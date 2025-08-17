Colombia

En video: Capturan a presunto delincuente que asaltó el restaurante Mistral en Chapinero

Bajo amenazas, el individuo despojó a los clientes de computadores y teléfonos móviles antes de huir junto a un cómplice en motocicleta. La Policía adelanta investigaciones para ubicar al segundo implicado.

Por Dahana Ospina

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura de uno de los presuntos responsables, que habría participado en la huida del autor material del robo.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre que habría participado en el asalto a mano armada en el restaurante Mistral, ubicado en la calle 57 con carrera 4, en la localidad de Chapinero, Bogotá. El hecho ocurrió en horas del mediodía del sábado 16 de agosto y fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según información de la Policía, un individuo armado ingresó al local aproximadamente a las 12:40 p.m. y, bajo amenazas, exigió la entrega de pertenencias a los siete clientes presentes. El asaltante sustrajo computadores y teléfonos móviles antes de abandonar el lugar. Un segundo hombre lo esperaba en la vía pública con una motocicleta, en la que emprendieron la huida.

Tras recibir la denuncia, las autoridades implementaron un plan candado apoyado en el análisis de grabaciones de seguridad. De acuerdo con el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, uno de los presuntos responsables fue localizado en el sector de la calle 119 con carrera 18, en inmediaciones del centro comercial Unicentro. En el comunicado, Chaves informó: “Minutos después de que se conoce el hecho se hizo un plan candado y logramos ubicar a una persona con esta motocicleta en el sector de la calle 119 con 18. Se logra su captura y posteriormente se logra la verificación y se confirma de que la moto en que se movilizaba habría sido hurtada días anteriores”.

De acuerdo con el relato del detenido, el autor material del robo descendió de la moto antes de ser interceptado, llevando consigo los objetos hurtados. Según declaraciones, la policía judicial continúa utilizando pruebas de videovigilancia para determinar el trayecto seguido por el asaltante principal y avanzar en su individualización.

La motocicleta incautada había sido reportada como robada días antes del suceso. Este dato fue confirmado por las autoridades en el seguimiento de denuncias previas consignadas en la base de datos policial. El principal sospechoso del robo en el restaurante Mistral continúa prófugo y las investigaciones buscan determinar si existen más personas vinculadas a este caso.

Durante la jornada del 16 de agosto, se reportó que las cámaras del establecimiento captaron el momento en que el sujeto armado ingresa al local y se dirige directamente a los comensales, a quienes apunta con el arma antes de recoger las pertenencias. El video ha facilitado el trabajo de identificación para los equipos de investigación.

De acuerdo con las autoridades, la investigación sobre el robo en el restaurante Mistral sigue en curso.

El periodista César Augusto Londoño publicó a través de la red social X una reacción al hecho: “El robo en Mistral de Chapinero. No hay sitio público seguro, la cosa empeora y no pasa nada. Aunque dicen que agarraron uno en Usaquén. Los bandidos como Pedro por su casa”.

En los últimos meses, la localidad de Chapinero ha registrado varios robos a establecimientos y personas en corredores comerciales y zonas gastronómicas. Según Infobae, comerciantes y ciudadanos han alertado sobre la recurrencia de este tipo de delitos, que han incluido modalidades de robo relámpago, utilización de armas de fuego y vehículos de escape.

El caso reciente más grave en el sector involucró a un menor de edad que falleció durante un asalto a la salida de un establecimiento nocturno. Esta serie de sucesos ha motivado la implementación de operativos de patrullaje y refuerzo de esquemas de vigilancia por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, la investigación sobre el robo en el restaurante Mistral sigue en curso. Las pruebas de cámaras de seguridad y el seguimiento de los antecedentes de la motocicleta confiscada forman parte de las labores para identificar y capturar a los responsables.

