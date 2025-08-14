Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le quedó debiendo dinero, aseguró dueña de un spa: “Nunca me pagó”

Una exfigura del reality es señalada por incumplir canjes publicitarios en Barranquilla - crédito @nannystaritaspa/IG

Una nueva polémica salpica a un exintegrante de La casa de los famosos Colombia, debido a que Elianna Romero, propietaria de Nanny Rose Estética Spa en Barranquilla, denunció públicamente que esta persona recibió varios procedimientos estéticos en su negocio, además de un producto detox, y nunca pagó lo acordado.

En un extenso relato publicado en sus redes sociales, Romero explicó que el hecho ocurrió mucho antes de que la figura participara en el reality y la exparticipante llegó a su centro de estética por recomendación de una amiga, buscando tratamientos postquirúrgicos tras haberse sometido a una cirugía y en su momento llegaron a unos acuerdos que terminaron incumpliéndose.

“Ustedes saben que nosotros somos especialistas en posquirúrgico, algo que amo hacer. (...) Comenzamos a trabajar a esta persona, esta persona se hizo varios masajes, pues nosotros en ese momento quisimos aceptar su medio de pago que fue pautarnos, pauta que nunca se dio”, comenzó narrando la empresaria.

El acuerdo inicial no contemplaba un pago en dinero, sino que la dueña del spa aceptó como forma de compensación una pauta publicitaria en redes sociales. Así las cosas, el trato consistía en que la exparticipante publicara videos, mencionara la marca y etiquetara al spa en su cuenta de Instagram, lo que serviría como promoción para su marca, algo que han estado buscando con el tiempo. Sin embargo, según Romero, esa publicidad nunca se realizó.

“Ustedes saben que nosotros, en el afán de conocernos y de que nuestro trabajo sea visto por muchos, siempre recurrimos a los instagramers, a los tiktokers, a los youtubers, pero lastimosamente no todos saben valorar el sacrificio y el trabajo que nosotras realizamos”, indicó Romero.

La empresaria detalló que la persona recibió varios masajes y se llevó a casa un producto detox con la promesa de mostrar en video cómo lo consumía, etiquetar a la marca y cumplir con el canje, pero ya pasaron varios años y hasta la fecha nada eso habría sucedido, ni tampoco se habría acercado a pagar con dinero la realización de los procedimientos.

“Nunca me pagó y encima de todo se lleva un producto de nosotros. Me dijo: ‘No te preocupes, voy a mostrar cómo me lo tomo y te etiqueto’. Esa etiqueta nunca llegó. Me cansé de mandarle mensajes y nunca me dio su número personal, según ella, no podía dar su número personal para evitarse que la estuvieran llamando. Nunca llegó la etiqueta de nuestro detox. Se lo realizó, se desintoxicó y nunca llegó el video. Nunca nos mostró cómo lo hizo”, contó Romero.

La molestia de la dueña del spa aumentó cuando, tiempo después, se enteró de que la misma exparticipante tampoco había cumplido con un canje similar acordado con un reconocido cirujano plástico de la costa.

“Imagínense que no le pagó a un cirujano reconocido aquí en la costa. Entonces, como decimos los costeños: ‘Ey, si no haces esto, te vamos a voltear’. Bueno, resulta que la persona se atrevió a tampoco pagarle ni con pesos ni con pauta al cirujano plástico. Yo dije: ‘Si no le pagó al cirujano, qué puedo esperar para mí’. Quedé fría con esa noticia”, expresó la empresaria.

Romero dijo que conoció este dato durante un procedimiento al que fue invitada por el mismo médico, donde él comentó en una reunión que, pese a que la persona estaba “viralizada”, no había cumplido con la publicidad acordada.

Pero el testimonio no terminó ahí, pues Romero aseguró que otro colega suyo, organizador de ferias comerciales, le confirmó que la exparticipante también había incumplido compromisos en esos eventos.

Según el relato, la persona recibió regalos y un pago para promocionar productos de varios expositores, pero no hizo las publicaciones, ni siquiera permaneció en los stands más de 20 minutos.

“Nunca hizo el video, nunca hizo la pauta, cobró el dinero, se llevó los regalos y tampoco hizo la pauta. O sea, va acostumbrada esta persona a hacer eso por donde va. Qué triste, de verdad”, lamentó la barranquillera.

La dueña del spa también señaló que, más allá del incumplimiento, no logró conectar con la personalidad real de esta persona porque: “No es lo que muestra en el lente. Es una cosa por las cámaras y otra muy diferente en persona”, afirmó, asegurando que su decepción se dio desde el primer encuentro.

Ante los rumores que comenzaron a circular sobre el nombre de la persona que estaría detrás de la situación, la empresaria aclaró que no es Melissa Gate, Yina Calderón ni Karina García, exparticipantes también reconocidas del reality, y aunque no dio el nombre ni mayor información personal, dio detalles con los que cerró un poco más las posibilidades de identificarla.

“Nunca me he visto con estas nenas, no las conozco personalmente y quiero aclararles que mi centro estético está radicado en Barranquilla y aparte, que esta experiencia que viví con esta persona fue mucho antes de La casa de los famosos. Quería informarles eso para que tengan claro que no es ninguna de esas personas. Eso fue aquí en Barranquilla”, enfatizó.

Finalmente, Romero aprovechó su denuncia para advertir a otros emprendedores y dueños de negocios sobre los riesgos de aceptar acuerdos de canje sin garantías claras. “Colega, si me estás viendo, tienes que tener mucho cuidado con quién haces ese tipo de canjes, porque qué triste que no valoren nuestro trabajo, nuestro conocimiento y nuestro tiempo”, concluyó.