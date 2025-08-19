Colombia

Pedro Sánchez aclaró la posición de Colombia frente al envío de buques de guerra de EE. UU. a Venezuela: “Proteger nuestra soberanía”

El ministro de Defensa aseguró que las tropas deben actuar con apego a la Constitución Política y a la ley

El ministro Sánchez aseguró que
El ministro Sánchez aseguró que los países deben unirse para derrotar a las organizaciones criminales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, que se intensificó luego de que se conociera que el Gobierno norteamericano envió tres buques de guerra con 4.000 marines a las costas venezolanas, con el fin de atacar a organizaciones narcotraficantes.

De acuerdo con el jefe de la cartera, Colombia se mantendrá en una postura apegada a la normativa constitucional, pero centrada en la defensa de la soberanía. “Lo único que le puedo decir es que la posición de Colombia es clara, lo que dice la Constitución y la ley: proteger nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial, el orden constitucional”, explicó el ministro ante varios medios de comunicación.

La avanzada de las tropas norteamericanas en territorio venezolano se esperaba. Días atrás, The New York Times reveló que el presidente Donald Trump dio una orden secreta al pentágono de utilizar sus tropas y su armamento para desmantelar organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, que operan en América Latina, pero que afectan a su país. Colombia está en la mira por grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN.

Al respecto, el ministro de Defensa indicó que la fuerza pública colombiana operará según lo establecido por la ley. “La instrucción del señor presidente ha sido clara: que las instituciones militares y policiales se mantengan apegadas a la Constitución y la ley”, detalló.

Asimismo, aclaró que las Naciones deberían unirse para acabar con las organizaciones narcotraficantes que afectan a todos los territorios. “Eso incluye todos los países que hacen parte de la Interpol, que incluye también Venezuela”, dijo.

En desarrollo...

