Colombia

David González niega rumores de renuncia tras derrota de Millonarios: “no se me ha pasado por la cabeza abandonar”

El técnico aseguró que mantiene firme su compromiso con el equipo y está convencido de que superarán la crisis en la Liga BetPlay.

Por Dahana Ospina

Guardar
El técnico de Millonarios, David
El técnico de Millonarios, David González, negó los rumores sobre una posible renuncia tras la derrota ante Deportes Tolima. - crédito Colprensa

El ambiente en Millonarios volvió a tensarse luego de la derrota 3-1 sufrida ante Deportes Tolima en Ibagué, en partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-II. El revés, que dejó al equipo bogotano en la última posición de la tabla con apenas un punto, desató una ola de especulaciones sobre el futuro de su director técnico, David González, quien respondió de manera tajante a los rumores de posible renuncia durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

Cabe aclarar que tras la expulsión temprana de Alex Castro al minuto 7, el proceso del estratega paisa quedó en el foco de los cuestionamientos por parte de hinchas y prensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No se me ha pasado por la cabeza abandonar, la conexión que hay en este grupo no permite que nadie abandone, con la convicción de cada uno vamos a sacar esto adelante, en el momento en el que el fútbol nos recompense un poquito más lo que estamos haciendo vamos a levantar”, afirmó David González ante la consulta sobre si consideraba dar un paso al costado. Las declaraciones se produjeron en medio de un clima de inquietud luego de una seguidilla de cinco partidos sin conseguir la victoria.

El técnico David González aseguró
El técnico David González aseguró que mantiene firme su compromiso con Millonarios - crédito Colprensa

El técnico antioqueño de 43 años evitó responsabilizar exclusivamente al rendimiento futbolístico de la crisis actual. Señaló factores internos y externos que, a su juicio, incidieron en el resultado adverso frente al club pijao y complicaron el desarrollo del compromiso. “Después de la expulsión, uno ve rivales por todos lados, huecos más grandes. Allí por ese lugar teníamos jugadores nuevos que nunca habían jugado juntos, son cosas que se tienen que mejorar”, reconoció González durante la conferencia.

El entrenador capitalino, quien llegó a la institución para el segundo semestre del año, se refirió también a sus polémicas declaraciones recientes, en las que aseguró que con la nómina disponible saldría campeón. Aunque los malos resultados han puesto en duda esa afirmación, González se mantiene firme: “Si llega a pasar que quedamos eliminados ahí diré que me equivoqué al afirmar eso, pero hoy todavía sigo convencido de que voy a salir campeón, con el material humano que tenemos lo podemos conseguir”, subrayó.

La derrota ante Tolima, marcada por la inferioridad numérica desde los primeros minutos, profundizó la preocupación no solo entre los fanáticos, sino también en parte del plantel. “El fútbol mostrado no puede entrar con ese análisis porque es un juego por más de 85 minutos. Tuvimos que jugar con un hombre menos y es imposible ejecutar de la manera que queríamos. Si te tengo que ser sincero, en vez de preocuparme por estar último o por el juego, tengo que hacer algo para sacar esto adelante y esto es lo que vamos a hacer”, explicó el técnico.

David González, técnico de Millonarios
David González, técnico de Millonarios esta convencido de que superarán la crisis en la Liga BetPlay. - crédito Colprensa

Millonarios solo ha conseguido un punto tras siete fechas disputadas en el campeonato, una estadística poco habitual para un club que suele pelear los primeros puestos. Esta situación ha generado frustración en la hinchada azul, que presiona por resultados inmediatos. La derrota en Ibagué provocó que los cuestionamientos a la continuidad del entrenador se multiplicaran en redes sociales y foros deportivos.

En relación a ajustes tácticos, González comentó sobre la decisión de incluir a Beckham Castro buscando mayor velocidad en ataque, aunque admitió que los planes se vieron truncados por la expulsión y la necesidad de reorganizar al equipo. “Él es el que más daño puede hacer, pero cuando se tienen diez jugadores siempre hay unos sacrificados. Si en realidad el equipo no está entendiendo la idea, hay que mirar el primer tiempo contra Cali en donde logramos varias oportunidades de gol”, agregó.

Para el técnico, el desafío inmediato es trabajar psicológicamente con el plantel y preparar el siguiente partido, correspondiente a uno de los cotejos aplazados por el calendario.

David González, técnico de Millonarios,
David González, técnico de Millonarios, ha tenido un mala racha de la Liga BetPlay 2025 - crédito Colprensa

El próximo reto de Millonarios será contra Unión Magdalena en el estadio El Campín el 20 de agosto a las 19:30 horas. El entrenador manifestó su esperanza de que este encuentro represente una oportunidad para reducir la brecha con los rivales directos y comenzar la recuperación. “Estoy convencido que cuando el fútbol nos devuelva un poquito más de lo que estamos mereciendo, la situación va a cambiar y vamos a salir adelante”, finalizó.

Temas Relacionados

David GonzálezMillonariosLiga BetPlayDeportes Tolimacrisis deportivarenuncia de David GonzálesColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este lunes

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué vehículos

Exviceministro Rojas advierte riesgos fiscales por decreto que permite entrega anticipada de bienes de la SAE

Según Camilo Rojas, el decreto 0888 de 2025 podría exponer al Estado a demandas millonarias, aumentar la discrecionalidad en la administración y debilitar la capacidad institucional para combatir el crimen organizado.

Exviceministro Rojas advierte riesgos fiscales

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 17 de agosto

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados de la Lotería de

Qué ingresos y bienes no incluir en la declaración de renta según la Dian: claves para evitar errores

Indemnizaciones por accidentes, auxilios de cesantía, pensiones de años anteriores y gastos de entierro se encuentran entre las entradas que se excluyen para personas naturales.

Qué ingresos y bienes no

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este lunes 18 de agosto

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Tenga en cuenta: Así regirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

La Segura enterneció las redes

La Segura enterneció las redes sociales al compartir el primer viaje de su hijo Lucca, que conoció a su tatarabuela

Video: Pipe Bueno fue cómplice de una romántica propuesta en pleno concierto en Antioquia; “Es la primera vez que me pasa”

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

La película más reproducida en Netflix Colombia HOY

Amparo Grisales recordó a su hermano fallecido con un mensaje bastante emotivo: “Seguro estás con mamá”

Deportes

Atlético Nacional definió su lista

Atlético Nacional definió su lista de convocados de cara a la vuelta con São Paulo en Copa Libertadores

Fuad Char se fue en contra de acuerdo de derechos de televisión en el fútbol colombiano: “Es el peor del mundo”

Neymar sufrió histórica goleada en estadio donde Nacional buscará clasificarse a cuartos de final de la Copa Libertadores

Juan Guillermo Cuadrado debutó en el Pisa con clasificación en la Copa Italia

El codazo de Jhon Durán en Turquía por el que se salvó de ser expulsado en el debut con Fenerbahçe