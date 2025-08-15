Colombia

Karina García reaccionó a supuesto comentario de Norma Nivia, de ‘La casa de los famosos’, sobre su pelea en ‘Stream Fighters’: “Que le arranquen las extensiones”

Un comentario de la actriz y su pareja sobre el evento organizado por Westcol para octubre provocó reacciones divididas, llegando hasta la posible protagonista a la que se estaban refiriendo y provocó su respuesta

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Polémica en redes por comentarios
Polémica en redes por comentarios de actores sobre Karina García - crédito Canal RCN y @karinagarciaoficiall/IG

En redes sociales se desató una controversia luego de que se viralizara un fragmento de una transmisión en vivo de Emiro Navarro.

En el clip, la actriz Norma Nivia y su novio, el modelo paisa Mateo Varela, opinan sobre el próximo enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz, en el evento Stream Fighter 4, pero dejaron comentarios que algunos seguidores consideraron poco amables con la exintegrante de La casa de los famosos Colombia.

Durante la conversación, Navarro les preguntó si aceptarían participar en un evento de este tipo y ambos coincidieron en que no lo harían, aunque sí mostraron interés en presenciar algunas peleas como espectadores, pero con un objetivo controversial de por medio.

De acuerdo con las imágenes que están circulando en las plataformas digitales, en el momento en el que se habló sobre esa posibilidad de asistir al evento, Norma Nivia lanzó una frase que encendió las redes.

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la reviente, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila cómo le arrancan esa cara”.

Norma Nivia y Mateo Varela encienden las redes con sus comentarios sobre una pelea de Stream Fighter 4 - crédito @marialuisa7p/TikTok

De acuerdo con usuarios que siguieron la transmisión, la actriz, incluso, habría agregado que le gustaría ver cómo le “arrancaban las extensiones”, un comentario que rápidamente fue asociado a Karina García, que aunque no mencionaron su nombre directamente, la modelo paisa es recordada por utilizar este accesorio durante su paso por el reality.

Por su parte, en el live se escucha que Mateo lanza una carcajada ante las declaraciones de su novia y a pesar de que en primer lugar dijo que no se presentaría porque no sabe pelear, luego de aprobar las palabras de la actriz expresó: “Yo quiero ir a ver que le metan (risas), queremos ir a ver una en especial (risas)”.

Es por esto que las interpretaciones de los internautas llevaron el tema a los primeros lugares de tendencia, ya que de inmediato asociaron las personas a las que se estarían refiriendo y como era de esperarse, la ola de reacciones llegaron hasta la influenciadora, que decidió pronunciarse en su cuenta oficial de X.

Usando un tono sarcástico para responder a las alusiones sobre sus extensiones, escribió: “Tod@s me quieren arrancar las extensiones, pero ¿cómo? Si ya nisiquiera tengo extensiones”, fueron las palabras que dejó Karina durante la noche del jueves 14 de agosto en su perfil, dejando claro que, aunque ya no usa este accesorio, sigue siendo objeto de comentarios sobre él y que los comentarios en su contra los recibe con risas y sin mayor importancia.

Karina García responde con humor
Karina García responde con humor a las indirectas sobre sus extensiones y divide a sus seguidores - crédito @karinagarciaof/X

Su respuesta dividió opiniones, pues mientras algunos seguidores la aplaudieron por manejar la situación con humor, otros criticaron el hecho de que no se defendiera porque varios exparticipantes del programa presentado en el Canal RCN llevan días hablando de ella y tirándole comentarios pasados de tono, pero Karina ha preferido mantener un perfil bajo con esas situaciones y hay fans que esperan que salga a dar declaraciones contundentes.

Por otro lado, hubo quienes no tardaron en castigar el tono de los comentarios de los actores, considerándolos innecesarios y ofensivos, así como también faltos de carácter e insuperables, ya que el programa terminó hace más de un mes y la pareja todavía estaría teniendo resentimiento por lo sucedido en medio de la competencia.

“No se sacan de la boca a Karina”, “Si no hablan de Karina no suenan”, “¿Estos por qué siguen odiando a Karina? Ya superen", “A Karina le falta pararse más duro por su nombre e imagen”, “Me gusta que Kari no se toma nada personal y sigue con su vida”, dicen algunos de los mensajes más relevantes.

