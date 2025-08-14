Colombia

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le quedó debiendo dinero, aseguró dueña de un spa: “Nunca me pagó”

La empresaria Elianna Romero relató cómo la celebridad recibió servicios y productos sin cumplir con la publicidad prometida, sumando más testimonios de otros afectados por el mismo comportamiento

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Una exfigura del reality es
Una exfigura del reality es señalada por incumplir canjes publicitarios en Barranquilla - crédito @nannystaritaspa/IG

Una nueva polémica salpica a un exintegrante de La casa de los famosos Colombia, debido a que Elianna Romero, propietaria de Nanny Rose Estética Spa en Barranquilla, denunció públicamente que esta persona recibió varios procedimientos estéticos en su negocio, además de un producto detox, y nunca pagó lo acordado.

En un extenso relato publicado en sus redes sociales, Romero explicó que el hecho ocurrió mucho antes de que la figura participara en el reality y la exparticipante llegó a su centro de estética por recomendación de una amiga, buscando tratamientos postquirúrgicos tras haberse sometido a una cirugía y en su momento llegaron a unos acuerdos que terminaron incumpliéndose.

“Ustedes saben que nosotros somos especialistas en posquirúrgico, algo que amo hacer. (...) Comenzamos a trabajar a esta persona, esta persona se hizo varios masajes, pues nosotros en ese momento quisimos aceptar su medio de pago que fue pautarnos, pauta que nunca se dio”, comenzó narrando la empresaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El acuerdo inicial no contemplaba un pago en dinero, sino que la dueña del spa aceptó como forma de compensación una pauta publicitaria en redes sociales. Así las cosas, el trato consistía en que la exparticipante publicara videos, mencionara la marca y etiquetara al spa en su cuenta de Instagram, lo que serviría como promoción para su marca, algo que han estado buscando con el tiempo. Sin embargo, según Romero, esa publicidad nunca se realizó.

Polémica persigue a una exintegrante de La casa de los famosos Colombia por supuestos impagos en canjes de belleza - crédito @nannyroseesteticaspa/TikTok

Ustedes saben que nosotros, en el afán de conocernos y de que nuestro trabajo sea visto por muchos, siempre recurrimos a los instagramers, a los tiktokers, a los youtubers, pero lastimosamente no todos saben valorar el sacrificio y el trabajo que nosotras realizamos”, indicó Romero.

La empresaria detalló que la persona recibió varios masajes y se llevó a casa un producto detox con la promesa de mostrar en video cómo lo consumía, etiquetar a la marca y cumplir con el canje, pero ya pasaron varios años y hasta la fecha nada eso habría sucedido, ni tampoco se habría acercado a pagar con dinero la realización de los procedimientos.

Nunca me pagó y encima de todo se lleva un producto de nosotros. Me dijo: ‘No te preocupes, voy a mostrar cómo me lo tomo y te etiqueto’. Esa etiqueta nunca llegó. Me cansé de mandarle mensajes y nunca me dio su número personal, según ella, no podía dar su número personal para evitarse que la estuvieran llamando. Nunca llegó la etiqueta de nuestro detox. Se lo realizó, se desintoxicó y nunca llegó el video. Nunca nos mostró cómo lo hizo”, contó Romero.

La molestia de la dueña del spa aumentó cuando, tiempo después, se enteró de que la misma exparticipante tampoco había cumplido con un canje similar acordado con un reconocido cirujano plástico de la costa.

Imagínense que no le pagó a un cirujano reconocido aquí en la costa. Entonces, como decimos los costeños: ‘Ey, si no haces esto, te vamos a voltear’. Bueno, resulta que la persona se atrevió a tampoco pagarle ni con pesos ni con pauta al cirujano plástico. Yo dije: ‘Si no le pagó al cirujano, qué puedo esperar para mí’. Quedé fría con esa noticia”, expresó la empresaria.

Romero dijo que conoció este dato durante un procedimiento al que fue invitada por el mismo médico, donde él comentó en una reunión que, pese a que la persona estaba “viralizada”, no había cumplido con la publicidad acordada.

Pero el testimonio no terminó ahí, pues Romero aseguró que otro colega suyo, organizador de ferias comerciales, le confirmó que la exparticipante también había incumplido compromisos en esos eventos.

Según el relato, la persona recibió regalos y un pago para promocionar productos de varios expositores, pero no hizo las publicaciones, ni siquiera permaneció en los stands más de 20 minutos.

Nunca hizo el video, nunca hizo la pauta, cobró el dinero, se llevó los regalos y tampoco hizo la pauta. O sea, va acostumbrada esta persona a hacer eso por donde va. Qué triste, de verdad”, lamentó la barranquillera.

