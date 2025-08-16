Lluvias, tormentas eléctricas y nubosidad: así será el clima en Colombia este sábado 16 de agosto

El Ideam dio a conocer las alertas de lluvia y las condiciones climáticas que se vana registrar en las próximas horas en diferentes partes de Colombia (Alcaldía de Bogotá)

Después de las precipitaciones que se registraron en distintas zonas de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió el pronóstico del tiempo para este sábado 16 de agosto. El organismo prevé que en las primeras horas de este día continúe la persistencia de la nubosidad y las lluvias en algunas regiones del país.

Algunas de las precipitaciones que se registraron en la mañana de este sábado estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y en la región del Océano Pacífico colombiano se presentó abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad.

Cómo consultar las alertas climáticas en el IDEAM (YouTube IDEAM Colombia)

En el mar caribe se registraron precipitaciones en sectores de occidente, así como en el litoral. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presentaron lloviznas en áreas marítimas cercanas, especifico el Ideam en su comunicado de esta mañana.

A continuación le compartimos el pronóstico de precipitación para las próximas horas en Colombia.

Alertas de lluvia para el 16 de agosto

Se espera que continúen las lluvias a lo largo de este día (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

El organismo especificó en su comunicado que en las primeras horas de este día “se prevé persistencia de la nubosidad y las precipitaciones en algunas regiones del país. Las zonas con mayor probabilidades de lluvias incluyen la región Caribe, el norte de la región Andina, el oriente de la región Amazónica, así como áreas dispersas de las regiones Pacífica y Orinoquía”.

Las previsiones meteorológicas indican que las lluvias más fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas, afectarán sectores de los departamentos de Atlántico, Magdalena, norte de La Guajira, Cesar, Bolívar, sur de Córdoba, norte de Norte de Santander, Santander, Antioquia, oeste de Risaralda, oriente y noroeste de Chocó, norte del Valle del Cauca, oriente de Meta, oriente de Caquetá, Guaviare, norte y oriente de Amazonas y oeste de Vaupés.

En el mar Caribe colombiano se anticipan condiciones atmosféricas inestables, con nubes y lluvias de forma dispersa en el norte y en las áreas costeras próximas a Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.

En el océano Pacífico colombiano se prevén extensas formaciones nubosas y lluvias a lo largo de la cuenca, más intensas en las zonas norte y centro, con riesgo de descargas eléctricas puntuales.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera abundante nubosidad junto a precipitaciones, principalmente en el sector nororiental insular.

Ante estas condiciones, se recomienda tomar precauciones y estar atentos a los informes de las autoridades locales sobre la evolución de las lluvias en toda la región.

Temperaturas en Colombia hoy 16 de agosto

Conoce cuáles serás las temperaturas que se van a registrar en las próximas horas en el país (Alcaldía de Bogotá)

En cuanto a las condiciones meteorológicas en las principales ciudades del país, el pronóstico detalla diversos escenarios.

Bogotá registró en la madrugada un cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco y lluvias aisladas en el sur, y una temperatura mínima de 10°C. Durante la mañana, se espera persistencia de nubosidad y tiempo seco, aunque podrían presentarse lloviznas en el oriente y sur. Por la tarde, la nubosidad aumentará y podrían ocurrir lluvias aisladas en el norte y occidente, con temperatura máxima de 18°C. En la noche, el cielo se mantendrá variable, con posibles lluvias ocasionales en el occidente y norte.

En Barranquilla, se prevé nubosidad variada y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, sin descartar precipitaciones nocturnas, con temperatura máxima de 31°C.

Cartagena experimentará cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en la tarde y aisladas en la noche, y una máxima de 33°C.

Medellín tendrá cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes a lo largo del día, con temperatura máxima de 26°C.

Tunja mantendrá tiempo seco y nubosidad variable, aunque podrían presentarse lloviznas en la tarde, con máxima de 16°C.

Bucaramanga alternará entre cielo parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias al final de la tarde y más intensas en la noche, y máxima de 27°C.

Cali iniciará la jornada con tiempo seco y aumento de nubosidad, mientras que las lluvias se concentrarán al final de la tarde y en la noche, con temperatura máxima de 26°C.