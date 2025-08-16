La Cidh instó al Gobierno Petro a garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales tras el magnicidio de Miguel Uribe

La Cidh se refirió al magnicidio de Miguel Uribe - crédito Fotomontaje Infobae (Luisa Gonzalez/REUTERS y Cidh)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su condena y envió condolencias a la familia, allegados y colegas de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, que murió tras un ataque armado en el barrio Modelia de Bogotá, ocurrido el sábado 7 de junio.

La Cidh urgió al Estado colombiano a desarrollar investigaciones eficaces para esclarecer este y otros casos de violencia contra figuras políticas, sociales y comunitarias.

La entidad enfatizó que el combate a la impunidad es clave para frenar la reiteración de hechos similares y asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos. Además, pidió fortalecer las líneas de investigación destinadas a esclarecer los móviles y las redes detrás de estos delitos.

“De cara al proceso electoral de 2026, la CIDH llama al Estado a reforzar la protección de liderazgos y garantizar entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia para la participación democrática. Además, insta a reducir la confrontación y polarización política, y a privilegiar el diálogo, los consensos y soluciones efectivas a los retos del país, fortaleciendo el Estado Social de Derecho y el sistema democrático establecidos en la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016″, expresó puntualmente el organismo internacional.