Colombia

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 17 de agosto

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Por Infobae Noticias

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander

La Electrificadora de Santander (ESSA) publicó la lista de cortes de luz que llevará a cabo este domingo 17 de agosto a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): SENA, Conjuntos Residenciales Monte Verdi, Monte Blanco, Bosques de San Sebastian, Morada del Viento, Prados de San Sebastian, Barrios Convivir, Brisas Campestre, San Jorge, Transejes, Castilla Real II, Portal De Castilla, Castilla Real I, Independencia, Villa Campestre, Portal De Rio Frio, La Hacienda II, El Portal II, Eliecer Fonseca, Rincón De Girón, Casa Linda, La Hacienda, Villa Sandra, La Esmeralda, Pueblito Viejo, Industrial Chimita y algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio García Rovira sectores de la Avenida Quebrada Seca y la calle 30 con carreras 13,14, 15,16 y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): SENA, Conjuntos Residenciales Monte Verdi, Monte Blanco, Bosques de San Sebastian, Morada del Viento, Prados de San Sebastian, Barrios Convivir, Brisas Campestre, San Jorge, Transejes, Castilla Real II, Portal De Castilla, Castilla Real I, Independencia, Villa Campestre, Portal De Rio Frio, La Hacienda II, El Portal II, Eliecer Fonseca, Rincón De Girón, Casa Linda, La Hacienda, Villa Sandra, La Esmeralda, Pueblito Viejo, Industrial Chimita y algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Rio de Oro II, El Portal I, Balcones del Portal y algunos sectores de La Esmeralda, vereda Rio Frio y los Clientes Industria Harinera de Santander y Corposena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guadual, Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hato de Los Caballeros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Macaravita.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de las carreras 2 y 3 entre calles 3 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuesta Boba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales.

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

