Colombia

Ni seguridad social ni pensión: empresas de estas ciudades en Colombia no las pagan a los trabajadores

La proporción de personas ocupadas informales en junio de 2025 fue 55,0%, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue 55,8%, según el Dane

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

La informalidad laboral frena la
La informalidad laboral frena la productividad en Colombia - crédito Colprensa

En un momento en el que todavía se discute la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro debido a que el texto de la misma está en revisión de la Corte Constitucional, y cuando reforma laboral ya tiene un mes de haber entrado en vigor, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer el informe de Ocupación informal Trimestre abril - junio 2025, que mide la informalidad (personas que trabajan, pero no cotizan pensión ni pagan seguridad social).

De acuerdo con la entidad estadística que dirige Piedad Urdinola, para el total nacional, la proporción de personas ocupadas informales fue 55,0%, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue 55,8%, lo que quiere decir que hubo una reducción de 0,8%.

Asimismo, esta precisó que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad fue 41,7% y 43,0% en el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, mientras que en el trimestre abril - junio 2024 esta proporción se ubicó en 41,6% y 42,8%, respectivamente.

La informalidad laboral afecta a
La informalidad laboral afecta a más de la mitad de la población laboral - crédito Dane

Por su parte, en los centros poblados y rural disperso la proporción de informalidad en el trimestre abril - junio 2025 fue 83,4%.

Informalidad según sexo en el total nacional

El Dane dio detalles según el sexo. Para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre abril - junio 2025 fue 57,1%, lo que representó una reducción del 0,6% frente al 57,7% del mismo periodo del año pasado. Mientras que el 52,1% de las mujeres ocupadas eran informales, lo que significó una reducción del 1% ante el 53,1% de 2024.

Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre abril - junio 2025 la proporción de mujeres informales fue 41,0%, una caída frente al 41,5% de 2024. Entretanto, la proporción de hombres informales fue 42,3% y resultó siendo una subida en comparación con el 41,8% del año anterior.

La informalidad laboral impacta tanto
La informalidad laboral impacta tanto a hombres como a mujeres - crédito Dane

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

  • Sincelejo: 68,0%.
  • Riohacha: 63,6%.
  • Valledupar: 63,6%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Bogotá D.C.: 35,6%.
  • Medellín A.M.: 36,9%.
  • Manizales A.M.: 38,1%.

En comparación, para el periodo 2024, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

  • Sincelejo: 68,0%.
  • Montería: 60,6%.
  • Cúcuta A.M.: 60,4%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad resultaron siendo:

  • Manizales A.M.: 33,0%.
  • Bogotá D.C.: 33,7%.
  • Tunja: 37,6%.
Sincelejo es la ciudad colombiana
Sincelejo es la ciudad colombiana con mayor índice de informalidad laboral - crédito Dane

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre abril - junio 2025 el 84,4% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal. En las empresas pequeñas la proporción de población ocupada informal fue 19,7%, lo que implicó una caída de 3,9 puntos porcentuales respecto al trimestre abril – junio 2024 (23,6%).

Por su parte, en la empresa mediana y empresa grande la proporción de ocupados informales fue: 5,4% y 2,2%, respectivamente. Estas habían tenido registros de 6,2% y 3,1% en 2024, respectivamente.

La reforma laboral no genera
La reforma laboral no genera empleo y tampoco ataca la informalidad - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Efectos de la reforma laboral en la informalidad

De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la reforma laboral, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

  • Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.
  • Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31 % de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.
  • Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34 %, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4 %, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.

