Cancillería negó haber autorizado solicitud de renovación de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: anunció indagación

Carlos Ramón González es investigado por direccionamiento de contratos y desviación de recursos de la Ungrd

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la polémica solicitud que se hizo desde la Embajada de Colombia en Nicaragua al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país de renovar la residencia de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El exfuncionario tiene una orden de captura vigente por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con la cartera, la nota verbal emitida el 21 de mayo de 2025 por la embajada, que fue revelada por Noticias RCN, no fue consultada ni autorizada por el ministerio. Según la cartera diplomática, la comunicación no fue consultada ni aprobada por el Ministerio. Además, el documento se emitió durante un periodo de transición en la jefatura de la misión diplomática en Managua.

En el comunicado oficial, la Cancillería puntualizó que a la fecha de expedición de la nota, el entonces embajador de Colombia en Nicaragua ya había presentado su renuncia (31 de enero) y esta fue aceptada formalmente el 3 de febrero de 2025.

Carlos Ramón González está prófugo de la justicia. Tiene una orden de captura y una medida de aseguramiento en centro carcelario vigentes

Por otro lado, la responsable actual de la cartera, Rosa Yolanda Villavicencio, todavía no había asumido funciones cuando se envió la comunicación diplomática. Su nombramiento como viceministra y canciller encargada se produjo por medio del Decreto 0581 el 28 de mayo, y tomó posesión el 6 de junio de este año, por lo cual, no pudo haber autorizado dicha solicitud.

En ese sentido, la cartera aclaró que no ha dado instrucciones a la Embajada en Nicaragua para intervenir u ofrecer gestiones sobre la situación del exdirector González Merchán. Sostuvo, además, que en los archivos del ministerio no existe información sobre la condición migratoria del procesado ni sobre eventuales solicitudes ante autoridades nicaragüenses.

Así las cosas, anunció indagaciones disciplinarias: “El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación judicial y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional; razón por la cual la información conocida el día de hoy será remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias a que haya lugar”, detalló.

El presidente Petro negó que el Gobierno se haya involucrado en la petición de renovación de la residencia de Carlos Ramón González

Tras la emisión del comunicado por parte de la Cancillería, el presidente Gustavo Petro solicitó a los medios de comunicación hacer aclaraciones en las notas periodísticas sobre el tema que fueron publicadas, en las cuales se haya vinculado al Gobierno nacional. Pues, el mandatario insiste en que la administración no estuvo involucrada en la petición que se hizo de manera presuntamente irregular para favorecer al procesado.

“En la cancillería de Colombia no hay ninguna solicitud de otorgamiento de residencia del señor Carlos Ramón González, al gobierno de Nicaragua. Le ruego a los medios aclarar su noticia, pues no compromete al gobierno de Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro pidió a los medios aclarar la noticia sobre la solicitud de renovación de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

Una solicitud enviada de manera oficial

El documento que derivó en el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia corresponde a la Embajada del país en Nicaragua, está fechado el 21 de mayo de 2025, y está firmado por la cartera diplomática de Nicaragua. Incluso, tiene un sello de recibido, en el que se indica la hora en el que se allegó el documento: 2:06 p. m.

Además, según otro archivo revelado por el medio de comunicación citado, la carta fue enviada desde la Dirección Consular 02 (direccionconsular@mint.gob.ni) a la Embajada de Nicaragua. La entidad contestó el correo electrónico informando que el procesado podía acercarse a la ventanilla 30 de Migración y Extranjería en Managua, para efectuar el proceso de renovación, que tiene un costo de 56 dólares.