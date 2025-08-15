Colombia

Sinuano Día, resultados 15 de agosto de 2025; último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Resultados del último sorteo del
Resultados del último sorteo del Sinuano Día (Jovani Pérez/Infobae)

¿Participó en la lotería del Sinuano Día y quiere saber si saliste ganador? Aquí están los últimos resultados del sorteo más reciente.

  • Fecha: 15 de agosto de 2025.
  • Sorteo: Sinuano Día.
  • Números ganadores: 1 1 6 0

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos diariamente: el primero, SinuanoDía, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas; y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Qué hacer si gané el sorteo

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador debe:

  • Mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.
  • Acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial.

En el punto de venta podrá cobrar el premio sin problemas.

(Infografía / Infobae México)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos.

El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios.

La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

