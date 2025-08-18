Valor de apertura del dólar en Colombia este 18 de agosto de USD a COP

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de una casa de cambio muestra un billete de 100 dólares en Bogotá, Colombia. 27 enero 2025. REUTERS/Luisa González

El dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del 18 de agosto a 4.014,17 pesos colombianos en promedio en casas de cambio de los aeropuertos, lo cual implicó un cambio del 0,01% con respecto a los 4.013,91 pesos de la jornada previa.

El inicio de semana en los mercados internacionales ha estado marcado por tensiones geopolíticas, movimientos fiscales y una serie de ajustes monetarios.

En Estados Unidos, los comentarios de Donald Trump sobre Ucrania y el récord en tenencias extranjeras de deuda del Tesoro presionan las expectativas de flujos de capital.

Las cifras de la semana para el dólar

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense en Colombia registra un descenso 0,11%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 4,08 por ciento.

La volatilidad de los últimos siete días es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (14,26%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en los últimos días.

Por otro lado, las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.