Valor de apertura del dólar en Colombia este 18 de agosto de USD a COP

El inicio de semana en los mercados globales estuvo marcado por tensiones geopolíticas, movimientos fiscales y ajustes monetarios

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de una casa de cambio muestra un billete de 100 dólares en Bogotá, Colombia. 27 enero 2025.

El dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del 18 de agosto a 4.014,17 pesos colombianos en promedio en casas de cambio de los aeropuertos, lo cual implicó un cambio del 0,01% con respecto a los 4.013,91 pesos de la jornada previa.

El inicio de semana en los mercados internacionales ha estado marcado por tensiones geopolíticas, movimientos fiscales y una serie de ajustes monetarios.

En Estados Unidos, los comentarios de Donald Trump sobre Ucrania y el récord en tenencias extranjeras de deuda del Tesoro presionan las expectativas de flujos de capital.

Las cifras de la semana para el dólar

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense en Colombia registra un descenso 0,11%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 4,08 por ciento.

La volatilidad de los últimos siete días es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (14,26%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en los últimos días.

Por otro lado, las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Así fue el comportamiento del tipo de cambio dólar-peso colombiano en los primeros seis meses de este año

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Gobierno de Chile adelanta gestiones con Gobierno Petro para la extradición de líder del Tren de Aragua que fue capturado en Santander: “Podría tomar dos o tres meses”

Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile, sostuvo que la cooperación policial con Colombia es fundamental para el traslado de Alberto Carlos Mejía Hernández hacia ese país, al ser acusado de un homicidio en Santiago

Santander, registró un sismo de magnitud 3.0 este 18 de agosto

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que presenta una alta actividad sísmica

Los memes no perdonan a David González tras la goleada de Tolima a Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

Los Embajadores solo suman un punto en cinco partidos jugados y han recibido nueve goles en contra, seis en los últimos dos partidos

Así avanza el pedido para desclasificar archivos secretos sobre toma del Palacio de Justicia: autoridades estadounidenses no responden

La desclasificación de archivos estadounidenses permanece envuelta en trámites incompletos y promesas no cumplidas 40 años después de la peor tragedia judicial en Colombia

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 18 de agosto de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

