Colombia

Baloto: ganadores de este miércoles 13 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Armando Montes

Guardar
Baloto realiza dos sorteos a
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)

Para todos aquellos que apostaron en la lotería de Baloto y quieren saber cuál fue el premio que les tocó, aquí están los resultados ganadores de su más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: miércoles 13 de agosto de 2025.

Combinación ganadora: 7 12 22 33 38 5.

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta un año naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo se juega Baloto?

Baloto es una de las
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia (Colprensa)

Para jugar al Baloto necesita comprar un tiquete con un valor de 5.700 pesos, ya sea en el puesto de loterías o en la página web.

Luego debe de escogersu apuesta conformada por cinco números sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16. Si no decide qué números elegir, no se preocupes, deja que la terminal de lotería genere sus números al azar.

Baloto cuenta con un acumulado multimillonario inicial de 4 mil millones de pesos los cuales se irán acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, hasta poder entregarlo a un nuevo multimillonario.

Para ganar el gran acumulado tiene que acertar a los seis números, sin embargo, puede hacerte de premios atinando a solo uno.

Si es ganador de alguno de los premios de Baloto no necesita la ayuda de ningun tercero para cobrarlo, sin importar el monto debes de cobrarlo directamente en un punto de venta o en la fiduciaria.

El premio es entregado al portador del tiquete original, es decir, a la persona que lo muestre en el punto de venta o en la fiduciaria, como ya se ha dicho anteriormente, el tiquete debe de estar en perfecto estado.

Para reclamar su premio solo necesita presentar el tiquete y tu documento de identificación.

Es importante mencionar que en ningún caso Baloto solicita dinero o cualquier tipo de remuneración para hacer efectivo el premio.

En cuanto a premios, Baloto asegura haber entregado más de 1.8 billones de pesos en premios a más de un centenar de colombianos ganadores.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Baloto terminan en asistencia pública. En este sentido, Baloto presume haber entregado 1.4 billones de pesos al sector salud en Colombia.

Temas Relacionados

BalotoColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Representante Julio César Triana tras el atentado: “Ojalá ningún huilense viva lo que yo viví hoy”

El congresista expresó su agradecimiento a la Fuerza Pública por llevarlo a salvo con su familia y pidió más garantías de seguridad para todos los colombianos.

Representante Julio César Triana tras

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Lotería del Valle

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Jugada ganadora y resultado del

Resultado Lotería de Manizales: números ganadores hoy miércoles 13 de agosto de 2025

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería de Manizales

Resultado Lotería de Manizales: números

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 13 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

Corte Suprema deja en libertad al exparapolítico Álvaro García Romero por vencimiento de términos

El exsenador, condenado por su papel en la masacre de Macayepo, continuará el proceso judicial por el desplazamiento forzado de miles de campesinos en los Montes de María en libertad.

Corte Suprema deja en libertad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Duro reto en tríos de

Duro reto en tríos de ‘MasterChef Celebrity’, con Aruba como inspiración, dejó descolocados a los participantes

Grupo Firme regresará a Colombia luego de dos años con “La Última Peda 2025″: esto es lo que se sabe

Gio mostró su lado más humano en el ‘Desafío Siglo XXI’: su mamá murió cuando él tenía 4 años

Luis Alberto Posada está en el centro de la polémica por incómodo gesto que su hija tuvo con él: “Nunca va a ser algo normal”

Johanna Fadul desató críticas por peligroso reto para lucir su esbelta figura: “Pero qué necesidad”

Deportes

Cúcuta Deportivo y un nuevo

Cúcuta Deportivo y un nuevo “obstáculo” en su deseo de ascender: técnico anunció su renuncia

Deportivo Cali anunció la baja de una de sus máximas figuras, en medio de una crisis de resultados

Arquero de São Paulo cuenta lo que le dijo a Edwin Cardona previo a los penales: “Todos merecemos el crédito”

Mario Alberto Yepes sorprendió con pulla a la dirigencia del Deportivo Cali durante su etapa como entrenador: “No iba a servir de carne de cañón”

Hinchas de Millonarios podrán ingresar pancartas de protesta contra dirigentes: Tribunal tomó decisión