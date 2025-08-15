Petro se reunió con congresistas de Estados Unidos y lanzó pulla contra “quienes quieren romper las relaciones” bilaterales: “Son sirvientes de las mafias”

La reunión entre Petro y su gabinete con los senadores Ruben Gallego y Bernie Moreno se desarrolló en la Casa de Nariño en la tarde del viernes 15 de agosto - crédito Presidencia de Colombia

El viernes 15 de agosto se desarrolló una reunión en la Casa de Nariño en la que el presidente Gustavo Petro junto a miembros de su gabinete encabezado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió a los senadores de Estados Unidos Bernie Moreno (del partido Republicano) y Rubén Gallego (del partido Demócrata) en la Casa de Nariño, así como a John McNamara, encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, junto a otros delegados de ese país.

Junto a Benedetti, estuvieron presentes la canciller Yolanda Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Comercio, Diana Morales; y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

Según dio a conocer la Presidencia, la reunión tenía por objeto “fortalecer el crecimiento económico a través del aumento del comercio y la inversión, impulsar esfuerzos bilaterales en materia de seguridad y avanzar en acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional”.

La reunión tuvo por objeto discutir aspectos de cooperación económica, así como lo relacionado con la expedición el certificado de lucha contra las drogas por parte del Departamento de Estado - crédito Presidencia de Colombia

Este último punto fue uno de los más importantes de la reunión, según se desprende de las declaraciones que brindó Benedetti a los medios de comunicación. Cuando le preguntaron por la gestión para evitar que Colombia fuese descertificada en la lucha antidrogas por parte del Departamento de Estado, este se mostró optimista frente a los resultados de la conversación con los legisladores.

“El Ejecutivo es el que va a expedir el certificado, pero ellos [Moreno y Gallego] son los que van a ayudar a que el tema salga bien, y creo que la certificación va por buen camino”, expresó el ministro del Interior al concluir la reunión.

Bernie Moreno y Rubén Gallego encabezaron la comitiva que ya visitó varias ciudades del país, incluyendo una visita a los familiares de Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia de Colombia

“Les puedo decir que fue una reunión demasiado bacana, espléndida, inteligente, amena. Fue, de verdad, muy constructivo lo que se hizo hoy con los dos senadores de Estados Unidos”, manifestó el ministro sobre los resultados del diálogo.

Benedetti contó que se abordaron aspectos de migración, de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, la violencia armada de las disidencias de las Farc, la situación con Venezuela, y medidas a tomar para la importación de automotores de fábricas estadounidenses al país, por requerimientos de seguridad hoy vigentes para habilitar su ingreso.

El ministro del Interior destacó que fue una reunión "bacana" y en buenos términos con Bernie Moreno y Rubén Gallego - crédito @AABenedetti/X

“Fueron diversos temas discutidos con el mejor tono, de la mejor forma, constructiva”, apuntó el ministro, que destacó la disposición de los norteamericanos para dejar las polémicas en el pasado.

“Lo que ellos siempre quisieron decir es que hay que borrar lo que ha pasado en el pasado, y lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante”, indicó Benedetti.

La pulla de Petro

El mandatario también se pronunció tras concluir la reunión con la delegación norteamericana en su cuenta de X, lanzando un ataque ante quienes, considera, intentan propiciar un escenario que derive en una ruptura de las relaciones con los Estados Unidos.

“Quienes quieren romper las relaciones EEUU y Colombia, son sirvientes de las mafias“, escribió Petro, junto a unas fotografías en las que figuran los senadores Moreno y Gallego.

Petro se despachó contra quienes, supuestamente, intentan desestabilizar las relaciones con Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Cabe recordar que, durante su visita a Colombia, Moreno estuvo presente en otros eventos, como el congreso de la Andi celebrado en Cartagena, en el que se pronunció con dureza contra el régimen de Nicolás Maduro.

“No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año”, afirmó el senador republicano.

De igual modo, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, destacando su labor por el país, y estuvo presente en la ceremonia religiosa por las exequias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acompañando a la familia. Allí también estuvo presente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.