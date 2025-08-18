Colombia

Extranjera en Bogotá contó qué es lo que más le cuesta de vivir en la ciudad: “El exceso de amabilidad, lo acogedores que son”

La joven chilena expresó que los desafíos que sigue siendo enfrentando en su vida cotidiana en la capital del país

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Extranjera contó cómo se siente
Extranjera contó cómo se siente en Bogotá - crédito Colprensa/Captura video

A través de las redes sociales, una chilena radicada en Bogotá, revela el contraste diario entre dos culturas que, aunque comparten el idioma, viven normas sociales distintas.

La joven conocida como Alejandra relató en su cuenta de Instagram cómo la “excesiva amabilidad” de los bogotanos sigue siendo un desafío que enfrenta en su vida cotidiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La chilena dejó el siguiente mensaje: “Amo a Chile y también somos amables, no se confundan! Pero acá cerca del trópico los países en general tienden a ser mucho más amables y me cuesta, pero así son las adaptaciones…“.

En medio de una compra rutinaria en un almacén, la ciudadana extranjera se sintió sorprendida al recibir una oferta inusitada para ella: “Oye, ¿te podemos llevar la compra a tu casa?”.

La ciudadana extranjera detalló qué es lo que más le cuesta de vivir en la capital del país - crédito mi_baul_de_cuarentena/Instagram

El ofrecimiento, realizado luego de comentar que vivía cerca del establecimiento, suponía que uno de los empleados se encargaría personalmente y sin costo de llevar los productos hasta su vivienda, servicio que ella desconocía en su país de origen.

En sus redes sociales, la creadora de contenidos relató: “Cosas que como chilena viviendo en Bogotá me han costado. El exceso de amabilidad, lo acogedores que son, ¡que es tanto! Te hacen sentir muy bien, pero hasta te empiezan a hacer sentir culpable”.

De esta manera, la joven chilena explicó que al realizar la compra de un mueble le dijo que vivía cerca y tenía la opción de llevarlo: “¡Ay, qué rico! ¿Tienen delivery?. ‘No, me dijo, uno de los chicos se ofrece y te las lleva a tu casa’“. Imagínate a un pobre cabro cargando muebles, así, al lado mío, lleno de bolsas y yo caminando como la reina Isabel“.

Alejandra explicó que, aunque no ha sufrido un fuerte choque cultural, “todavía hay cosas a las que no se acostumbra”, siendo el trato afectuoso uno de los aspectos que más le cuesta asimilar de la vida en la capital colombiana.

Bogotá ocupa el séptimo lugar
Bogotá ocupa el séptimo lugar entre las ciudades más peligrosas para turistas según Forbes Advisor 2024 - crédito Colprensa

El episodio del almacén la llevó a reflexionar sobre las costumbres en Chile, donde, según describió, los empleados rara vez abandonarían sus tareas para ofrecer ayudar con la carga y traslado de compras, menos aún si la empresa no dispone de un servicio formal de entregas.

“Ningún chileno que trabaje para una empresa y no ofrezca ‘delivery’ en la caja va a dejar sus labores para llevarte las cosas a tu casa, por mucho que le des propina. Un chileno te diría: ‘Que se pida un taxi’”, relató honestamente ante sus seguidores.

Finalmente, la influencer concluyó su relato transmitiendo la diferencia en el trato humano que percibió desde su mudanza.

Y el chico decía: “‘¿Cómo te vas a llevar todo eso tú?’. ‘¿Y tú?’, le decía yo. ‘¿Y no, y tú, y tú, y tú, ’ (ríe) Y yo todo el rato bueno, yo le dije que no a la persona, pero me vine todo el rato cargando el mueble así. ¡Guau! ¡Qué increíble! Además, a los colombianos son superamables“.

Alejandra es una chilena que
Alejandra es una chilena que lleva un tiempo radicada en la ciudad - crédito Captura video

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “Y ojo! ¡Estás hablando de la ciudad con menos calidez humana de Colombia“;”El Colombiano es maravilloso! ¡Son demasiado amables, viví 2 años en Colombia, en Bogotá, Neiva, Ibagué, Girardot y Villavicencio, y quedé enamorado de Colombia, de todo! Es que la forma de ser del Colombiano es única, esa forma de agradecer, de pedir las cosas, todo!💛 soy un Chilembiano de ❤️“;”Allá no te dicen: cuando te vas? Porque yo estoy en tu país y me lo dicen todos los días“;”Soy Chileno viviendo en Medellín desde hace ya 5 años, y es muy común, Colombia me enamoró hasta el punto de ya ser nacionalizado. Ahora lo que extraño son las transferencias. Hasta hace poco pasar plata de Davivienda a Bancolombia era tremendo cacho. Ojalá que en septiembre cambie eso“.

Temas Relacionados

Chilena en BogotáExtranjera en BogotáLo que cuesta de vivir en BogotáAmabilidad en BogotáDesafíos en BogotáVideo viralColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno de Chile adelanta gestiones con Gobierno Petro para la extradición de líder del Tren de Aragua que fue capturado en Santander: “Podría tomar dos o tres meses”

Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile, sostuvo que la cooperación policial con Colombia es fundamental para el traslado de Alberto Carlos Mejía Hernández hacia ese país, al ser acusado de un homicidio en Santiago

Gobierno de Chile adelanta gestiones

Valor de apertura del dólar en Colombia este 18 de agosto de USD a COP

El inicio de semana en los mercados globales estuvo marcado por tensiones geopolíticas, movimientos fiscales y ajustes monetarios

Valor de apertura del dólar

Santander, registró un sismo de magnitud 3.0 este 18 de agosto

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que presenta una alta actividad sísmica

Santander, registró un sismo de

Los memes no perdonan a David González tras la goleada de Tolima a Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

Los Embajadores solo suman un punto en cinco partidos jugados y han recibido nueve goles en contra, seis en los últimos dos partidos

Los memes no perdonan a

Así avanza el pedido para desclasificar archivos secretos sobre toma del Palacio de Justicia: autoridades estadounidenses no responden

La desclasificación de archivos estadounidenses permanece envuelta en trámites incompletos y promesas no cumplidas 40 años después de la peor tragedia judicial en Colombia

Así avanza el pedido para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Pedro Palacio se casó por

Pedro Palacio se casó por segunda vez: estos fueron los mejores momentos de la boda en la que estuvo presente su hijo

La Segura enterneció las redes sociales al compartir el primer viaje de su hijo Lucca, que conoció a su tatarabuela

Video: Pipe Bueno fue cómplice de una romántica propuesta en pleno concierto en Antioquia; “Es la primera vez que me pasa”

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

La película más reproducida en Netflix Colombia HOY

Deportes

Los memes no perdonan a

Los memes no perdonan a David González tras la goleada de Tolima a Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional definió su lista de convocados de cara a la vuelta con São Paulo en Copa Libertadores

Fuad Char se fue en contra de acuerdo de derechos de televisión en el fútbol colombiano: “Es el peor del mundo”

Neymar sufrió histórica goleada en estadio donde Nacional buscará clasificarse a cuartos de final de la Copa Libertadores

Juan Guillermo Cuadrado debutó en el Pisa con clasificación en la Copa Italia