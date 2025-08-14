Gobernador de Antioquia anuncia millonarias recompensas por cabecillas de disidencias y Clan del Golfo

Grupos armados-Colombia| Colprensa

En el marco de un consejo de seguridad desarrollado en Amalfi, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la implementación de nuevas recompensas para quienes aporten datos que permitan ubicar y detener a miembros de alto rango de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, según reseñó El Colombiano.

Durante la reunión, en la que también participaron los alcaldes de Vegachí, Yalí y Yolombó, la administración departamental anunció que el incentivo económico más alto, de hasta 100 millones de pesos, será otorgado por información que conduzca a la captura de alias ‘Guaricho’, señalado como integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Asimismo, se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por datos que permitan localizar a alias ‘Joao’, identificado como un jefe del Clan del Golfo con una influencia significativa en la zona de Amalfi.

El mandatario explicó que estas medidas buscan reforzar las operaciones de seguridad en la región, que ha enfrentado presencia de grupos armados ilegales. Las autoridades esperan que la ciudadanía colabore con información oportuna y precisa que contribuya al avance de las investigaciones y operativos.

En el encuentro, Rendón también presentó un balance sobre la evolución de la criminalidad en el Nordeste antioqueño. De acuerdo con las cifras oficiales expuestas, el número de homicidios en la región mostró una disminución del 53 % en lo corrido del año, pasando de 52 casos registrados en 2024 a 21 en el mismo periodo de 2025.

La reunión en Amalfi hizo parte de una serie de consejos de seguridad que la Gobernación ha venido desarrollando en diferentes subregiones del departamento, con el objetivo de fortalecer las estrategias contra el crimen organizado. En este caso, la atención se centró en el control de estructuras como el frente 36 y las redes del Clan del Golfo, que históricamente han ejercido presión sobre la población civil en zonas rurales y corredores estratégicos para el narcotráfico.

Rendón reiteró que las recompensas serán tramitadas bajo estricta confidencialidad y que los ciudadanos que aporten información veraz contarán con mecanismos de protección. El llamado, según precisó, es a que la comunidad confíe en las autoridades y utilice los canales oficiales para suministrar los datos.

Las autoridades locales, por su parte, coincidieron en la necesidad de mantener una articulación permanente entre las instituciones departamentales, la fuerza pública y los entes municipales, con el fin de garantizar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo social y económico de la región.

En este consejo de seguridad también se abordaron otros temas relacionados con el orden público, como el fortalecimiento de los controles en las vías, el seguimiento a las denuncias de extorsión y la vigilancia en sectores donde se ha identificado actividad minera ilegal.

Los alcaldes asistentes expresaron su apoyo a las decisiones adoptadas y señalaron que, aunque se han visto mejoras en algunos indicadores, persisten retos en materia de presencia institucional y generación de oportunidades para la población.

La Gobernación de Antioquia aseguró que continuará impulsando estrategias integrales que incluyan tanto acciones de fuerza como programas sociales, de manera que se pueda reducir el impacto de las organizaciones criminales en la vida cotidiana de los habitantes del Nordeste.

El anuncio de las recompensas se enmarca en un contexto de intensificación de las operaciones de la fuerza pública en áreas estratégicas del departamento, donde se busca debilitar las estructuras de mando de los grupos armados ilegales y limitar su capacidad de financiamiento.

Finalmente, Rendón subrayó que los resultados en la reducción de homicidios son un avance importante, pero insistió en que la meta es consolidar la seguridad de manera sostenible. “El trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades es esencial para alcanzar este propósito”, puntualizó durante la clausura del consejo.