La senadora Paloma Valencia se refirió al futuro del Centro Democrático: “El uribismo se va a poner de pie como siempre lo ha hecho”

El camino a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia continúa y varios de los sectores implicados buscan las mejores alternativas para ir adelante en la contienda y aspirar a ser el nuevo habitante de la Casa de Nariño.

Uno de los principales partidos políticos que lucha por posicionar a uno de sus candidatos como el próximo jefe de Estado es el Centro Democrático, que tiene como líder natural al condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Uribe, que se encuentra acatando la medida de prisión domiciliaria en su vivienda en el departamento de Antioquia, convocó a una reunión urgente, con los cuatro precandidatos del partido, y con el padre del fallecido senador, Miguel Uribe Turbay, para que se concrete el número de precandidatos, y si a bien tienen, se escoja a un representante para que lleve la bandera de Uribe Turbay.

Paloma Valencia, senadora y miembro del Centro Democrático, fue clara ante el próximo movimiento de la colectividad y la fecha en la que se conocerá al único candidato.

“Lo único que tenemos para sostener el proceso interno ha sido lo que se llama la reunión de Llano Grande, y los acuerdos hablan de una encuesta en octubre. Con el Dr. Miguel Uribe Londoño no hemos tenido reunión, no sabemos su postura en este tema. El Partido ha procedido con delicadeza ante la situación”, comentó en diálogo con La FM.

La senadora asegura que además del magnicidio de Miguel, el Centro Democrático afronta uno de los momentos más complejos desde su fundación, que es la condena por fraude procesal y soborno en actuación penal al expresidente Álvaro Uribe.

“Es un momento difícil para el partido, porque no solo enfrentamos la muerte de Miguel Uribe, sino también la injusta detención del presidente Uribe”.

Paloma está plenamente convencida de que “el próximo presidente de Colombia será mujer y será del Centro Democrático”.

Mucho se ha hablado sobre la inmersión de un nuevo precandidato y qué tan factible sería la posibilidad de abrirle las puertas a uno que no sea militante del colectivo uribista.

Además, se mantiene sobre la mesa que en la conversación que los precandidatos tienen presidente con Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, - que fue convocada por Álvaro Uribe Vélez - se tenga en cuenta una posible precandidatura de su parte, situación que pone a la senadora a favorecer a quienes ya tienen experiencia en el sector asumiendo los colores de la bandera, claro ejemplo fue la exposición de su carrera política.

“Como lo he dicho clarísimamente no he recibido ninguna manifestación del doctor Miguel Uribe, papá, ni tampoco me he reunido con los precandidatos, creo que esa será una de las conversaciones internas que tiene el partido, mal haría yo adelantando temas. Yo simplemente creo que el partido tiene unos precandidatos que hemos venido haciendo el ejercicio durante más de 12 años, quienes hemos estado más de 12 años en el cargo, como es mi caso, yo soy una senadora que tiene resultados para mostrar, un trabajo sólido en materia de superación de pobreza que empecé con la ley de la panela”, agregó en la conversación con el medio de comunicación.

Cerró su intervención dejando claro su postura sobre la hoja de vida que tiene que tener el próximo presidente del país: “Colombia no está para improvisar presidentes”.

Por lo pronto se está a la espera de la última palabra del partido para que se defina quién será el hombre o la mujer que irá a las urnas a medidos del año 2026 para ser el sucesor de Gustavo Petro.