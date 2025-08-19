Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Ba Ba Bad Remix

Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal

El tema de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. top diesel

Beéle

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. top diesel entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Lo más nuevo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, La Plena (W Sound 05), entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. quédate

Beéle

quédate se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se mantiene en quinto lugar.

6. SANKA

Ryan Castro y Dongo

Cosechar éxitos es sinónimo de Ryan Castro y Dongo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada SANKA, debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. si te pillara

Beéle

Con una diferencia favorable de 1, la nueva rola de Beéle se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. Verano Rosa

KAROL G y Feid

Esta es la canción de KAROL G y Feid que se ubica en el octavo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle y Ovy On the Drums. Quizás por esto es que Mi Refe debuta en el ranking directamente en el noveno lugar.

10. DÓNDE

Kapo y Ryan Castro

DÓNDE, interpretado por Kapo y Ryan Castro, ocupa el décimo lugar de la lista.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.