían difundiendo un nuevo contacto falso para solicitar información a los ciudadanos

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El ministro indicó que han
El ministro indicó que han intentado hackear sus cuentas personales - crédito Ministerio de Defensa

No paran los intentos de vulnerar la seguridad de las cuentas del Ministerio de Defensa y de su cabeza, Pedro Arnulfo Sánchez, lo que ha llevado a la cartera a emitir una grave alerta a través de sus redes oficiales.

De hecho, en la tarde del lunes 18 de agosto el Ministerio informó que delincuentes intentaron suplantar al ministro Pedro Sánchez empleando información divulgada sin autorización, poniendo de manifiesto los riesgos asociados a la filtración de datos personales de funcionarios públicos en Colombia.

Este episodio ha generado inquietud dentro del Ministerio de Defensa Nacional, particularmente después de que se difundiera un video donde se reveló el número anterior de Sánchez y, como consecuencia, personas ajenas al Gobierno aprovecharon la situación para diseminar un número falso asociado a su identidad.

Según indicó la entidad de Defensa, el uso indebido del número 313 836 1082 ha servido para emprender presuntos intentos de estafa en nombre del funcionario.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa Nacional de Colombia - crédito Colprensa

“Este engaño surgió tras un video, en el cual una persona difundió, sin autorización e irresponsablemente, el anterior número del ministro, lo cual lo obligó por razones de seguridad a cambiar su número celular, y esto fue aprovechado por personas inescrupulosas para difundir un falso número de contacto“, explicó el ministerio a través de un comunicado oficial compartido en la red social X.

La alerta del Ministerio se dirigió a toda la ciudadanía para que esté atenta y evite ser víctima de fraude, absteniéndose de responder llamadas, mensajes de texto o comunicaciones por WhatsApp que provengan del ya mencionado número.

En esa línea, la institución recomendó denunciar cualquier tentativa de acceso o captación de datos personales a través de estos canales irregulares.

Añadieron que los ciudadanos deben comportarse con precaución en el manejo de la información en redes sociales.

El ministro de Defensa tuvo
El ministro de Defensa tuvo que cambiar su número de celular por amenazas e intentos de hackeo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Desde el Ministerio de Defensa, junto al jefe de la Cartera, reiteramos que no se utilizan líneas privadas para contactar a los ciudadanos ni para solicitar información o favores”, advirtió el ministerio en su pronunciamiento.

Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de no dejarse engañar por supuestos funcionarios que buscan aprovechar la identidad de Pedro Sánchez para obtener detalles personales o recursos económicos.

El contexto de este aviso se remonta a incidentes anteriores, cuando, semanas atrás, Pedro Sánchez fue blanco de un escándalo tras la filtración de un chat privado en el que se exponía su contacto telefónico personal.

Al otrora número celular del Ministro, llegaron una serie de mensajes en donde de manera intimidante lo amenazaban a él, a su familia y a sus más cercanos colaboradores. De igual manera, agentes de Ciberdefensa de las Fuerzas Militares detectaron una serie de ataques e intentos maliciosos por hackearlo para obtener las claves de sus cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, redes sociales, correos electrónicos, así como a documentos y programas secretos para la seguridad nacional”, señaló una fuente del ministerio a Infobae Colombia.

El ministerio precisó que esto motivó el cambio del número de Sánchez por cuestiones de seguridad, decisión que resultó insuficiente ante la rápida circulación de información apócrifa a su nombre.

Amenazas, intentos de hackeo, riesgos de interceptaciones ilegales, hurto de información sensible, estafas y peligro de obtener la ubicación del Ministro de Defensa y su familia, fueron algunas de las razones por las cuales se tomó la drástica decisión de cambiar de número celular”, añadió la fuente.

La divulgación del número personal del ministro no solo supuso un quebranto a la privacidad, sino que además propició la recepción de mensajes amenazantes, algunos de los cuales iban dirigidos tanto a él como a sus familiares y colaboradores más próximos.

Ante este panorama, la institución hizo un llamado a toda la ciudadanía: “¡No caiga en engaños! La transparencia y la confianza se protegen entre todos”, enfatizó el Ministerio de Defensa Nacional, reforzando su compromiso por la seguridad y la protección de datos personales de los funcionarios públicos y la comunidad en general.

