Colombia

Yina Calderón seguirá los pasos de Karina Garcia y hará su debut como presentadora en un programa de chismes

A través de sus redes sociales, la huilense admitió que tenía dudas de aceptar la oferta, debido a que tiene otro proyecto similar en marcha por su cuenta

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

A inicios de agosto, Karina García sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaría como presentadora invitada en Lo Sé Todo, del Canal Uno, durante dos días, acompañada de Alejandra Serje y Oswaldo Martínez, los presentadores del formato de chismes que hizo su regreso a la televisión colombiana en julio pasado.

Aunque el paso de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue celebrado por su público, hubo usuarios que le recomendaron a la modelo paisa practicar su dicción y lectura del teleprompter para fortalecer su faceta.

No pasó mucho tiempo para que el programa enfrentado a Lo sé todo tomara cartas frente a esta movida, y para ello eligieron a una de las contrincantes de Karina durante el reality show: la DJ y creadora de contenido Yina Calderón.

Yina Calderón dio su opinión
Yina Calderón dio su opinión sobre la participación de Karina en el programa - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La huilense, reconocida por apelar a la polémica y los enfrentamientos con distintas figuras relevantes de la farándula nacional como marca personal, anunció a través de su cuenta de Instagram que se sumará a La Corona TV, de City TV, para las emisiones de 14 y 15 de agosto. Allí, estará acompañada de los presentadores Ariel Osorio y Sandra Segura.

Pese a la oportunidad que representaba aparecer en uno de los espacios más reconocidos de la farándula nacional, Yina admitió que tuvo algunas dudas sobre si debía aceptar la oferta.

“La verdad lo estaba pensando. A mí me encantan los programas de chismes, todos me encantan, pero tengo el mío próximo a salir. Pero, mientras sale, prendamos la candela por otro lado”, anunció, anticipando que “me va a tocar ir con chaleco antibalas”, dando una idea del calibre de sus comentarios en el espacio.

El presentador Ariel Osorio anunció
El presentador Ariel Osorio anunció la suma de Yina Calderón a "La Corona TV", en las cuentas oficiales del programa de farándula - crédito @lacoronatv/Instagram

“Me consiguieron hasta una silla con cachos, porque me siento en esa silla y me siento mala”, anunció, incluso advirtiéndole a Ariel Osorio “que se tenga”.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, que consideraron un acierto por parte de La Corona TV darle ese lugar, tal y como lo hicieron saber en las cuentas oficiales del programa, en respuesta al anuncio del “Gordo” Ariel confirmando la noticia. ”Ánimo“, ”Yina la mejor la tiene clara para presentar sería excelente presentadora“, ”Vamos Sayayina con toda", “La seguridad y la fluidez verbal de esta mujer es, para mi, admirable (sic)”, fueron algunas de las reacciones más notables.

Yina Calderón reveló que fue considerada para hacer un casting en nuevo programa de televisión, pero desistió

Yina Calderón reconoció que la
Yina Calderón reconoció que la buscaron para presentar un casting en RCN para un nuevo programa, pero rechazó por no cumplir sus aspiraciones salariales - crédito @yinacalderontv/Instagram

Este anuncio se produce pocos días después de que se diera a conocer por varias cuentas que siguen la actualidad de los creadores de contenido que Yina, fue junto a Melissa Gate y Ornella Sierra, considerada para un casting del que saldría la presentadora de un programa de variedades en el que estaría trabajando el Canal RCN.

Según Melissa, rechazó la oferta que le hicieron debido a que no le pagaban lo que ella pedía para cumplir ese rol. Esto fue confirmado por la propia Yina Calderón. “Si no hay plata de por medio, no me voy a ir a trabajar de lunes a viernes”, afirmó la huilense, señalando que incluso rechazó presentar el casting. “Realmente el presupuesto si estaba muy bajito, Melissa tiene toda la razón… Melissa está diciendo la verdad, el sueldo era muy poquito”, indicó.

Adicionalmente, Yina aseguró que no tiene nada en contra de Ornella Sierra (en referencia a los comentarios de Melissa, pues se especuló que fueron un ataque en contra de la barranquillera), indicando que sabía de muy buena fuente que el trabajo que realiza la joven barranquillera es bueno.

Con todo, reafirmó su rechazo a participar del casting. “Sí, uno registra, pero uno necesita el cash, el money, porque millonarias no somos… Pero el presupuesto era muy bajito”, sentenció.

Temas Relacionados

Yina CalderonKarina GarciaTelevisión colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

