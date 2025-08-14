Las razones por las que Álvaro Uribe puede seguir usando su celular a pesar de estar condenado a prisión domiciliaria

El Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de estudiar la apelación que presentará la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @www.ramajudicial.gov.co/Colprensa

El 1 de agosto de 2025 se conoció la condena en primera instancia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, siendo el primero en la historia de Colombia en lo que se refiere a expresidentes judicializados.

Recientemente, luego de conocerse de la firma de la boleta de encarcelamiento del exmandatario, el periodista Daniel Coronell, en El Reporte de Coronell, reveló que dicho documento no contempla la restricción del uso de dispositivos móviles o redes sociales, mientras permanece en detención.

Álvaro Uribe Vélez afirmó que Colombia necesita más seguridad - crédito @AlvaroUribeVel

Esto, después de que Uribe Vélez compartiera mensajes en X sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay y los roces que tuvo con el expresidente Juan Manuel Santos.

Coronell aseguró que lo que ocurre con el exmandatario es completamente diferente a lo que ocurre con Epa Colombia, a quien sí le restringieron el uso de sus redes sociales, incluso antes de que fuera condenada a los más de cinco años de prisión que tendrá que pagar.

Adicionalmente, esta condena se produjo en primera instancia y, por lo tanto, no está en firme mientras se evalúan otras disposiciones en el caso.

Por otro lado, en una reciente entrevista con Blu Radio, su abogado Jaime Granados explicó que, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, toda persona que se presuma inocente tiene derechos mientras no se le declare judicialmente culpable y su condena quede en firme:

Abogado Jaime Granados, explicó por qué Álvaro Uribe puede seguir usando su celular - crédito Colprensa

“Álvaro Uribe Vélez mantiene incólume, es decir, intacta, su presunción de inocencia. Hasta que no exista una sentencia en firme ejecutoriada, se presume inocente y debe ser tratado como tal”.

Bajo estas condiciones, el expresidente está facultado para seguir participando en el debate público y político en las redes sociales, tal y como lo ha hecho desde que dejó a un lado su curul en Congreso y haber sido presidente de Colombia.

Asimismo, si se remite al artículo 20 de la Constitución, este habla de que se garantiza a toda persona “la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial”, por lo que expertos aseguran que al restringir la libertad de expresión de manera informal o por presiones políticas, sería volarle el derecho del derecho fundamental.

Daniel Quintero ya se había pronunciado sobre las diferencias entre la condena de Epa Colombia y Álvaro Uribe Vélez, pues el exalcalde de Medellín criticó que a la empresaria no se le diera este mismo derecho: “¿Por qué EPA Colombia no puede tener celular y Uribe sí?”.

Y es que en su cuenta de X, Quintero llamó criminal al expresidente Uribe, haciendo referencia a que tiene “privilegios” de continuar grabando videos en sus diferentes plataformas.

Daniel Quintero se fue en contra de Álvaro Uribe - crédito @QuinteroCalle

“EPA Colombia la tienen sin celular en una celda fría de 2 x 2 en el Buen Pastor, mientras Uribe lo tienen con cámara, celular, en una hacienda por cárcel. Nadie me puede decir a mí que en Colombia la justicia es la misma para el que tiene plata que para el que no tiene un peso”, comentó el precandidato presidencial, en un video que difundió acompañado de su crítica hacia el exmandatario.

Las comparaciones continuaron, pues el exalcalde aseguró que ambas condenas son muestra de los símbolos de injusticia que priman en el país, señalando que la empresaria incluso tiene dificultades para comunicarse con la pequeña Daphne Samara.

“EPA y Uribe son los mejores símbolos de esa injusticia. Mientras Uribe que trató de manipular la justicia, sobornó testigos, trató de meter a la cárcel a gente inocente, tiene todos los privilegios del mundo, EPA no puede ni siquiera llamar a su hija”, dijo el político paisa afín con el Gobierno de Gustavo Petro.