Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

La víctima fue identificada como Daniela María Hernández Montoya, que labora en el Hospital Departamental Centenario y fue interceptada cerca del colegio San Luis, donde recogió a sus hijos, quienes horas más tarde fueron liberados

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La mujer fue secuestrada en
La mujer fue secuestrada en el momento en que iba a recogía a sus hijos del colegio - crédito Freepik

En la tarde del jueves 14 de agosto, el posible secuestro de una médica junto a sus dos hijos menores de edad conmocionó al municipio de Sevilla (Valle del Cauca).

La profesional, identificada como Daniela María Hernández Montoya, labora en el Hospital Departamental Centenario de Sevilla y fue interceptada cerca del colegio San Luis.

De acuerdo con información preliminar, la doctora Hernández Montoya se dirigía con sus hijos, de cuatro y ocho años, tras finalizar la jornada escolar, cuando desconocidos la obligaron a abordar su vehículo, una Toyota TXL blanca de placas MGX-655.

La mujer habría sido raptado
La mujer habría sido raptado con sus dos hijos - crédito El Tabloide/Facebook

En el hecho habrían participado varios sujetos, que se movilizaban en un Mazda 2 color gris, identificado con placas AUY-155.

La familia habría sido trasladada inmediatamente hacia una zona montañosa del municipio. El paradero de la médica y sus hijos permanece desconocido y se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

No obstante, se conoció que en el municipio el Gaula de la Policía desplegó un operativo de búsqueda para hallar a las víctimas con prontitud.

Hacia las 9:15 p. m. se conoció que los dos hijos de la mujer fueron liberados, mientras que su mamá aún estaría bajo el mando de sus captores.

Cabe recordar que en el municipio vallecaucano hay una fuerte presencia del frente 57 Yaír Bermúdez de las disidencias de las Farc, aunque aún no se conoce si el plagio fue ejecutado por este grupo armado ilegal o por delincuencia común.

Presencia de las disidencias de las Farc en Sevilla

La situación de seguridad en Sevilla se ha visto empañada por las acciones criminales de este grupo disidente.

En febrero de 2025, las autoridades ejecutaron una operación conjunta que resultó en la detención de alias Misael, señalado cabecilla de las redes de apoyo urbano vinculadas al frente 57 de las disidencias de las Farc, según informó la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

En la zona hay presencia
En la zona hay presencia del frente 57 Yaír Bermúdez de las disidencias de las Farc; sin embargo, el plagio no se ha atribuido a este grupo armado - crédito Europa Press

El operativo contó con la participación de la Policía Nacional, Ejército, Fiscalía y la Gobernación del Valle del Cauca. Conforme a declaraciones del entonces comandante de la Policía Valle, general Giovanni Cristancho, alias Misael fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, homicidio agravado, porte y tráfico de armas de fuego.

Un mes después, en marzo de 2025, tropas de la Quinta División del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Élite de la Policía Nacional y el Comando Aéreo de Combate N.°7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron otra operación contra el grupo disidente.

Durante un enfrentamiento ocurrido en la vereda La Ye de la Unión, zona rural de Sevilla, la fuerza pública abatió a dos integrantes del frente 57 Yaír Bermúdez, informó la institución castrense por medio de un comunicado. Uno de los fallecidos estaría vinculado a la gestión financiera del grupo. Se incautaron dos fusiles, un arma corta, 10 proveedores de fusil y material de guerra de uso privativo.

Reportan el secuestro de un comerciante en La Guajira

El 13 de agosto se reportó el presunto secuestro de un comerciante en Uribia, La Guajira, suceso que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.

Según informó El Heraldo, la víctima, identificada como José Madrid Luna, se dedica a la comercialización de víveres y abarrotes en la cabecera municipal de Uribia.

José Madrid Luna habría sido
José Madrid Luna habría sido víctima de secuestro - crédito Nueva Granada Noticias NGN/Facebook

De acuerdo con un reporte conocido por el medio citado, Luna fue extraído de su vivienda, ubicada en el barrio Patio Bonito, en la madrugada del 13 de agosto. Sujetos fuertemente armados irrumpieron en la residencia, lo forzaron a salir y lo subieron a una camioneta Chevrolet Hilux antes de huir con rumbo desconocido.

Tras la desaparición del comerciante, los familiares notificaron de inmediato a las autoridades, que iniciaron un operativo con el objetivo de ubicar a la víctima y salvaguardar su integridad. El comandante de la Policía Guajira, coronel Diego Edison Montaña, afirmó a El Heraldo que “todo está en investigación, desde que fue conocido el caso, el grupo antisecuestros se encuentra en las verificaciones que corresponden”.

Hasta el momento, las autoridades no han dado información sobre el paradero de José Madrid Luna ni sobre los presuntos responsables del hecho.

