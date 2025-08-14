Colombia

Esta fue la “amena reunión” de Francia Márquez con Armando Benedetti luego de meses inestabilidad en el Gobierno Petro

El ministro del Interior y la vicepresidenta de la República trabajan en varias iniciativas, como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El reencuentro entre Francia Márquez
El reencuentro entre Francia Márquez y Armando Benedetti generó expectativa política - crédito Joel González/Presidencia - Andrés Castilla/Vicepresidencia

El 14 de agosto de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, como la vicepresidenta Francia Márquez difundieron imágenes de un encuentro que ambos calificaron como cordial y productivo.

El alto funcionario mencionó que hablaron sobre asuntos importantes para el Gobierno nacional liderado por Gustavo Petro que en su último año de mandato tiene como prioridades alcanzar la paz en el país y la desmovilización de grupos armados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Una amable, amena y divertida reunión con la vicepresidenta @FranciaMarquezM. Tocamos importantes temas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca”, publicó Benedetti en su cuenta de X.

Por su parte, la vicepresidenta compartió: “Recibimos en la @ViceColombia al ministro de @MinInterior @AABenedetti, en una productiva reunión de trabajo para avanzar en temas estratégicos que contribuyen a seguir abriendo caminos de dignidad para las y los colombianos”.

Así mismo, dijo que están avanzando en la creación de iniciativas y acuerdos para mejorar las condiciones de los miles de personas que viven en el departamento del Cauca.

El ministro del Interior y
El ministro del Interior y la vicepresidenta de la República trabajan en varias iniciativas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca - crédito redes sociales

“Acordamos sumar esfuerzos para avanzar en la reglamentación integral de la Ley 70 de 1993. Fortalecer el impulso a la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Liderar acciones para la política pública para el desarrollo integral del Pacífico y el documento CONPES que se expedirá próximamente para su adopción. Dinamizar los compromisos de la cartera en la Mesa de Diálogo del norte del Cauca. Impulsar el cumplimiento de los acuerdos de los paros cívicos de Buenaventura y del Chocó”.

Las críticas de Francia Márquez a Armando Benedetti

El encuentro demuestra que se han limado asperezas entre los dos miembros del Ejecutivo. Sin embargo, su relación nunca ha sido cercana, Márquez expuso sus diferencias cuando Benedetti recaló en el Ministerio del Interior.

“Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste quién sabe qué y cuando decidí juntarme con usted lo hice con la honestidad que hoy lo miro a los ojos”. Con esta frase, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, expuso públicamente su descontento y distancia respecto a la gestión del presidente Gustavo Petro durante una sesión del Consejo de Ministros.

Francia Márquez rechazó el nombramiento
Francia Márquez rechazó el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior- crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Otro de los puntos de fricción expuestos por Francia Márquez fue el trato recibido por parte de Laura Sarabia, entonces canciller, a quien la vicepresidenta señaló por actitudes irrespetuosas. Márquez relató que en varias ocasiones debió exigirle respeto, recordándole su posición institucional. Además, cuestionó la decisión del presidente de incorporar a Armando Benedetti al gabinete, primero como jefe de despacho y posteriormente como ministro del Interior, pese a su vinculación con diversos escándalos.

“No me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión, presidente, de traer a este gobierno a estas personas que, sabemos, tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando”, manifestó Márquez.

Francia Márquez y Petro se habrían reconciliado

La ceremonia del 7 de
La ceremonia del 7 de agosto en Leticia simboliza un posible acercamiento entre el presidente y la vicepresidenta tras meses de tensión - crédito X

En la conmemoración del 7 de agosto, Día de la Batalla de Boyacá y el Ejército Nacional, la exministra de la Igualdad se reencontró con el presidente Petro tras varios meses de distanciamiento y la no asistencia de la alta funcionaria a varios eventos del Gobierno liderados por el gobernante de los colombianos.

Horas más tarde de los actos protocolarios, el ministro Benedetti, se pronunció sobre el encuentro entre los dos mandatarios. A través de X, aseguró haber sido testigo del momento y lo describió como un saludo “querido, cálido y natural”, reforzando así la percepción de un posible acercamiento entre Petro y Márquez.

Temas Relacionados

Armando BenedettiFrancia MárquezGobierno nacionalGustavo PetroCaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa afirmó que el despliegue militar de Estados Unidos “siempre será bienvenido”

El Gobierno Trump ordenó un avance de varias unidades marítimas en el Caribe para ayudar en la lucha contra el narcotráfico

Ministro de Defensa afirmó que

Jugador del Cali se unió a los cánticos de la hinchada tras victoria frente al Unión Magdalena

El cuadro Verdiblanco se reencontró con la victoria frente a su gente contra un cuadro samario que no levanta cabeza en la Liga Betplay Dimayor y se acerca cada vez más al descenso

Jugador del Cali se unió

Alexei Rojas se ganó la confianza de Arteta en el Arsenal: fue confirmado en la nómina oficial de los Gunners

Antes del inicio de la Premier League, los clubes de Inglaterra presentaron la lista de jugadores inscritos para los torneos locales

Alexei Rojas se ganó la

Golpe a la piratería: descubren bodega secreta con ‘best sellers’ falsos listos para vender en Bogotá

El equipo de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá destaca la importancia de la acción coordinada y su efecto en la lucha contra la piratería editorial

Golpe a la piratería: descubren

Abelardo de la Espriella explicó cómo sería su gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales: “Quien no entregue resultados se va”

El precandidato presidencial anticipó en una entrevista con Olímpica Stereo que “no va a prometer lo que no podrá cumplir”

Abelardo de la Espriella explicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Morales, Cauca,

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales y Damián Pasquini

Sara Corrales y Damián Pasquini celebran su boda civil en Medellín: la actriz reveló el “detrás de escenas”

James Rodríguez desató polémica en México tras una firma de autógrafos: un hincha se sintió “estafado”

Alejandro Riaño reveló el nombre del político que no pudo convencer de pasar por una entrevista con Juanpis González: “Ya no insistas más”

EN VIVO: Tensión y confusión en ‘MasterChef Celebrity’ por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Expareja de Karina García habló sobre su paso por la cárcel: “Fue lo más hostil que un ser humano puede pasar”

Deportes

Jugador del Cali se unió

Jugador del Cali se unió a los cánticos de la hinchada tras victoria frente al Unión Magdalena

Alexei Rojas se ganó la confianza de Arteta en el Arsenal: fue confirmado en la nómina oficial de los Gunners

Habría acuerdo para la llegada de Carlos Cuesta al futbol brasileño: iría a uno de los grandes de Río de Janeiro

Exjugador histórico de Millonarios habló sobre como es la presión de jugar en el cuadro azul: “Agachar la cabeza y aguantar las put...”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich