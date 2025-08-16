Colombia

El “Arriero” Herrera, técnico del Once Caldas, estuvo muy cerca de ser impactado por un rayo, su reacción quedó en video

El incidente, ocurrido durante el partido entre el “Blanco Blanco” y Alianza FC en Valledupar, obligó a suspender el compromiso por varios minutos

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
En medio del partido, un rayo impacto a pocos metros del banco visitante, dándole un buen susto al "Arriero" Herrera - crédito Win Sports

La fecha 7 de la Liga BetPlay solo tuvo un partido el viernes 16 de agosto, en el que Once Caldas visitó a Alianza FC de Valledupar con una nómina mixta, en vista de que sus titulares se preparan para el partido de vuelta por la Copa Sudamericana ante Huracán, que se disputará el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, Argentina.

El encuentro finalizó sin goles y alargó la racha sin victorias del “Blanco Blanco” en la Liga BetPlay, sumando tres empates y tres derrotas en lo corrido del campeonato y ubicándose en los puestos bajos de la clasificación, mientras priorizan su participación en el torneo continental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el encuentro quedó marcado por una tormena eléctrica que arreció con fuerza sobre el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, a tal punto que estuvo a punto de provocar una tragedia.

Para el momento en que se disputaba el minuto 78 de juego, era evidente la fuerza y recurrencia de los rayos en la transmisión del canal Win Sports, pero hasta ese momento no tenía incidencia en el desarrollo del encuentro.

Tras dialogar con los jugadores,
Tras dialogar con los jugadores, el árbitro decidió la suspensión del encuentro en Valledupar, por el riesgo que representaba el impacto de los rayos en cercanías al estadio - crédito Win Sports

Eso cambió cuando Once Caldas tuvo un saque de banda que se disponía a cobrar el lateral Efraín Navarro. En ese momento, un rayo impactó cerca del banco de suplentes del equipo visitante, a pocos metros de donde se encontraba el entrenador Hernán Darío Herrera.

El impacto del rayo en el suelo hizo que el “Arriero” se cubriera la cabeza con sus manos por el susto, al igual que Navarro e Iván Rojas, que se encontraban en la línea de banda al momento del impacto. De inmediato, el resto de jugadores le hicieron señas al árbitro Alejandro Moncada para hacerle saber lo sucedido.

“El ‘Arriero’ dijo ‘me largo pa’ adentro’”, detalló uno de los corresponsales a pie de cancha, acerca de la reacción del entrenador ante lo ocurrido. Luego de unos minutos de incertidumbre, el juez central tomó la decisión de suspender el encuentro, tras consultar con los jugadores de ambos equipos, ordenando el traslado inmediato a los camerinos hasta que el clima se normalizara.

El partido se reanudó luego
El partido se reanudó luego de una hora, y terminó sin goles - crédito Once Caldas

La medida de seguridad no solo involucró a los futbolistas y cuerpos técnicos, sino que motivó la evacuación paulatina de los asistentes en las tribunas, quienes buscaron refugio ante la amenaza de que otro rayo impactara en el escenario deportivo.

Pasadas las 7 de la noche, el árbitro dio la orden de reaunudar el compromiso en Valledupar, una vez la tormenta eléctrica redujo su intensidad. Sin embargo, los jugadores, quizás temerosos de que se repitiera una situación similar, redujeron la intensidad de juego, dejando que pasaran los minutos hasta el silbatazo final.

El próximo compromiso de Alianza será ante Unión Magdalena, el próximo domingo 24 de agosto como visitante, mientras que Once Caldas volverá a jugar por liga ante Patriotas el viernes 22 de agosto como local, en el estadio Palogrande.

Once Caldas se prepara para viajar a Buenos Aires

Dayro Moreno lidera al cuadro
Dayro Moreno lidera al cuadro caldense en su visita a Huracán, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

En horas de la noche de este sábado 16 de agosto, el “Blanco Blanco” viajará rumbo a la capital argentina para iniciar los preparativos de cara al compromiso ante Huracán, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En Bogotá se encontró parte del plantel que se encontraba en Manizales, y allí se encontraron con el “Arriero” Herrera, el cuerpo técnico, y los jugadores que estuvieron en el partido ante Alianza en Valledupar, y que fueron convocados para el compromiso internacional. Desde allí se desplazarán a la capital argentina en las horas de la noche.

Entre los convocados destacan las novedades de Jerson Malagón y Jorge Cardona. El primero venía afrontando dificultades legales para salir de Colombia para los partidos de la fase de grupos, por una demanda por alimentos que se le interpusó, mientras que el segundo acaba de recuperarse de una lesión.

El primer juego de la serie disputado en el estadio Palogrande de Manizales, terminó con victoria del Once por 1-0, con anotación de Dayro Moreno, de pena máxima.

Temas Relacionados

Once CaldasHernán Dario HerreraRayoLiga BetPlayEstadio Armando Maestre PavajeauColombia-Deportes

Más Noticias

Petro volvió a criticar las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay por considerarlas revíctimizantes: “Volvieron a hablar de venganza”

El jefe de Estado habló sobre el futuro de las elecciones presidenciales de 2026 si continúan las oleadas de violencia

Petro volvió a criticar las

EN VIVO: Sara Corrales se casa con Damián Pasquini en Medellín, no se pierda todas las incidencias de la ceremonia

La pareja, tras celebrar su unión por lo civil días atrás, sube al altar en un evento acompañados de familiares, amigos y otras celebridades

EN VIVO: Sara Corrales se

Nueva polémica en León por nivel de James Rodríguez: lo acusan por la crisis y el director deportivo se pronunció

El dirigente Rodrigo Fernández habló sobre la situación del volante colombiano en la “Fiera”, pues lleva ausente dos partidos y aún no se define su futuro en 2026

Nueva polémica en León por

CNE entrará en semana clave para avanzar en la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro

La sesión plenaria del 14 de agosto, en la que se esperaba la presentación de la ponencia del caso, derivó en una recusación. Ahora, el futuro del proceso queda en manos de dos conjueces que serán elegidos la próxima semana

CNE entrará en semana clave

El ambicioso proyecto que pudo prevenir la crisis actual del río Amazonas en Leticia fue ignorado en los gobiernos de Uribe

La próxima Cumbre de Presidentes Amazónicos en Bogotá, fijada para el 22 de agosto, podría representar una oportunidad clave para priorizar la agenda de gestión del río y la protección de la ciudad

El ambicioso proyecto que pudo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Homicidio de líder social en

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: Sara Corrales se

EN VIVO: Sara Corrales se casa con Damián Pasquini en Medellín, no se pierda todas las incidencias de la ceremonia

Kylie Minogue en Colombia: este sería el setlist de la australiana en el Movistar Arena

Oh My Drag Fest!: artistas internacionales, oferta cultural y todo lo que debe saber del evento que se realiza en Bogotá

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ denunció haber sido amenazado de muerte por parte de un conductor en Bogotá

Deportes

Nueva polémica en León por

Nueva polémica en León por nivel de James Rodríguez: lo acusan por la crisis y el director deportivo se pronunció

Luis Díaz le da la Supercopa de Alemania al Bayern Munich: así fue su primer gol ante el Stuttgart

Cúcuta Deportivo recibió dura sanción y deberá pagar millonaria multa tras incidentes ante Atlético Nacional en Copa Colombia

El fuerte regaño de Alfredo Arias a figura en el entrenamiento del Junior: “Después no escuchas”

Jhon Arias debutó en la Premier League en la derrota del Wolverhampton ante Manchester City: así le fue al delantero colombiano