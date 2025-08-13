Roy Barreras, citado por la Corte Suprema en caso de la Dian

El exdiplomático comparecerá en el marco de la investigación sobre supuestas presiones políticas para nombramientos en la DIAN, tras revelaciones que cuestionan la transparencia y meritocracia en la administración pública colombiana - crédito Colprensa

La Corte citó a Roy Barreras para que amplíe su declaración el miércoles 13 de agosto, en el contexto de las indagaciones sobre supuestas presiones y maniobras de políticos para recomendar personas a cargos estratégicos en la Dian durante la administración de Reyes.

Este hecho, difundido por Semana, se remonta a las denuncias públicas de Reyes, quien aseguró que, siendo director de la entidad, recibió varias hojas de vida de manos de Barreras, aparentemente con la finalidad de gestionar nombramientos en los puestos de Buenaventura y Cali.

El testimonio de Reyes incluye referencias a comentarios presuntamente intimidatorios: “Me dijo que era un político muy prometedor que yo era como un futbolista joven y que me imaginara lo terrible que sería que a Messi le rompieras las piernas”, relató Reyes sobre la presión que señaló sentir por parte de Barreras.

El relato de Luis Carlos Reyes sobre un altercado físico con Roy Barreras cobró especial notoriedad al detallar un fuerte incidente.

Luis Carlos Reyes, el exdirector de la DIAN detalló un altercado físico y presiones para nombrar funcionarios, hechos que ahora son investigados por la Corte Suprema en medio del escándalo de los recomendados- crédito Presidencia de la República

Según Reyes, el exembajador lo “agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar: ‘Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’”. Este episodio forma parte de una cadena de hechos enmarcados en la investigación conocida como el caso de los recomendados de la Dian, que ahora tiene a Barreras ante el escrutinio de la Corte Suprema de Justicia.

El medio mencionado también consigna que estos intercambios, tanto en público como dentro de los escenarios judiciales, desencadenaron un enfrentamiento directo entre los dos exfuncionarios.

Reyes agregó más detalles sobre el contexto de las recomendaciones, señalando que, tras compartir con el presidente Gustavo Petro el proceder de Barreras durante una cena, la situación escaló: “Como yo le había contado al presidente Petro las recomendaciones que me había hecho Roy, me imagino que le llamó la atención. Se sintió bastante amenazante”, citó el exministro.

La Corte Suprema ahora busca determinar la veracidad y el alcance de las denuncias presentadas por Reyes. La investigación intenta establecer si existió algún tipo de coacción o irregularidad en el proceso de selección de personal en la Dian, así como las posibles responsabilidades de los implicados.

La Corte Suprema indaga si existieron coacciones o irregularidades en la selección de personal tras las acusaciones de Reyes, quien relató amenazas y presiones por parte del exembajador - crédito Colprensa

Para Reyes, el contexto era evidentemente intimidante: “recuerdo la analogía que hacía Roy cuando me comparaba con un futbolista joven y talentoso, un Messi al que le podían romper las piernas, pero que, afortunadamente, contaba con el respaldo del presidente del Senado, se siente y es objetivamente amenazante”.

Roy Barreras busca alianza con el Partido Liberal para 2026

Roy Barreras, exsenador y exembajador en el Reino Unido, afirmó: “Soy de la Tercera Vía, es una expresión de las tendencias liberales. Eso no es lo que proclama el presidente Petro, él hizo una coalición con nosotros, los de centro, liberales”. Así, marcó distancia del discurso presidencial y buscó posicionarse como figura de centro en la política colombiana.

En diálogo con Blu Radio, defendió una opción política que supere la polarización, en un momento de recomposición de fuerzas.

Según fuentes consultadas por El Colombiano, Barreras ha iniciado contactos con el Partido Liberal, liderado por César Gaviria, para ampliar su base de apoyo rumbo a las elecciones de 2026 y fortalecer su aspiración presidencial.

Roy Barreras busca alianzas con el Partido Liberal para fortalecer su candidatura presidencial en 2026 - crédito Colprensa/Mauricio Dueñas /EFE

La conversación destaca porque Gaviria ha mostrado una postura crítica al gobierno de Gustavo Petro, mientras Barreras ha respaldado la administración desde su movimiento, La Fuerza de la Paz.

El exsenador negó contactos recientes con Gaviria y explicó que su última reunión fue en abril, vinculada a la candidatura de Laura Gil a la OEA. Pese a esto, no descartó nuevos acercamientos. Barreras también anunció que no participará en la consulta interna del Pacto Histórico, distanciándose así de la coalición de izquierda y priorizando una candidatura propia orientada al centro, con el objetivo de atraer a electores desencantados.