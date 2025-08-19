Colombia

Daniel Briceño puso en duda la idoneidad de la recién nombrada interventora de Nueva EPS: no habría aprobado el examen

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático aseguró que entablará acciones legales contra el superintendente Giovanny Rubiano por presuntas irregularidades en la elección de Gloria Libia Polanía Aguillón

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El concejal de Bogotá aseguró
El concejal de Bogotá aseguró que interpondrá queja ante la Procuraduría - crédito X/Secretaría Salud Bogotá

Apenas horas después de que la Superintendencia Nacional de Salud anunciara el cambio de los agentes interventores de tres importantes EPS, entre ellas, Nueva EPS, SOS y Coosalud, ya se prevén las primeras acciones legales contra el ente de control.

De hecho, en la mañana del martes 19 de agosto, el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que una de las agentes designadas por el Gobierno nacional no cumpliría con los requisitos legales para tomar control de una de las promotoras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se trata de Gloria Libia Polanía Aguillón, que tomará control de la Nueva EPS en reemplazo de Bernardo Camacho, tras ocho meses de gestión en la entidad de salud.

Según denunció el cabildante capitalino en su cuenta de X, Polanía no contaría con los requisitos mínimos para hacerse cargo de la EPS, especialmente, por no haber aprobado el examen de competencias exigido por la Superintendencia de salud.

Este fue el mensaje de
Este fue el mensaje de Daniel Briceño sobre agente interventor de Nueva EPS - crédito red social X

“La señora Gloria Libia Polanía Aguillón nueva agente interventora de la Nueva EPS según el registro de la Universidad Nacional NO APROBÓ el examen de conocimientos para ser agente interventor”, escribió el concejal Briceño.

Junto a su denuncia, el cabildante publicó un documento emitido por la Superintendencia de Salud en el que se anunciaron los resultados de los interventores y que, según el documento de la ahora líder de la Nueva EPS, no logró el puntaje mínimo estipulado por la Universidad Nacional de Colombia.

“El objetivo de la convocatoria RILCO 2025 de la Superintendencia Nacional de Salud es seleccionar a los Interventores, Liquidadores y Contralores idóneos, mediante un proceso transparente y estructurado, compuesto por dos fases interrelacionadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 20241500000145476 de 2024″, señala el documento oficial.

En el mismo informe de resultados se estipula el puntaje requerido para que los funcionarios puedas ser aptos para ocupar el cargo de interventor de la Superintendencia de Salud.

Este fue el mensaje de
Este fue el mensaje de Daniel Briceño sobre agente interventor de Nueva EPS - crédito red social X

El presente documento tiene como objetivo informar los resultados de la segunda fase, la cual consiste en los puntajes obtenidos por los aspirantes en la prueba de conocimientos. Se informa que el puntaje de aprobación es de 60″, continúa el informe.

Sin embargo, según el documento de identidad de Gloria Polanía, su resultado final se habría ponderado en 54.62, lo que la dejaría por fuera del concurso y, por ende, no estaría en capacidad de administar la EPS.

Le pediremos a la Procuraduría General de la Nación que investigue al Superintendente Nacional de Salud Giovanny Rubiano por designar como agente interventor de la Nueva EPS a una persona que no pasó el examen de conocimientos del proceso elaborado por la propia Superintendencia de salud”, concluyó el concejal Daniel Briceño.

La denuncia se da después de que la Superintendencia Nacional de Salud oficializara durante la madrugada del martes 19 de agosto el reemplazo de los agentes interventores de tres de las EPS intervenidas bajo su vigilancia: Nueva EPS, Coosalud y Servicio Occidental de Salud (SOS), una medida que impacta directamente en la estructura directiva del sistema de salud colombiano.

Según informó la Superintendencia, el cambio en la directiva de la EPS con mayor número de afiliados del país, unos 11.760.695 usuarios, equivalentes al 22,5 % de la población nacional, busca avanzar “significativamente en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención”, especialmente en ámbitos como las auditorías médicas, la estabilización de las redes de atención, la atención primaria y la negociación conjunta de medicamentos.

