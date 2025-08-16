Gobierno ofrece millonarias recompensas por cabecillas del ELN, Clan del Golfo y disidencias en Antioquia

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El Ministerio de Defensa dio a conocer un cartel con los nombres y fotografías de personas señaladas de ser responsables de actos violentos en varias zonas de Antioquia.

Las autoridades indicaron que los individuos más buscados estarían detrás de hechos que han generado afectaciones en los municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, regiones que han enfrentado en las últimas semanas una serie de incidentes que mantienen en alerta a la población.

Cartel delos m´s buscados en Antioquia | vía MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el listado incluye a tres cabecillas de estructuras armadas ilegales. En primer lugar, alias Matías o Pantera, perteneciente al frente Héroes de Tarazá del ELN, por quien se ofrece hasta 1.000 millones de pesos.

También figura alias ‘Pinki’, integrante del Clan del Golfo, con una recompensa de 640 millones de pesos, y alias ‘Barbas’ o ‘Firma’, vinculado a las disidencias de las FARC, por quien se pagan 111 millones de pesos.

Disidencias de las Farc - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

Al referirse a alias Matías, el ministro señaló: “Por alias Matías, la recompensa es hasta mil millones de pesos. Ese criminal del ELN hace parte de un grupo que se autodenomina Héroes de Tarazá. De héroes no tienen nada. Son los terroristas de Tarazá”. Según las autoridades, este hombre sería uno de los principales responsables de la situación de orden público que ha afectado al municipio de Valdivia.

De acuerdo con Sánchez, los tres cabecillas han estado implicados en ataques contra la población civil, asesinatos de líderes sociales, campesinos y miembros de la Fuerza Pública, así como en el desplazamiento forzado de comunidades y el reclutamiento de menores de edad. El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información a través de las líneas seguras habilitadas por el Gobierno.

El ministro indicó que uno de sus objetivos a corto plazo es garantizar la seguridad de los candidatos a la presidencia - crédito Ministerio de Defensa

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, afirmó que las investigaciones avanzan de manera constante con el fin de ubicar a los responsables. “No se incrementan, son las investigaciones que nosotros día a día estamos llevando. Estos sujetos sabemos que son los originadores y perpetradores de afectación a la movilidad, especialmente en esa parte del departamento, en Valdivia, Puerto Valdivia, La Pascualita, donde ha sido objeto la quema de vehículos, donde ha sido objeto el daño de la malla vial y hechos terroristas”, explicó.

El oficial recordó que la Gobernación de Antioquia ya tenía activa una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita la captura de alias Matías. Ahora, con el anuncio del Ministerio de Defensa, esta cifra se eleva a 1.000 millones de pesos, convirtiéndose en una de las más altas ofrecidas por un cabecilla en la región.

Rico señaló que esta coordinación entre el Gobierno nacional y la Gobernación busca consolidar un plan conjunto de recompensas para incentivar a la población a entregar datos que faciliten las operaciones de captura. “Dentro del plan de recompensas del Ministerio de la Defensa y la Gobernación, incluirlos dentro de un paquete. Es la intención de seguir aunando esfuerzos para que las personas nos brinden información y sean los determinadores para llevar a cabo la materialización de acciones efectivas contundentes de la fuerza pública”, expresó.

El coronel añadió que las recompensas también pueden motivar a integrantes de las mismas organizaciones ilegales a colaborar con las autoridades, aportando detalles que permitan ubicar a los líderes señalados. “A medida que se incrementan de pronto alguna acción hostil o acción criminal, con respecto a los responsables, pues está el incentivo para que no solamente la comunidad, también sabemos que hay algunos integrantes de estas estructuras criminales que también brindan información”, puntualizó.

En las últimas semanas, los municipios mencionados han registrado episodios de violencia como bloqueos de vías, quema de automotores y ataques contra la infraestructura vial. Estos hechos han sido atribuidos por las autoridades a las estructuras criminales que dirigen los hombres incluidos en el cartel de los más buscados.

La publicación de este cartel forma parte de las acciones del Gobierno para contener la violencia en Antioquia, junto con el despliegue de unidades militares y policiales en puntos estratégicos y el fortalecimiento de la presencia institucional en zonas rurales. Las autoridades esperan que, con el apoyo ciudadano, las recompensas permitan obtener resultados rápidos que contribuyan a restablecer la seguridad en las áreas afectadas.