Esta fue la “amena reunión” de Francia Márquez con Armando Benedetti luego de meses inestabilidad en el Gobierno Petro

El reencuentro entre Francia Márquez y Armando Benedetti generó expectativa política - crédito Joel González/Presidencia - Andrés Castilla/Vicepresidencia

El 14 de agosto de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, como la vicepresidenta Francia Márquez difundieron imágenes de un encuentro que ambos calificaron como cordial y productivo.

El alto funcionario mencionó que hablaron sobre asuntos importantes para el Gobierno nacional liderado por Gustavo Petro que en su último año de mandato tiene como prioridades alcanzar la paz en el país y la desmovilización de grupos armados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Una amable, amena y divertida reunión con la vicepresidenta @FranciaMarquezM. Tocamos importantes temas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca”, publicó Benedetti en su cuenta de X.

Por su parte, la vicepresidenta compartió: “Recibimos en la @ViceColombia al ministro de @MinInterior @AABenedetti, en una productiva reunión de trabajo para avanzar en temas estratégicos que contribuyen a seguir abriendo caminos de dignidad para las y los colombianos”.

Así mismo, dijo que están avanzando en la creación de iniciativas y acuerdos para mejorar las condiciones de los miles de personas que viven en el departamento del Cauca.

El ministro del Interior y la vicepresidenta de la República trabajan en varias iniciativas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca - crédito redes sociales

“Acordamos sumar esfuerzos para avanzar en la reglamentación integral de la Ley 70 de 1993. Fortalecer el impulso a la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Liderar acciones para la política pública para el desarrollo integral del Pacífico y el documento CONPES que se expedirá próximamente para su adopción. Dinamizar los compromisos de la cartera en la Mesa de Diálogo del norte del Cauca. Impulsar el cumplimiento de los acuerdos de los paros cívicos de Buenaventura y del Chocó”.

Las críticas de Francia Márquez a Armando Benedetti

El encuentro demuestra que se han limado asperezas entre los dos miembros del Ejecutivo. Sin embargo, su relación nunca ha sido cercana, Márquez expuso sus diferencias cuando Benedetti recaló en el Ministerio del Interior.

“Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste quién sabe qué y cuando decidí juntarme con usted lo hice con la honestidad que hoy lo miro a los ojos”. Con esta frase, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, expuso públicamente su descontento y distancia respecto a la gestión del presidente Gustavo Petro durante una sesión del Consejo de Ministros.

Francia Márquez rechazó el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior- crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Otro de los puntos de fricción expuestos por Francia Márquez fue el trato recibido por parte de Laura Sarabia, entonces canciller, a quien la vicepresidenta señaló por actitudes irrespetuosas. Márquez relató que en varias ocasiones debió exigirle respeto, recordándole su posición institucional. Además, cuestionó la decisión del presidente de incorporar a Armando Benedetti al gabinete, primero como jefe de despacho y posteriormente como ministro del Interior, pese a su vinculación con diversos escándalos.

“No me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión, presidente, de traer a este gobierno a estas personas que, sabemos, tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando”, manifestó Márquez.

Francia Márquez y Petro se habrían reconciliado

La ceremonia del 7 de agosto en Leticia simboliza un posible acercamiento entre el presidente y la vicepresidenta tras meses de tensión - crédito X

En la conmemoración del 7 de agosto, Día de la Batalla de Boyacá y el Ejército Nacional, la exministra de la Igualdad se reencontró con el presidente Petro tras varios meses de distanciamiento y la no asistencia de la alta funcionaria a varios eventos del Gobierno liderados por el gobernante de los colombianos.

Horas más tarde de los actos protocolarios, el ministro Benedetti, se pronunció sobre el encuentro entre los dos mandatarios. A través de X, aseguró haber sido testigo del momento y lo describió como un saludo “querido, cálido y natural”, reforzando así la percepción de un posible acercamiento entre Petro y Márquez.