En este contexto, Gloria Libia Polanía Aguillón asume la intervención en Nueva EPS después de desempeñarse en el mismo cargo en Coosalud y acumular 33 años de experiencia en el sector público de la salud.

La salida de Camacho se produce tras ocho meses en los que, de acuerdo con la Supersalud, “termina su gestión con avances en la transformación de esta EPS a una entidad mayoritariamente pública, la implementación del sistema de auditorías médicas y el pronto inicio de la auditoría forense internacional”.

Por su parte, con el movimiento de Polanía Aguillón a Nueva EPS, Carlos Eduardo Franco Muñoz, quien se encontraba encargado de la intervención en SOS, asumirá ahora la responsabilidad de Coosalud. En la cadena de designaciones, Sergio Andrés Gil Celis pasa a ocupar el puesto de Franco Muñoz en SOS, “quien cumple con los requisitos exigidos por la reglamentación establecida para la entidad objeto de la medida”, precisó la autoridad sanitaria.

Entre los factores que influyeron en estas decisiones se registró la renuncia masiva de personal en varias sedes, lo que, según comunicó la Supersalud, ha “imposibilitado garantizar la prestación del servicio de manera segura, continua y oportuna”. Este contexto se vio reflejado en hechos como el cierre temporal del servicio de urgencias de la Clínica Palmira, derivado del abandono del equipo asistencial.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoGloria Libia Polanía AguillónNueva EPSCambio interventor Nueva EPSSuperintendencia de SaludEPS intervenidasColombia-noticias

Más Noticias

Arrestado colombiano que tramitaba la ‘green card’ en Miami: “Son para quienes cumplen la ley, no para quienes la infringen”

El hoy detenido contaba con un proceso abierto en su contra con más de 20 años de antigüedad, señaló en un comunicado la as oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis)

Arrestado colombiano que tramitaba la

Resultados Dorado Mañana de hoy 19 de agosto: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana de hoy

Supersalud designó nuevos interventores en Nueva EPS, Coosalud y SOS para fortalecer procesos de intervención tras ocho meses de gestión

La Superintendencia de salud, a cargo de Giovanny Rubiano García, indicó que estos relevos buscan fortalecer el avance de los planes de intervención en las tres EPS

Supersalud designó nuevos interventores en

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

El cuadro dirigido por Diego Gabriel Raimondi tiene que buscar la victoria en Río al menos por la mínima diferencia para forzar la definición del clasificado desde los tiros del punto penal

Fluminense vs. América de Cali

Esta fue la millonada que perdió Ecopetrol por exploración de un pozo de gas llamado “Buena suerte”: resultó seco

El resultado negativo de la exploración, anunciado oficialmente por la compañía colombiana, se suma a un semestre de hallazgos mixtos y acentúa la presión para encontrar nuevas fuentes de abastecimiento energético

Esta fue la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Jean Carlos Centeno aclaró su relación con Marbelle: “Me enamoré de ella”

Yina Calderón señaló al joven novio de su madre de estar con ella por interés y afirmó que es gay: “Está ciega”

Rating Colombia: MasterChef vuelve al podio tras la salida de Jorge Herrera

Yina Calderón exigió a Westcol que le haga prueba antidopaje a Andrea Valdiri antes de su pelea: “Uno no sabe qué se meta”

Filtran lista de los semifinalistas del ‘Desafío siglo XXI’: una participante sería expulsada

Deportes

Fluminense vs. América de Cali

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Así fue el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en São Paulo: se esperan que más de 3.000 asistan al partido de Copa Libertadores

Revelan video de la agresión contra Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, en pelea con la Policía de Buenos Aires

Leonel Álvarez, técnico del Bucaramanga, se fue en contra del árbitro José Ortiz, tras la derrota de su equipo ante Junior: “Fue la figura del partido”