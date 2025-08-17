Histórica banda de punk de Colombia vuelve a girar por el país y ya tiene fecha en Bogotá

Nadie tocará en Bogotá el 23 de agosto - crédito Instagram @fernanda.photo @Nadierock_ co

Nadie, una de las bandas de punk rock que más definieron el sonido del rock nacional desde Medellín, vuelve a los escenarios, habiendo anunciado una de las fechas más esperadas en Bogotá. Clásicos como “Emilio dice”, “Aquí estamos” o “Me sabe a sangre el corazón” sonarán en la capital del país, como ya lo han hecho, por ejemplo, en varias ediciones del festival Rock al Parque, habiendo sido la edición del 2018 la más reciente presentación de la banda en la tarima del Simón Bolívar.

El evento fue programado para el 23 de agosto en el Boro Room, en la localidad de Chapinero. Allí mismo tendrán cita las bandas bogotanas Triple X y Victimized.

Nadie celebra 30 años de trayectoria en Bogotá - crédito Nadie Banda

Una trayectoria para la historia del rock colombiano

Su discografía es testimonio de esa evolución. Títulos como Nadie, Carne Trémula, Me sabe a sangre el corazón, Verdades y mentiras y Monólogos de un perro con bozal, además del compilado Los mejores ruidos de los Nadie, conforman un repertorio que combina la crudeza del punk con elementos de ska y rocanrol, y que incluso se ha permitido experimentos poco convencionales como la inclusión de saxofón. Esta identidad sonora les ha permitido compartir tarima con agrupaciones internacionales como Misfits, Attaque 77, Violadores e Ilegales, y llevar su música a escenarios de Ecuador, Perú y Argentina.

En Colombia, Nadie ha sido protagonista de los principales festivales de rock, incluyendo varias ediciones de Rock al Parque, Altavoz y Manizales Grita Rock, así como de incontables fechas en circuitos alternativos a lo largo del territorio. La última vez que tocaron en el escenario del parque Simón Bolívar fue en 2018, en un concierto que los consolidó como una de las bandas más representativas de la escena.

Nadie en reciente concierto en Colombia - crédito Julián Nadie

Otras fechas clave, no sólo en Bogotá: todo lo que hay que saber

Para celebrar sus 30 años, la agrupación ha anunciado una gira nacional que recorrerá ciudades como Pereira, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Medellín, y que tendrá una de sus paradas más esperadas en Bogotá el próximo 23 de agosto. La cita será en el Boro Room, en Chapinero, donde sonarán clásicos como “Emilio dice”, “Aquí estamos” o “Me sabe a sangre el corazón”, junto a una selección de temas de todos sus discos. Esa noche también se presentarán las agrupaciones capitalinas Triple X y Victimized, garantizando un cartel 100 % cargado de actitud punk.

Anuncio de Nadie en Rionegro, Antioquia - crédito Nadie Rock

La celebración no se limitará a los escenarios. Como parte de esta conmemoración, Nadie lanzará una reedición en vinilo de su emblemático álbum Carne Trémula, un trabajo clave en su discografía que ha sido reeditado para coleccionistas y seguidores de larga data. Además, han prometido un set de 30 canciones, una por cada año de historia, en formato power trío y con el sonido crudo que ha sido su marca registrada desde sus inicios.

Las entradas para el concierto en Bogotá están en preventa a $80.000 y el día del evento costarán $100.000. Se pueden conseguir en puntos como La Valija de Fuego, Oi Distro, Sin Fronteras Discos y Blasting Records. Todo apunta a que será una noche de celebración y memoria colectiva, donde el espíritu combativo y rebelde de Nadie volverá a encontrarse cara a cara con sus seguidores en la capital, ciudad en la que ya han estado radicados.

El concierto se anuncia en un año lleno en la agenda cultural de Bogotá, en donde los sonidos alternativos cuentan con una escena amplia y con diversidad de oferta, con cada vez más escenarios para conciertos, sellos discográficos y nuevos seguidores que oscilan entre propuestas novedosas y bandas clásicas que siguen con producciones, mejorando en diferentes aspectos y contenidos.