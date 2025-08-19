Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 19 de agosto

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este martes 19 de agosto, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losempleadosy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies y algunos sectores de Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Rivera Del Rio, Progreso, Mirador de Arenales, Jardín de Arenales y algunos sectores de las veredas Rio Frio y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Esperanza, Santa Inés, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Salado, La Aguada, El Santero y algunos sectores de Llanadas y El Oso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas La Plazuela y algunos sectores de Mata De Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios La Ceiba sectores de las calles 62,63,64 y 64ª con carreras 17C, 17E,17F y 18, Pablo VI, 20 de Julio, La Victoria y algunos sectores de África y Cordoncillo II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Vereda Bocas.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Salado, La Aguada y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Hospital San Juan de Dios, Asilo San José, Barrios San Luis, La Esperanza, Aquileo Parra, Los Cerezos, Kennedy, Las Nieves y Santorial de Agustina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Colina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Arenal algunos sectores de la carerra 3 con calle 5 sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Moral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Cretaceo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Volcán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Diaz algunos sectores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Rivera Del Rio, Progreso, Mirador de Arenales, Jardín de Arenales y algunos sectores de las veredas Rio Frio y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Arenales IV, Bahondo y algunos sectores del Progreso y Arenales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo Madrid Sector 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjunto Residencial Prados de San Sebastian Torres 2 y 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Bellavista algunos sectores de las calles 26A y 27 entre carreras 43 y 47.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Cañaveral Oriental Desarrollos Metropolitano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de las careras 6A y 7 con calles 8A y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Estación de Policía, casco urbano algunos sectores de la carrera 3 entre calles 1 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael de Payoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Barrio La Estrella carrera 13 12- 51.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Villas de San Ignacio sector F peatonales 2, 3 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llanadas.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de las carreras 13,14,15 y 16 con calles 65 y 66.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael de Payoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Salado, La Aguada, El Santero y algunos sectores de Llanadas y El Oso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Parque industrial empresa Gerdial S.A.S.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios La Ceiba sectores de las calles 62,63,64 y 64ª con carreras 17C, 17E,17F y 18, Pablo VI, 20 de Julio, La Victoria y algunos sectores de África y Cordoncillo II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Salado, La Aguada y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Centro, Cantarranas y algunos sectores Santa Inés, Chanchón, Barro Amarillo, Palestina y Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Ilsa Del Castillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Militosa, La India e India Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Diviso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bejuco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cacica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cristalina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rionegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Arenales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pangote.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peña Tambor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Casco urbano sector del Cementerio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas Chimita, Unión Del Norte y algunos sectores de Unión Del Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies y algunos sectores de Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rionegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jordán.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pomarroso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Martín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cantarranas, Barro Amarillo, Mata de cacao y La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Salitre Hato.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia algunos sectores de las calles 46 y 46A entre carreras 22 y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio San Cristóbal sectores de las calles 3a, 4, 4a, 5 con carreras 16, 16a,17 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Macanal y algunos sectores de Yariguies, Caguanoque y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bachiga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de la calle 11A entre carreras 7 y 8; y algunos sectores de las veredas Tubavita, Peña Tambor y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Hospital San Juan de Dios, Asilo San José, Barrios San Luis, La Esperanza, Aquileo Parra, Los Cerezos, Kennedy, Las Nieves y Santorial de Agustina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.