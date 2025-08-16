Gobierno confirmó que aplazó un año la adopción de reglamentos técnicos de la ONU para vehículos y remolques

Las autoridades prevén un estudio para armonizar los reglamentos de la ONU con las normas de Estados Unidos antes de implementar la nueva normativa en 2026 - crédito Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte informó que la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aplicables a vehículos y remolques en Colombia, quedará postergada hasta agosto de 2026 a través de un borrador de resolución.

La cartera resaltó que, hasta esa fecha, continuará en vigor el actual sistema de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses Federal Motor Vehicle Safety Standards (Fmvss).

Mediante un comunicado, la cartera aseguró que “se garantiza que los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales”.

Esta determinación permite que los productos automotores provenientes de Estados Unidos sigan accediendo al mercado nacional bajo las condiciones vigentes, sin modificaciones ni nuevas exigencias técnicas.

En paralelo, la autoridad señaló que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el Ministerio de Comercio y el propio Ministerio de Transporte, realizarán un estudio para definir las condiciones de coexistencia regulatoria entre los reglamentos técnicos de la ONU y los estándares Fmvss, considerando posibles ajustes que equilibren la armonización internacional con la dinámica comercial del sector.

El Ministerio de Transporte explicó que “el propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos”.

La entidad enfatizó que el mercado automotor estadounidense conservará su acceso total bajo las reglas actuales, y anticipó que, una vez entre en vigencia la nueva regulación, se establecerá un sistema que permita el reconocimiento tanto de los reglamentos de la ONU como de los Fmvss.

Finalmente, la cartera subrayó que “el país asegura un tránsito responsable hacia la modernización normativa, sin afectar la seguridad vial, la competitividad ni el acceso de los consumidores a la oferta internacional de vehículos”.

Así, se busca lograr un equilibrio entre la actualización normativa, la promoción de estándares internacionales y la preservación de la participación de socios comerciales relevantes en el mercado nacional automotriz.

Las Fvss

Por su parte, las Normas Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados corresponden a un conjunto de regulaciones emitidas en Estados Unidos que establecen estándares de rendimiento y seguridad para los vehículos que se comercializan en ese país.

En el caso de vehículos impulsados por hidrógeno, como confirmó el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la Fmvss n.º 307 define los requisitos para que el sistema de combustible mantenga su integridad durante el uso normal del vehículo y en caso de accidente, mientras que la Fmvss n.º 308 fija las condiciones de seguridad para el almacenamiento de hidrógeno comprimido a bordo, buscando prevenir fugas y minimizar el riesgo de explosiones o incendios.

Estas regulaciones tienen como finalidad proteger la vida y la integridad de los ocupantes del vehículo y reducir al mínimo los riesgos asociados al uso de hidrógeno como fuente de energía.

En mayo 2025, Gobierno suspendió también la entrada en vigor de la norma que limitaba importación de vehículos estadounidenses

El Gobierno nacional, en mayo del 2025, aplazó la entrada en vigencia de la reglamentación técnica que exigía nuevos niveles de seguridad a los vehículos importados desde Estados Unidos.

Esta decisión se conoció tras una reunión entre la ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque, y Daniel Watson, representante Comercial Adjunto estadounidense para la Oficina del Hemisferio Occidental. Rusinque confirmó: “No entrará en vigor por el momento”, refiriéndose a la normativa prevista para iniciar el viernes 2 de mayo.

La funcionaria detalló que durante el encuentro comunicaron a los delegados de Estados Unidos las preocupaciones y las implicaciones que tendría la implementación inmediata de los reglamentos técnicos en el sector automotor.

Rusinque indicó en ese momento que, si bien estos acuerdos surgieron en el gobierno anterior y buscan elevar los estándares de seguridad en la importación de vehículos, las autoridades nacionales debieron considerar los posibles efectos sobre el mercado colombiano.