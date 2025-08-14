María Fernanda Cabal afirma que tras el asesinato de Uribe Turbay: “Centro Democrático ha decidido continuar las actividades de campaña con los cuatro precandidatos”

La colectividad limitará la competencia a cuatro precandidatos actuales y usará una encuesta internacional para garantizar imparcialidad, según informó María Fernanda Cabal tras reunión con Álvaro Uribe en Llanogrande - crédito Colprensa

La senadadora María Fernanda Cabal, del Centro DEmocrático, hizo una advertencia categórica: “Aquí no puede entrar nadie que no haya estado en el proceso que viene desde hace más de un año".

Con estas palabras la senadora destacó la intención del partido de mantener una línea interna clara y excluyente para la etapa decisiva de su selección interna.

"Aquí no pueden entrar santistas ni travestis de la política ni camuflados, porque ya fue suficiente”, añadioóen su declaración Cabal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado dirigido a la opinión pública, María Fernanda Cabal informó que la colectividad definió la continuidad del proceso electoral interno con los cuatro precandidatos actuales, tras una reunión sostenida en Llanogrande el pasado 23 de julio junto al expresidente Álvaro Uribe.

Según la senadora, “nos comprometimos a que, si Miguel se recuperaba, sería el candidato único para enfrentar la consulta de marzo. El trágico desenlace que vivimos con la pérdida de nuestro compañero, hace que hoy continuemos con la misión de defender sus ideas de seguridad y el legado del presidente Uribe”.