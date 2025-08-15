Colombia

Rifirrafe por las cifras de crecimiento económico, Gustavo Petro presume récord y José Manuel Restrepo lo llama “mediocre”

El mandatario destaca avances en sectores clave, mientras el exministro exige mayor ambición y señala obstáculos que amenazan el desarrollo económico sostenido

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y el exministro José Manuel Restrepo debaten sobre el crecimiento económico de Colombia - crédito Colprensa/Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo protagonizaron el viernes 15 de agosto un nuevo intercambio público de opiniones sobre el desempeño de la economía colombiana. Las declaraciones surgieron a partir de las cifras más recientes de crecimiento, que fueron interpretadas de forma distinta por ambos.

En su mensaje, Petro aseguró que, “la economía crece de acuerdo a la tendencia desestacionalizada. Vamos en 2,5% y es el crecimiento trimestral más alto de mi gobierno”. El mandatario reconoció la caída del sector de la construcción, atribuyéndola a “el efecto de una alta tasa de interés real”. No obstante, destacó que “la industria no petroquímica va muy bien” y que “empieza a superar la agricultura”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Restrepo advierte sobre el bajo
Restrepo advierte sobre el bajo crecimiento del PIB y plantea cinco retos urgentes para la economía colombiana - crédito X

El presidente también envió un mensaje crítico al gremio empresarial: “Los datos controvierten a la Andi y su jefe único. Qué lástima tener un gremio que se llama industrial y está en contra del gobierno que está disparando la industria real”.

Restrepo respondió citando a Miguel de Unamuno: “quien no aspire a más, llegará a no ser nada”. Para el exministro, el crecimiento debe aspirar a cifras mayores: “Si nos limitamos a tan poco (2,1% de crecimiento del PIB) nos quedamos en la mediocridad”.

Restrepo señaló que, según las cifras disponibles, “el crecimiento del último trimestre fue inferior a las previsiones que se tenían y sigue en terreno mediocre del 2 al 3%”. Agregó que, de mantenerse este ritmo, “difícilmente llegaremos al 3% este año”.

En su mensaje, el exministro planteó cinco retos urgentes: impulsar la inversión privada para evitar su estancamiento, acelerar el crecimiento industrial —que calificó de “magro” al registrar 0,9%—, reactivar la construcción, considerar la minería como sector clave y fortalecer el agro con mayor productividad y tecnología. También insistió en la necesidad de simplificar y agilizar trámites regulatorios en sectores estratégicos.

Por ahora, las cifras de crecimiento y su interpretación siguen generando debate entre el Gobierno y exfuncionarios, en un contexto en el que los gremios y analistas mantienen proyecciones moderadas para el cierre de 2025.

El PIB de Colombia creció
El PIB de Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025, por debajo de las proyecciones oficiales - crédito Colprensa

Las cifras del Dane

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025, una cifra que, aunque positiva, se ubica por debajo de las proyecciones de organismos como Fedesarrollo (2,4%) y el Banco de la República (2,5%). Este resultado marca una desaceleración frente al 2,7% registrado en el primer trimestre, dejando un crecimiento acumulado de 2,4% en lo corrido del año.

El repunte económico continúa tras dos años de bajo desempeño: en 2023 el PIB aumentó apenas 0,7% y en 2024 alcanzó 1,6%. Sin embargo, el ritmo actual sigue lejos del potencial estimado de alrededor del 3%.

Por sectores, el mayor impulso provino de comercio, reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que crecieron 5,6% y aportaron 1,1 puntos porcentuales al PIB. Dentro de esta categoría, el comercio al por mayor y menor fue el más dinámico, con un crecimiento de 8,8%. Le siguieron transporte aéreo y almacenamiento.

La agricultura también sumó positivamente, junto con la administración pública, la defensa y las actividades artísticas y recreativas, aunque estas últimas mostraron un avance más moderado que en 2024. La industria manufacturera se recuperó con un crecimiento de 0,9%, impulsada por el procesamiento de carne y la fabricación de productos minerales no metálicos, aunque persisten caídas en maquinaria, refinación de petróleo y metalurgia básica.

El consumo interno y la
El consumo interno y la inversión impulsan la demanda, pero las exportaciones retroceden y las importaciones aumentan - crédito Colprensa

En contraste, los peores desempeños fueron para explotación de minas y canteras, con una contracción del 10,2%, y la construcción, que cayó 3,5 %. Dentro de este último, la construcción de edificaciones retrocedió 9,7%, mientras que solo la construcción de carreteras y vías férreas mostró crecimiento (9,7%).

En el enfoque del gasto, la demanda final interna aumentó 4,2%, el consumo final creció 3,8%, y la inversión (formación bruta de capital) avanzó 6,4%. Las exportaciones cayeron 1,6%, mientras las importaciones subieron 9,7%. En junio, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) se ubicó en 2,9%, con aportes destacados de administración pública, comercio y agricultura, aunque con revisiones a la baja en meses previos.

Temas Relacionados

Crecimiento económicoGustavo PetroJosé Manuel RestrepoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Juan José Salazar denunciará a alias Víctor por falso testimonio en juicio contra Diego Cadena

La decisión judicial reveló contradicciones en el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez y expuso dudas sobre el uso de sus declaraciones en casos de alto perfil político

Defensa de Juan José Salazar

Dina Boluarte envió duro mensaje a Petro en el que reiteró la soberanía sobre la isla Santa Rosa: “Seguirá siendo peruana”

La mandataria peruana rechazó las acciones del Gobierno colombiano que, según ella, afectan la hermandad que une a las dos naciones y en particular a las comunidades de frontera

Dina Boluarte envió duro mensaje

Así retrató el reconocido diario The Economist el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “¿Un mártir en proceso?”

El medio británico advirtió sobre el reto que tiene el Estado de evitar que crímenes como el del senador y precandidato se repitan, y que la violencia vuelva a imponer su ley en la política colombiana

Así retrató el reconocido diario

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estas narrativas

El top de las mejores

Top 10 de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 de Netflix en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

El top de las mejores

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Top 10 de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Shakira no se presentará en República Dominicana: la productora anunció la cancelación del concierto

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ se prepara para un exigente reto de salvación el 15 de agosto

Carla Giraldo ya no esconde a su nueva pareja: estuvieron de viaje en Marruecos y dejaron llamativas postales

Deportes

David González estalló por problemas

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia sobre la Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”