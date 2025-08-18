Extranjera en Bogotá contó qué es lo que más le cuesta de vivir en la ciudad: “El exceso de amabilidad, lo acogedores que son”

Extranjera contó cómo se siente en Bogotá - crédito Colprensa/Captura video

A través de las redes sociales, una chilena radicada en Bogotá, revela el contraste diario entre dos culturas que, aunque comparten el idioma, viven normas sociales distintas.

La joven conocida como Alejandra relató en su cuenta de Instagram cómo la “excesiva amabilidad” de los bogotanos sigue siendo un desafío que enfrenta en su vida cotidiana.

La chilena dejó el siguiente mensaje: “Amo a Chile y también somos amables, no se confundan! Pero acá cerca del trópico los países en general tienden a ser mucho más amables y me cuesta, pero así son las adaptaciones…“.

En medio de una compra rutinaria en un almacén, la ciudadana extranjera se sintió sorprendida al recibir una oferta inusitada para ella: “Oye, ¿te podemos llevar la compra a tu casa?”.

La ciudadana extranjera detalló qué es lo que más le cuesta de vivir en la capital del país - crédito mi_baul_de_cuarentena/Instagram

El ofrecimiento, realizado luego de comentar que vivía cerca del establecimiento, suponía que uno de los empleados se encargaría personalmente y sin costo de llevar los productos hasta su vivienda, servicio que ella desconocía en su país de origen.

En sus redes sociales, la creadora de contenidos relató: “Cosas que como chilena viviendo en Bogotá me han costado. El exceso de amabilidad, lo acogedores que son, ¡que es tanto! Te hacen sentir muy bien, pero hasta te empiezan a hacer sentir culpable”.

De esta manera, la joven chilena explicó que al realizar la compra de un mueble le dijo que vivía cerca y tenía la opción de llevarlo: “¡Ay, qué rico! ¿Tienen delivery?. ‘No, me dijo, uno de los chicos se ofrece y te las lleva a tu casa’“. Imagínate a un pobre cabro cargando muebles, así, al lado mío, lleno de bolsas y yo caminando como la reina Isabel“.

Alejandra explicó que, aunque no ha sufrido un fuerte choque cultural, “todavía hay cosas a las que no se acostumbra”, siendo el trato afectuoso uno de los aspectos que más le cuesta asimilar de la vida en la capital colombiana.

Bogotá ocupa el séptimo lugar entre las ciudades más peligrosas para turistas según Forbes Advisor 2024 - crédito Colprensa

El episodio del almacén la llevó a reflexionar sobre las costumbres en Chile, donde, según describió, los empleados rara vez abandonarían sus tareas para ofrecer ayudar con la carga y traslado de compras, menos aún si la empresa no dispone de un servicio formal de entregas.

“Ningún chileno que trabaje para una empresa y no ofrezca ‘delivery’ en la caja va a dejar sus labores para llevarte las cosas a tu casa, por mucho que le des propina. Un chileno te diría: ‘Que se pida un taxi’”, relató honestamente ante sus seguidores.

Finalmente, la influencer concluyó su relato transmitiendo la diferencia en el trato humano que percibió desde su mudanza.

Y el chico decía: “‘¿Cómo te vas a llevar todo eso tú?’. ‘¿Y tú?’, le decía yo. ‘¿Y no, y tú, y tú, y tú, ’ (ríe) Y yo todo el rato bueno, yo le dije que no a la persona, pero me vine todo el rato cargando el mueble así. ¡Guau! ¡Qué increíble! Además, a los colombianos son superamables“.

Alejandra es una chilena que lleva un tiempo radicada en la ciudad - crédito Captura video

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “Y ojo! ¡Estás hablando de la ciudad con menos calidez humana de Colombia“;”El Colombiano es maravilloso! ¡Son demasiado amables, viví 2 años en Colombia, en Bogotá, Neiva, Ibagué, Girardot y Villavicencio, y quedé enamorado de Colombia, de todo! Es que la forma de ser del Colombiano es única, esa forma de agradecer, de pedir las cosas, todo!💛 soy un Chilembiano de ❤️“;”Allá no te dicen: cuando te vas? Porque yo estoy en tu país y me lo dicen todos los días“;”Soy Chileno viviendo en Medellín desde hace ya 5 años, y es muy común, Colombia me enamoró hasta el punto de ya ser nacionalizado. Ahora lo que extraño son las transferencias. Hasta hace poco pasar plata de Davivienda a Bancolombia era tremendo cacho. Ojalá que en septiembre cambie eso“.