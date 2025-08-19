Sara Uribe respondió a seguidor cómo superar una ruptura: en redes afirman que fue una indirecta para Fredy Guarín

Sara Uribe dio consejos de cómo superar una relación que no funcionó - crédito @sara_uribe/X

Sara Uribe suele interactuar con sus seguidores en redes sociales, respondiendo algunos interrogantes en la dinámica de preguntas y respuestas, donde algunos quieren conocer más de su vida privada, proyectos, pero especialmente de su vida sentimental para pedirle algunos consejos.

Aunque la paisa terminó su relación desde hace años con el exfutbolista Fredy Guarín, siempre que realiza una publicación referente a temas amorosos, el nombre del nacido en Puerto Boyacá sale a relucir como ocurrió recientemente. Un seguidor de Uribe, quiso que la también modelo le diera algunos consejos para superar una ruptura.

En su conversación con Tatiana Franko, Sara Uribe confesó errores del pasado y aseguró que ya pagó en vida todo lo que tenía pendiente - crédito @sara_uribe/X

Sara, fiel a sus ideales y con la determinación que siempre la ha caracterizado, aseguró que “soltar es una de las cosas más difíciles de la vida”, especialmente cuando se trata de alguna expectativa que se generó de la relación cuando comenzaron a salir.

Y agregó: “Pienso que toca pensar en lo malo de la persona y entender a las malas que no era para ti. Y la terapia, si tienes la posibilidad, siempre será una superherramienta”, detalló la también empresaria.

La respuesta de Sara generó todo tipo de reacciones, pues esta respuesta además de aconsejar que se debía tomar terapia psicológica, ahondaba en el hecho de pensar en lo malo que tenía el otro para sanar más pronto: “Es una buena idea la de ir al psicólogo, pero lo de pensar mal de otro no siempre funciona”; “el tema es que cuando se generan expectativas de la otra persona, cuando se te cae te das cuenta solita de quien era”; “será que fue lo mismo que pensó sobre Fredy cuando terminaron”, entre otros.

Sara Uribe respondió cómo dejar ir un amor, pero su respuesta dividió opiniones - crédito @sara_uribe/IG

Qué dijo sobre la nueva relación de Fredy Guarín

Las palabras de Sara Uribe sobre su proceso personal resonaron entre los seguidores tras la publicación de Fredy Guarín junto a María José Rojas, mostrando que la expareja ha optado por el crecimiento individual después de una ruptura dolorosa.

Uribe respondió en redes sociales a un comentario de una usuaria que insinuó que ella “se estaba muriendo” al ver el nuevo romance del exfutbolista, afirmando con claridad su postura actual.

La modelo aseguró que el exfutbolista no la valoró cuando estuvo con ella en una relación - crédito montaje @sara_uribe @mariajoserojas03/Instagram

Según lo compartido en Instagram, la presentadora expresó: “Estoy en un momento muy bonito de mi vida, en paz y trabajando con amor en mis sueños. Les deseo lo mejor siempre, de corazón. Y si alguna vez quieren conocer cómo después de una relación dolorosa con una persona que no estaba para mí, y criando sola a mi hijo, logré salir adelante y convertir ese dolor en fuerza, las invito a visitar mi proyecto”, concluyó Uribe.

La publicación de Guarín con la médica y creadora de contenido María José Rojas generó diversas reacciones entre los seguidores, reavivando la atención sobre los vínculos personales del exjugador y su círculo cercano.

La relación entre Fredy Guarín y Sara Uribe ha estado bajo el ojo público, principalmente por el hijo que comparten y los episodios pasados de su vida sentimental.

Luego de Sara Uribe, Fredy Guarín a tenido un amplio historial amoroso - crédito @sara_uribe/Instagram

Ahora, la expareja evidencia caminos separados, cada uno centrado en su bienestar y proyectos personales. Así las cosas, la comunicadora sigue enfocada en sus proyectos, después de años de haberle puesto punto final a su romance con el deportista.

La interacción entre los seguidores y las figuras públicas muestra el interés constante en las vidas íntimas de los personajes reconocidos, así como los retos que enfrentan para mantener su privacidad y procesar experiencias pasadas ante la mirada pública. El gesto de Uribe, enfocando su relato en la superación y el amor propio, invita a reflexionar sobre nuevas etapas y oportunidades que surgen después de un quiebre personal.