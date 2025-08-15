Rifirrafe por las cifras de crecimiento económico, Gustavo Petro presume récord y José Manuel Restrepo lo llama “mediocre”

El presidente Gustavo Petro y el exministro José Manuel Restrepo debaten sobre el crecimiento económico de Colombia - crédito Colprensa/Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo protagonizaron el viernes 15 de agosto un nuevo intercambio público de opiniones sobre el desempeño de la economía colombiana. Las declaraciones surgieron a partir de las cifras más recientes de crecimiento, que fueron interpretadas de forma distinta por ambos.

En su mensaje, Petro aseguró que, “la economía crece de acuerdo a la tendencia desestacionalizada. Vamos en 2,5% y es el crecimiento trimestral más alto de mi gobierno”. El mandatario reconoció la caída del sector de la construcción, atribuyéndola a “el efecto de una alta tasa de interés real”. No obstante, destacó que “la industria no petroquímica va muy bien” y que “empieza a superar la agricultura”.

El presidente también envió un mensaje crítico al gremio empresarial: “Los datos controvierten a la Andi y su jefe único. Qué lástima tener un gremio que se llama industrial y está en contra del gobierno que está disparando la industria real”.

Restrepo respondió citando a Miguel de Unamuno: “quien no aspire a más, llegará a no ser nada”. Para el exministro, el crecimiento debe aspirar a cifras mayores: “Si nos limitamos a tan poco (2,1% de crecimiento del PIB) nos quedamos en la mediocridad”.

Restrepo señaló que, según las cifras disponibles, “el crecimiento del último trimestre fue inferior a las previsiones que se tenían y sigue en terreno mediocre del 2 al 3%”. Agregó que, de mantenerse este ritmo, “difícilmente llegaremos al 3% este año”.

En su mensaje, el exministro planteó cinco retos urgentes: impulsar la inversión privada para evitar su estancamiento, acelerar el crecimiento industrial —que calificó de “magro” al registrar 0,9%—, reactivar la construcción, considerar la minería como sector clave y fortalecer el agro con mayor productividad y tecnología. También insistió en la necesidad de simplificar y agilizar trámites regulatorios en sectores estratégicos.

Por ahora, las cifras de crecimiento y su interpretación siguen generando debate entre el Gobierno y exfuncionarios, en un contexto en el que los gremios y analistas mantienen proyecciones moderadas para el cierre de 2025.

Las cifras del Dane

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025, una cifra que, aunque positiva, se ubica por debajo de las proyecciones de organismos como Fedesarrollo (2,4%) y el Banco de la República (2,5%). Este resultado marca una desaceleración frente al 2,7% registrado en el primer trimestre, dejando un crecimiento acumulado de 2,4% en lo corrido del año.

El repunte económico continúa tras dos años de bajo desempeño: en 2023 el PIB aumentó apenas 0,7% y en 2024 alcanzó 1,6%. Sin embargo, el ritmo actual sigue lejos del potencial estimado de alrededor del 3%.

Por sectores, el mayor impulso provino de comercio, reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que crecieron 5,6% y aportaron 1,1 puntos porcentuales al PIB. Dentro de esta categoría, el comercio al por mayor y menor fue el más dinámico, con un crecimiento de 8,8%. Le siguieron transporte aéreo y almacenamiento.

La agricultura también sumó positivamente, junto con la administración pública, la defensa y las actividades artísticas y recreativas, aunque estas últimas mostraron un avance más moderado que en 2024. La industria manufacturera se recuperó con un crecimiento de 0,9%, impulsada por el procesamiento de carne y la fabricación de productos minerales no metálicos, aunque persisten caídas en maquinaria, refinación de petróleo y metalurgia básica.

En contraste, los peores desempeños fueron para explotación de minas y canteras, con una contracción del 10,2%, y la construcción, que cayó 3,5 %. Dentro de este último, la construcción de edificaciones retrocedió 9,7%, mientras que solo la construcción de carreteras y vías férreas mostró crecimiento (9,7%).

En el enfoque del gasto, la demanda final interna aumentó 4,2%, el consumo final creció 3,8%, y la inversión (formación bruta de capital) avanzó 6,4%. Las exportaciones cayeron 1,6%, mientras las importaciones subieron 9,7%. En junio, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) se ubicó en 2,9%, con aportes destacados de administración pública, comercio y agricultura, aunque con revisiones a la baja en meses previos.