Colombia

Lluvias, tormentas eléctricas y nubosidad: así será el clima en Colombia este sábado 16 de agosto

Conozca cuáles serán las condiciones climáticas que se van a registrar en las próximas horas en el país de acuerdo con el Ideam

Por Armando Montes

Guardar
El Ideam dio a conocer
El Ideam dio a conocer las alertas de lluvia y las condiciones climáticas que se vana registrar en las próximas horas en diferentes partes de Colombia (Alcaldía de Bogotá)

Después de las precipitaciones que se registraron en distintas zonas de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió el pronóstico del tiempo para este sábado 16 de agosto. El organismo prevé que en las primeras horas de este día continúe la persistencia de la nubosidad y las lluvias en algunas regiones del país.

Algunas de las precipitaciones que se registraron en la mañana de este sábado estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y en la región del Océano Pacífico colombiano se presentó abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad.

Cómo consultar las alertas climáticas en el IDEAM (YouTube IDEAM Colombia)

En el mar caribe se registraron precipitaciones en sectores de occidente, así como en el litoral. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presentaron lloviznas en áreas marítimas cercanas, especifico el Ideam en su comunicado de esta mañana.

A continuación le compartimos el pronóstico de precipitación para las próximas horas en Colombia.

Alertas de lluvia para el 16 de agosto

Se espera que continúen las
Se espera que continúen las lluvias a lo largo de este día (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

El organismo especificó en su comunicado que en las primeras horas de este día “se prevé persistencia de la nubosidad y las precipitaciones en algunas regiones del país. Las zonas con mayor probabilidades de lluvias incluyen la región Caribe, el norte de la región Andina, el oriente de la región Amazónica, así como áreas dispersas de las regiones Pacífica y Orinoquía”.

Las previsiones meteorológicas indican que las lluvias más fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas, afectarán sectores de los departamentos de Atlántico, Magdalena, norte de La Guajira, Cesar, Bolívar, sur de Córdoba, norte de Norte de Santander, Santander, Antioquia, oeste de Risaralda, oriente y noroeste de Chocó, norte del Valle del Cauca, oriente de Meta, oriente de Caquetá, Guaviare, norte y oriente de Amazonas y oeste de Vaupés.

En el mar Caribe colombiano se anticipan condiciones atmosféricas inestables, con nubes y lluvias de forma dispersa en el norte y en las áreas costeras próximas a Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.

En el océano Pacífico colombiano se prevén extensas formaciones nubosas y lluvias a lo largo de la cuenca, más intensas en las zonas norte y centro, con riesgo de descargas eléctricas puntuales.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera abundante nubosidad junto a precipitaciones, principalmente en el sector nororiental insular.

Ante estas condiciones, se recomienda tomar precauciones y estar atentos a los informes de las autoridades locales sobre la evolución de las lluvias en toda la región.

Temperaturas en Colombia hoy 16 de agosto

Conoce cuáles serás las temperaturas
Conoce cuáles serás las temperaturas que se van a registrar en las próximas horas en el país (Alcaldía de Bogotá)

En cuanto a las condiciones meteorológicas en las principales ciudades del país, el pronóstico detalla diversos escenarios.

Bogotá registró en la madrugada un cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco y lluvias aisladas en el sur, y una temperatura mínima de 10°C. Durante la mañana, se espera persistencia de nubosidad y tiempo seco, aunque podrían presentarse lloviznas en el oriente y sur. Por la tarde, la nubosidad aumentará y podrían ocurrir lluvias aisladas en el norte y occidente, con temperatura máxima de 18°C. En la noche, el cielo se mantendrá variable, con posibles lluvias ocasionales en el occidente y norte.

En Barranquilla, se prevé nubosidad variada y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, sin descartar precipitaciones nocturnas, con temperatura máxima de 31°C.

Cartagena experimentará cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en la tarde y aisladas en la noche, y una máxima de 33°C.

Medellín tendrá cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes a lo largo del día, con temperatura máxima de 26°C.

Tunja mantendrá tiempo seco y nubosidad variable, aunque podrían presentarse lloviznas en la tarde, con máxima de 16°C.

Bucaramanga alternará entre cielo parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias al final de la tarde y más intensas en la noche, y máxima de 27°C.

Cali iniciará la jornada con tiempo seco y aumento de nubosidad, mientras que las lluvias se concentrarán al final de la tarde y en la noche, con temperatura máxima de 26°C.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaIDEAMClimaBogotáMedellíncolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Sismo de magnitud 3.5 se sintió en Chocó

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 3.5 se

La SIC cerro hoteles de Palomino y San Andrés por fallas en la infraestructura, conexiones eléctricas y de gas

El incumplimiento de estas órdenes puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011

La SIC cerro hoteles de

Lotería de Medellín, resultado del sorteo del viernes 15 de agosto 2025: premio mayor $16.000 millones

Conozca los resultados del último sorteo y averigüe si es uno de los ganadores

Lotería de Medellín, resultado del

Uniformados en la mira: cómo los drones y la violencia selectiva elevan a cifras récord los asesinatos en Colombia

Entre enero y agosto de 2025, ataques con drones y asesinatos selectivos han elevado a cifras históricas la violencia contra militares y policías, según cifras oficiales

Uniformados en la mira: cómo

Capital de bomberos Álvaro Farfán afirma que ha recibido llamadas por la desaparición de Valeria Afanador con “información que no es real”

El padre de la niña solicita colaboración ciudadana ante la falta de pistas concretas, mientras versiones contradictorias y llamadas falsas dificultan el avance de la investigación y mantienen la angustia en la zona

Capital de bomberos Álvaro Farfán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la grave enfermedad

Esta fue la grave enfermedad que padeció Fernando Varón, locutor que dejó huella en la radio colombiana tras su muerte

Michelle y Pichingo aseguraron la salvación de ‘MasterChef Celebrity’, en el regreso de la “caja misteriosa”

Sara Corrales provocó risas de sus seguidores al mostrar detalles del ensayo de su boda con Damián Pasquini

Reconocida influenciadora tuvo que recibir atención médica de emergencia durante su participación en un “reality show”: esto sucedió

Reconocido miembro de ‘El Chiringuito de Jugones’ visitó Colombia y habló maravillas del país: “Es el mejor viaje que he hecho”

Deportes

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas de Nacional y Once Caldas, integran el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”