Colombia

Euro a peso colombiano, precio de cierre 14 de agosto 2025

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Monedas y billetes de euro
Monedas y billetes de euro

El euro se negoció al cierre de este 14 de agosto a 4.716,44 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,72% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando cotizó a 4.636,70 pesos.

En relación a los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,85%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 1,29%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, invirtió el resultado de la sesión previa, donde acabó con una disminución del 0,21%, sin poder fijar una tendencia definida en los últimos días.

Sobre la volatilidad de las últimas jornadas, presentó un rendimiento sutilmente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