La dueña del spa también señaló que, más allá del incumplimiento, no logró conectar con la personalidad real de esta persona porque: “No es lo que muestra en el lente. Es una cosa por las cámaras y otra muy diferente en persona”, afirmó, asegurando que su decepción se dio desde el primer encuentro.

Ante los rumores que comenzaron a circular sobre el nombre de la persona que estaría detrás de la situación, la empresaria aclaró que no es Melissa Gate, Yina Calderón ni Karina García, exparticipantes también reconocidas del reality, y aunque no dio el nombre ni mayor información personal, dio detalles con los que cerró un poco más las posibilidades de identificarla.

Denuncian a ex La casa de los famosos Colombia por no cumplir acuerdo con spa - crédito @nannyroseesteticaspa/TikTok

Nunca me he visto con estas nenas, no las conozco personalmente y quiero aclararles que mi centro estético está radicado en Barranquilla y aparte, que esta experiencia que viví con esta persona fue mucho antes de La casa de los famosos. Quería informarles eso para que tengan claro que no es ninguna de esas personas. Eso fue aquí en Barranquilla”, enfatizó.

Finalmente, Romero aprovechó su denuncia para advertir a otros emprendedores y dueños de negocios sobre los riesgos de aceptar acuerdos de canje sin garantías claras. “Colega, si me estás viendo, tienes que tener mucho cuidado con quién haces ese tipo de canjes, porque qué triste que no valoren nuestro trabajo, nuestro conocimiento y nuestro tiempo”, concluyó.

Temas Relacionados

La casa de los famosos ColombiaSpa BarranquillaNanny Rose Estetica SpaElianna RomeroCanjes publicitariosDenuncia públicaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Continúa el avance de la búsqueda de Valeria Afanador: estas son las hipótesis de su desaparición en Cajicá

La niña de 10 años de edad, diagnosticada con síndrome de Down, desaparició en la mañana del martes 12 de agosto, luego de salir del colegio

Continúa el avance de la

Aunque de la Espriella aseguró que la Alianza Patriótica se trata de principios y valores y no de ideología, “caben todo el mundo menos Petro y sus cómplices”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella enfatizó la necesidad de unir fuerzas entre sectores diversos para recuperar la democracia en Colombia, pero excluyendo a quienes considera responsables de la crisis actual

Aunque de la Espriella aseguró

UNO Corp acordó compra de Primax Colombia: la operación está sujeta a aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio

La adquisición de Primax Colombia por UNO Corp, con presencia en siete países, transformará el mercado nacional de combustibles, aunque la operación solo se concretará tras el visto bueno de la autoridad regulatoria colombiana

UNO Corp acordó compra de

Karol G liderará el primer show de medio tiempo de la NFL desde São Paulo, Brasil: “Es verdaderamente un honor”

La plataforma digital hará historia al ofrecer transmitir por Youtube el partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, desde São Paulo, con Karol G liderando el espectáculo del entretiempo

Karol G liderará el primer

Siguen las críticas al fichaje del Bayern Múnich por Luis Díaz: “El Liverpool se ríe”

El traspaso del colombiano al equipo alemán por setenta millones de euros deja al club inglés con una ganancia elevada, mientras exjugadores cuestionan la operación desde Alemania

Siguen las críticas al fichaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Dueña de spa en Barranquilla

Dueña de spa en Barranquilla denuncia que exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le quedó debiendo dinero: “Nunca me pagó”

Karol G liderará el primer show de medio tiempo de la NFL desde São Paulo, Brasil: “Es verdaderamente un honor”

El colombiano John Leguízamo arremetió contra el protagonista de ‘Superman’, que anunció que se uniría a ICE para deportar migrantes de EE.UU: “Qué imbécil”

⁠Karina García sorprendió entrenando con Westcol para su pelea en ‘Stream Fighters 4′: “Enfocadita en lo mío”

Altafulla contó cómo “lo enreda” Karina García y qué hace para evitar una discusión con ella: “Me dice unas cosas”

Deportes

Siguen las críticas al fichaje

Siguen las críticas al fichaje del Bayern Múnich por Luis Díaz: “El Liverpool se ríe”

Dura crítica al colombiano Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, en la previa al partido ante Libertad de Paraguay por Libertadores: “Era un tipo ido”

Entrenador del América de Cali lloró y denunció actos de racismo en el partido ante Santa Fe por la Liga Femenina BetPlay: que pasó

Cúcuta Deportivo y un nuevo “obstáculo” en su deseo de ascender: técnico anunció su renuncia

Deportivo Cali anunció la baja de una de sus máximas figuras, en medio de una crisis de resultados