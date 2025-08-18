Colombia

Hernán Cadavid se fue en contra de Gustavo Petro por su respuesta al papá de Miguel Uribe: “Este sujeto es un enfermo”

El congresista del Centro Democrático respondió con dureza al mensaje del mandatario hacia el padre de Miguel Uribe, intensificando la confrontación política en el contexto electoral

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El representante del Centro Democrático
El representante del Centro Democrático calificó de manera contundente al presidente tras sus declaraciones sobre el legado político de Miguel Uribe, generando tensión en el debate previo a las elecciones de 2026

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, criticó a Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe, luego de que el expresidente Álvaro Uribe manifestara su apoyo al Centro Democrático de cara a los comicios de 2026. Uribe Londoño expresó su posición durante un encuentro organizado por el Centro Democrático, ocasión en la que se rindió tributo a su hijo y se analizó el escenario político previo a las elecciones.

En ese sentido, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, respondió de manera enfática a las declaraciones de Gustavo Petro dirigidas al padre de Miguel Uribe. “Este sujeto es un enfermo”, afirmó Cadavid sobre el mandatario.

Y es que, Uribe Londoño en el conversatorio virtual dijo lo siguiente: “Gracias por la propuesta que hizo al principio presidente Uribe una vez más usted honra a Miguel con su confianza. Avanzaremos según nuestras agendas. Le reitero, cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que con quien resulte favorecido en estas consultas salvemos a Colombia”.

Gustavo Petro respondió a las palabras de Miguel Uribe Londoño con una crítica a su postura sobre el legado político familiar. El presidente expresó: “El legado de un hijo, no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?”.

Gustavo Petro respondió a las
Gustavo Petro respondió a las palabras de Miguel Uribe Londoño con una crítica a su postura sobre el legado político familiar

Las declaraciones de Gustavo Petro generaron una reacción inmediata del representante a la Cámara, Hernán Cadavid que rechazó el pronunciamiento del presidente y cuestionó su actitud frente a la familia de Miguel Uribe.

“Este sujeto es un enfermo. No solamente generó todo el odio contra Miguel; ahora también irrespeta a un padre y una familia afligida por el dolor causado por los violentos beneficiados como ‘gestores de paz’ del Petrismo”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Hernán Cadavid se fue
Hernán Cadavid se fue en contra de Gustavo Petro por su mensaje

Cadavid no fue el único congresista del Centro Democrático que respondió al presidente. Andrés Forero también se pronunció y cuestionó el comportamiento de Gustavo Petro hacia la familia de Miguel Uribe.

“@petrogustavo no respeta nada. Insultó y estigmatizó a Miguel Uribe hasta que lo asesinaron y hoy la emprende contra su padre y su familia en medio de su aflicción. Absoluta y alarmante falta de humanidad”, contestó el representante a la Cámara opositor a la actual administración pública del país.

Andrés Forero también arremetió en
Andrés Forero también arremetió en contra del presidente Gustavo Petro

El desarrollo del encuentro en línea giró alrededor de la coyuntura política nacional posterior al atentado que sufrió el congresista el 7 de junio de 2025, hecho tras el cual permaneció internado en la Fundación Santa Fe durante más de dos meses, hasta el anuncio de su fallecimiento.

La cita se convirtió en una oportunidad para que su padre transmitiera un mensaje apremiante a los miembros del partido: “Despertemos de esta pesadilla”, manifestó Uribe Londoño durante el diálogo, al exhortar a la agrupación a fortalecer su cohesión.

Uribe Londoño también pidió al Centro Democrático asumir el reto de encabezar lo que describió como “el fin del nuevo comunismo en el país”. Solicitó al partido actuar “con absoluta determinación” para definir en los próximos meses a la persona que represente las ideas y el legado de su hijo, con el propósito de que “en Colombia vuelva la seguridad”.

Por otro lado, la reunión digital estuvo a cargo de Gabriel Vallejo, máximo representante del partido, y reunió al expresidente Álvaro Uribe Vélez junto con los senadores Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra, que aspiran a la candidatura presidencial.

Durante su discurso, Álvaro Uribe Vélez propuso que el próximo martes se organice un encuentro con los familiares de Uribe Turbay, para que sean ellos quienes determinen si se incorpora un nuevo candidato en sustitución del legislador fallecido.

El exmandatario precisó que el proceso para elegir al aspirante presidencial se encuentra bastante adelantado dentro del partido, por lo que no sería posible incorporar personas de otros movimientos políticos en esta etapa.

