“Hay serios indicios de que el asesinato de Miguel Uribe viene de una grupo de disidencias”: abogado de la familia del fallecido senador se pronunció

El jurista afirmó que el crimen debe ser considerado de lesa humanidad - crédito Colprensa y @VictorMosqueraM/X

Durante la jornada del miércoles, 13 de agosto de 2025, se llevaron a cabo las honras fúnebres del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuya muerte se llevó la atención de los colombianos, y trajo a la memoria nacional episodios de violencia política que sacudieron a la nación tres décadas atrás.

Al respecto habló el abogado de la familia del líder político asesinado, Víctor Mosquera, para ofrecer detalles sobre la postura de la familia frente a los hechos, la investigación que adelantan las autoridades, y en lo que respecta a las responsabilidades del crimen que, como aseguró el jurista, “debe ser catalogado de lesa humanidad”.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el abogado Mosquera comunicó que las intenciones de la familia, según su conocimiento, no incluyen una demanda al Estado por el magnicidio, pero sí un reclamo de “imprescriptibilidad penal por ser un hecho atroz” que “debe ser castigado”. También comentó que piden “realizar investigaciones con más celeridad, más adecuadas”.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados condenó "enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista" - crédito Firma Víctor Mosquera

Sin embargo, el defensor de la familia de Miguel Uribe Turbay también habló sobre uno de los puntos más controversiales del crimen, y es la responsabilidad y los autores del atentado que hoy, como dijo en la conversación, “le duele al país”.

La postura de la familia Turbay y su defensa jurídica: presentaron denuncia contra el “Zarco Aldinever”

“Este atentado, como bien se sabe, no fue simplemente atacar a Miguel. Atacaron a la oposición, las ideas, a un pensamiento. No proviene solo de un grupo delincuencial sino de un grupo criminal que siempre ha violado los derechos de la derecha y centroderechas. Yo sí tengo el marco de que ay serios indicios que viene de las disidencias de Farc, qué grupo fue, no lo puedo decir, pero hay cierta sistematicidad”, dijo.

Agregó que “le hicieron daño a una persona buena, que estaba haciendo las cosas bien, y eso es atroz”.

“La posición jurídica que hemos tomado es que este crimen no fue un hecho aislado, es un hecho sistemático y fue perpetrado contra uno de los líderes de la oposición. Y se deben buscar, como se ha venido haciendo por parte de la Fiscalía, esos autores intelectuales, los determinadores, porque acá debe responder el que planeó, el que organizó todo esto con un fin político”, fue su postura.

Incluso, dijo que “es claro que es Gobierno nacional desde el día dos de este horrible atentado estuvo haciendo señalamientos que van en varias direcciones, y por eso presentamos una denuncia penal, por crimen de lesa humanidad, contra el ”Zarco", precisamente, por los señalamientos del ministro de Defensa y el director de la Policía".

Dijo Mosquera que estos dos funcionarios han señalado a la Segunda Marquetalia, de manera que acudieron a la Fiscalía General de la Nación que investiguen “esta línea nueva”, y que “entreguen las pruebas y se establezca si fue asesinado, o no, si está en Venezuela y todo lo que hemos escuchado”.

Otty Patiño expresó sus dudas sobre la autoría de el "Zarco Aldinever" en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa-Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram)

Su posición sobre una posible responsabilidad de las disidencias en el crimen tiene que ver con la información entregada por el mismo Gobierno, debido a que “el Gobierno nacional, altos funcionarios, señalan a un miembro de un grupo criminal de la Segunda Marquetalia, que es en sí mismo, disidencias de las Farc, catalogado como terrorista en el plano internacional”, dijo.

En ese sentido, confirmó que el Derecho Internacional reconoce que todos los crímenes cometidos por grupos terroristas deben ser catalogados de lesa humanidad y, en ese sentido, hacen su petición de que así sea considerado el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Abogado Mosquera se fue en contra del director de la UNP

Aunque el defensor Víctor Mosquera Marín defendió a la Fiscalía y reconoció su “tarea titánica”, en cuanto a las capturas que ya se han desarrollado.

Sin embargo, sí criticó duramente al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, que se ha defendido de las acusaciones por irregularidades —omisiones—en la protección y seguridad de Miguel Uribe Turbay.

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático fue atacado con arma de fuego el sábado 7 de junio, durante un acto público en el occidente de Bogotá - crédito Prensa Senado/UNP

“Ese señor es un irresponsable. Ha tenido tantas versiones tan distintas en estos dos meses. Primero decía que sí le habían faltado a Miguel, lo dijo en los dos primeros días. Luego, cuando demostramos que se habían mandado más de 53 solicitudes de protección en los desplazamientos, hubo omisión absolutamente, es mi convicción íntima”, aseveró.

“Si una envía 53 veces solicitudes, es porque precisamente se encuentra en una posición de indefensión y quiere que lo protegan. y LA UNP no hizo nada. Y este señor, irresponsable, sale a decir que hizo una investigación interna y ya con eso se demuestra que la UNP no tiene que ver. No, esto lo definen los jueces, la Procuraduría. Sí hay una responsabilidad del Estado colombiano por omisión a través de la UNP”, comentó.