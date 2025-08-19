Piter Albeiro preguntó si no debería meterse en política y Paola Holguín le contestó: “La Patria no se defiende en silencio”

Piter Albeiro cuestionó si debería hablar de político y la senadora Paola Holguín le contestó - crédito @piteralbeiro/Instagram y Mateo Riaños/Infobae Colombia

El humorista Ómar Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, y empresario, ha generado controversia en varias ocasiones al utilizar sus redes sociales para expresar opiniones sobre la política nacional.

En relación con lo anterior, en una reciente publicación, Piter Albeiro cuestionó abiertamente si debería sumarse a la tendencia de muchos artistas de evitar pronunciarse sobre temas políticos.

En el mismo mensaje, recalca que su carácter y experiencia le impiden no hablar cuando percibe injusticias, y sugiere que es necesario actuar y expresarse con la misma intensidad de quienes buscan imponer sus intereses.

Finalmente, aunque pide sugerencias a sus seguidores, deja claro que su autenticidad y autonomía siguen siendo su principal guía a la hora de decidir sobre su participación en debates ciudadanos.

“Amigos una pregunta: uds creen que yo debería como bajarle a la vaina y hacer como la mayoría de los artistas que pudiendo amplificar su voz, se quedan calladitos, por no meterse en política?? Es que nunca he estado acostumbrado a dejar que nos vengan a pisotear y he aprendido que se debe responder en el mismo idioma para que entiendan 😅 leo sugerencias igual voy a hacer lo que me de la gana jajajjajajajajaja mentiras”, escribió en su publicación el comediante y empresario colombiano.

Tras la publicación de Piter Albeiro, numerosos seguidores del humorista reaccionaron, generando un amplio debate.

Entre las respuestas, destacó la intervención de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien respaldó la postura del humorista sobre la importancia de ejercer la voz pública y participar activamente en los temas de interés nacional.

Holguín enfatizó que el silencio no es la vía para, en su opinión, “defender” al país y subrayó la necesidad de fomentar el debate y la confrontación de ideas como forma de resistencia frente a fenómenos como el populismo y la polarización. La senadora también agradeció a Piter Albeiro por “su voz”.

“La Patria no se defiende en silencio. Y hoy, en un momento tan retador de País, el mejor antídoto contra el populismo, la polarización y la posverdad es el diálogo popular, el debate de ideas y la verdad. A ti, gracias por tu voz”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Segunda del Senado de la República.

El usuario de X,@djdiegosanchez, sugirió que Piter Albeiro debería cuidar su trayectoria y prestigio, evitando involucrarse en discusiones políticas. Según este comentario, participar en política no le aportaría nada positivo y, en cambio, podría exponerlo a ataques personales y restarle tranquilidad.

“Estimado amigo, tú has construido un nombre y un prestigio que te ha costado bastante porque nadie te ha regalado nada, no necesitas ponerlo servicio de la política porque eso no le aporta nada a tu vida y en cambio si te quita algo de paz y te van a atacar por ser exitoso”, comentó el internauta en respuesta a la publicación de Ómar Alejandro Leiva.

Ante este comentario, Piter Albeiro respondió lo siguiente: “Si si lo se, pero a veces de terco me meto en lo que no me llaman jajjajaja saludos papá y un abrazo grande Dieguito”.

Por su parte, el usuario de X,@untalitamar, compartió una perspectiva crítica sobre la actitud de Piter Albeiro en redes sociales. “Qué bueno que pregunta, ojalá pudiera leer todos los mensajes. En mi caso que no soy ni de izquierda ni de derecha, me da pereza ya ver sus videos. Me molesta la forma arrogante y grosera en la que a veces ud responde, así ud tenga la razón. Da mamera”, dijo.

A lo que el comediante contestó: “Jejjejeej contestar con la verdad no es arrogancia, creo que se refiere a cuando a mi alguien que realmente no ha hecho nada importante por su vida me dice payaso mediocre sin conocer lo que en 30 años de carrera he hecho, igual como empresario y hasta de cocinero. Asi que cuando uno nada tiene que esconder se dice y ya”