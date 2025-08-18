David González niega rumores de renuncia tras derrota de Millonarios: “no se me ha pasado por la cabeza abandonar”

El técnico de Millonarios, David González, negó los rumores sobre una posible renuncia tras la derrota ante Deportes Tolima. - crédito Colprensa

El ambiente en Millonarios volvió a tensarse luego de la derrota 3-1 sufrida ante Deportes Tolima en Ibagué, en partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-II. El revés, que dejó al equipo bogotano en la última posición de la tabla con apenas un punto, desató una ola de especulaciones sobre el futuro de su director técnico, David González, quien respondió de manera tajante a los rumores de posible renuncia durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

Cabe aclarar que tras la expulsión temprana de Alex Castro al minuto 7, el proceso del estratega paisa quedó en el foco de los cuestionamientos por parte de hinchas y prensa.

“No se me ha pasado por la cabeza abandonar, la conexión que hay en este grupo no permite que nadie abandone, con la convicción de cada uno vamos a sacar esto adelante, en el momento en el que el fútbol nos recompense un poquito más lo que estamos haciendo vamos a levantar”, afirmó David González ante la consulta sobre si consideraba dar un paso al costado. Las declaraciones se produjeron en medio de un clima de inquietud luego de una seguidilla de cinco partidos sin conseguir la victoria.

El técnico David González aseguró que mantiene firme su compromiso con Millonarios - crédito Colprensa

El técnico antioqueño de 43 años evitó responsabilizar exclusivamente al rendimiento futbolístico de la crisis actual. Señaló factores internos y externos que, a su juicio, incidieron en el resultado adverso frente al club pijao y complicaron el desarrollo del compromiso. “Después de la expulsión, uno ve rivales por todos lados, huecos más grandes. Allí por ese lugar teníamos jugadores nuevos que nunca habían jugado juntos, son cosas que se tienen que mejorar”, reconoció González durante la conferencia.

El entrenador capitalino, quien llegó a la institución para el segundo semestre del año, se refirió también a sus polémicas declaraciones recientes, en las que aseguró que con la nómina disponible saldría campeón. Aunque los malos resultados han puesto en duda esa afirmación, González se mantiene firme: “Si llega a pasar que quedamos eliminados ahí diré que me equivoqué al afirmar eso, pero hoy todavía sigo convencido de que voy a salir campeón, con el material humano que tenemos lo podemos conseguir”, subrayó.

La derrota ante Tolima, marcada por la inferioridad numérica desde los primeros minutos, profundizó la preocupación no solo entre los fanáticos, sino también en parte del plantel. “El fútbol mostrado no puede entrar con ese análisis porque es un juego por más de 85 minutos. Tuvimos que jugar con un hombre menos y es imposible ejecutar de la manera que queríamos. Si te tengo que ser sincero, en vez de preocuparme por estar último o por el juego, tengo que hacer algo para sacar esto adelante y esto es lo que vamos a hacer”, explicó el técnico.

David González, técnico de Millonarios esta convencido de que superarán la crisis en la Liga BetPlay. - crédito Colprensa

Millonarios solo ha conseguido un punto tras siete fechas disputadas en el campeonato, una estadística poco habitual para un club que suele pelear los primeros puestos. Esta situación ha generado frustración en la hinchada azul, que presiona por resultados inmediatos. La derrota en Ibagué provocó que los cuestionamientos a la continuidad del entrenador se multiplicaran en redes sociales y foros deportivos.

En relación a ajustes tácticos, González comentó sobre la decisión de incluir a Beckham Castro buscando mayor velocidad en ataque, aunque admitió que los planes se vieron truncados por la expulsión y la necesidad de reorganizar al equipo. “Él es el que más daño puede hacer, pero cuando se tienen diez jugadores siempre hay unos sacrificados. Si en realidad el equipo no está entendiendo la idea, hay que mirar el primer tiempo contra Cali en donde logramos varias oportunidades de gol”, agregó.

Para el técnico, el desafío inmediato es trabajar psicológicamente con el plantel y preparar el siguiente partido, correspondiente a uno de los cotejos aplazados por el calendario.

David González, técnico de Millonarios, ha tenido un mala racha de la Liga BetPlay 2025 - crédito Colprensa

El próximo reto de Millonarios será contra Unión Magdalena en el estadio El Campín el 20 de agosto a las 19:30 horas. El entrenador manifestó su esperanza de que este encuentro represente una oportunidad para reducir la brecha con los rivales directos y comenzar la recuperación. “Estoy convencido que cuando el fútbol nos devuelva un poquito más de lo que estamos mereciendo, la situación va a cambiar y vamos a salir adelante”, finalizó.