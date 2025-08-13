Vicky Dávila le contestó a Gustavo Petro tras decir que denunciaría a los que lo responsabilicen del crimen de Miguel Uribe: “Tendrá que demandar a millones”

Vicky Dávila arremetió en contra del presidente Gustavo Petro por sus palabras en su más reciente intervención - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Colprensa

Durante un acto oficial para la promoción de altos mandos de la Policía, el presidente Gustavo Petro anunció que emprenderá acciones legales contra quienes lo acusen de estar detrás del ataque dirigido al precandidato y congresista Miguel Uribe Turbay.

En la ceremonia realizada el martes 12 de agosto, el presidente informó que llevará las acusaciones ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que esta instancia judicial las estudie.

Ante las declaraciones de Gustavo Petro, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, reconocida por sus críticas al mandatario, respondió en una publicación de su cuenta de X: “Tendrá que demandar a millones”.

“Dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y, por tanto, hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP que tenía el cuidado del senador, sino que complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme”, fueron las palabras del presidente de la República.