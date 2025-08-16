El “Arriero” Herrera, técnico del Once Caldas, estuvo muy cerca de ser impactado por un rayo, su reacción quedó en video

En medio del partido, un rayo impacto a pocos metros del banco visitante, dándole un buen susto al "Arriero" Herrera - crédito Win Sports

La fecha 7 de la Liga BetPlay solo tuvo un partido el viernes 16 de agosto, en el que Once Caldas visitó a Alianza FC de Valledupar con una nómina mixta, en vista de que sus titulares se preparan para el partido de vuelta por la Copa Sudamericana ante Huracán, que se disputará el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, Argentina.

El encuentro finalizó sin goles y alargó la racha sin victorias del “Blanco Blanco” en la Liga BetPlay, sumando tres empates y tres derrotas en lo corrido del campeonato y ubicándose en los puestos bajos de la clasificación, mientras priorizan su participación en el torneo continental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el encuentro quedó marcado por una tormena eléctrica que arreció con fuerza sobre el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, a tal punto que estuvo a punto de provocar una tragedia.

Para el momento en que se disputaba el minuto 78 de juego, era evidente la fuerza y recurrencia de los rayos en la transmisión del canal Win Sports, pero hasta ese momento no tenía incidencia en el desarrollo del encuentro.

Tras dialogar con los jugadores, el árbitro decidió la suspensión del encuentro en Valledupar, por el riesgo que representaba el impacto de los rayos en cercanías al estadio - crédito Win Sports

Eso cambió cuando Once Caldas tuvo un saque de banda que se disponía a cobrar el lateral Efraín Navarro. En ese momento, un rayo impactó cerca del banco de suplentes del equipo visitante, a pocos metros de donde se encontraba el entrenador Hernán Darío Herrera.

El impacto del rayo en el suelo hizo que el “Arriero” se cubriera la cabeza con sus manos por el susto, al igual que Navarro e Iván Rojas, que se encontraban en la línea de banda al momento del impacto. De inmediato, el resto de jugadores le hicieron señas al árbitro Alejandro Moncada para hacerle saber lo sucedido.

“El ‘Arriero’ dijo ‘me largo pa’ adentro’”, detalló uno de los corresponsales a pie de cancha, acerca de la reacción del entrenador ante lo ocurrido. Luego de unos minutos de incertidumbre, el juez central tomó la decisión de suspender el encuentro, tras consultar con los jugadores de ambos equipos, ordenando el traslado inmediato a los camerinos hasta que el clima se normalizara.

El partido se reanudó luego de una hora, y terminó sin goles - crédito Once Caldas

La medida de seguridad no solo involucró a los futbolistas y cuerpos técnicos, sino que motivó la evacuación paulatina de los asistentes en las tribunas, quienes buscaron refugio ante la amenaza de que otro rayo impactara en el escenario deportivo.

Pasadas las 7 de la noche, el árbitro dio la orden de reaunudar el compromiso en Valledupar, una vez la tormenta eléctrica redujo su intensidad. Sin embargo, los jugadores, quizás temerosos de que se repitiera una situación similar, redujeron la intensidad de juego, dejando que pasaran los minutos hasta el silbatazo final.

El próximo compromiso de Alianza será ante Unión Magdalena, el próximo domingo 24 de agosto como visitante, mientras que Once Caldas volverá a jugar por liga ante Patriotas el viernes 22 de agosto como local, en el estadio Palogrande.

Once Caldas se prepara para viajar a Buenos Aires

Dayro Moreno lidera al cuadro caldense en su visita a Huracán, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

En horas de la noche de este sábado 16 de agosto, el “Blanco Blanco” viajará rumbo a la capital argentina para iniciar los preparativos de cara al compromiso ante Huracán, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En Bogotá se encontró parte del plantel que se encontraba en Manizales, y allí se encontraron con el “Arriero” Herrera, el cuerpo técnico, y los jugadores que estuvieron en el partido ante Alianza en Valledupar, y que fueron convocados para el compromiso internacional. Desde allí se desplazarán a la capital argentina en las horas de la noche.

Entre los convocados destacan las novedades de Jerson Malagón y Jorge Cardona. El primero venía afrontando dificultades legales para salir de Colombia para los partidos de la fase de grupos, por una demanda por alimentos que se le interpusó, mientras que el segundo acaba de recuperarse de una lesión.

El primer juego de la serie disputado en el estadio Palogrande de Manizales, terminó con victoria del Once por 1-0, con anotación de Dayro Moreno, de pena máxima.