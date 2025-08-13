Colombia

Vicky Dávila le contestó a Gustavo Petro tras decir que denunciaría a los que lo responsabilicen del crimen de Miguel Uribe: “Tendrá que demandar a millones”

El mandatario colombiano afirmó que procederá judicialmente contra quienes lo vinculan al asesinato del congresista, mientras figuras públicas, como Vicky Dávila, lo retan por esa decisión

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Vicky Dávila arremetió en contra
Vicky Dávila arremetió en contra del presidente Gustavo Petro por sus palabras en su más reciente intervención - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Colprensa

Durante un acto oficial para la promoción de altos mandos de la Policía, el presidente Gustavo Petro anunció que emprenderá acciones legales contra quienes lo acusen de estar detrás del ataque dirigido al precandidato y congresista Miguel Uribe Turbay.

En la ceremonia realizada el martes 12 de agosto, el presidente informó que llevará las acusaciones ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que esta instancia judicial las estudie.

Ante las declaraciones de Gustavo Petro, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, reconocida por sus críticas al mandatario, respondió en una publicación de su cuenta de X: “Tendrá que demandar a millones”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y, por tanto, hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP que tenía el cuidado del senador, sino que complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme”, fueron las palabras del presidente de la República.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroMiguel UribeMuerte Miguel UribeGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Anuncian investigación contra funcionario de la SAE que insultó a delegado del Ministerio de Educación en una reunión en Cali

Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales, enfatizó que la reunión abordaría la disolución de la Fundación Cepep, por los hallazgos presentados por la Contraloría

Anuncian investigación contra funcionario de

Lotería de la Cruz Roja, sorteo martes 12 de agosto 2025: número ganador de 7.000 millones de pesos

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja,

Juan Pablo Montoya e hijo estarán en Bogotá y podrá conocerlo sin costo, además de escuchar sus anécdotas y conducir un emulador de los carros que ha pilotado

El centro comercial Bulevar Niza será escenario de un encuentro entre los automovilistas Montoya (padre e hijo) y sus seguidores, quienes podrán disfrutar de simuladores, actividades familiares y la oportunidad de conocerlo

Juan Pablo Montoya e hijo

EN VIVO: honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto, serán transmitidas en pantalla gigante | siga el minuto a minuto

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: honras fúnebres de

Álvaro Uribe participará en el sepelio de Miguel Uribe Turbay a pesar de estar detenido: esto explicó el Centro Democrático

La colectividad compartió un corto mensaje en su cuenta de X, en el que explicó cómo será la partición del expresidente Álvaro Uribe durante los homenajes al senador asesinado

Álvaro Uribe participará en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Katiuska cedió la capitanía de

Katiuska cedió la capitanía de su equipo en el ‘Desafío 2025’ y anunció que abandonará la competencia: “Es inhumano”

Mabel Moreno entró en pánico por culpa del actor Carlos Torres: “Maldita sea, ábreme ya…"

Este es el hábito que Carolina Cruz tiene en su rutina diaria y que, asegura, le cambió la vida

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

Iván Lalinde encaró a Abrahan y lo señaló de haber usado “máscaras” en el ‘Desafío 2025’: “Qué personaje es usted”

Deportes

Estos fueron los insólitos errores

Estos fueron los insólitos errores que le costaron la derrota al América de Cali ante Fluminense por Copa Sudamericana

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo