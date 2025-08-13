Colombia

Profesor Carlos Manrique sobre el caso Miguel Uribe: “Las palabras golpean de la misma forma que las balas”

El profesor de la Universidad Externado habló sobre la influencia del lenguaje político en la violencia, a propósito del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

Por Mauricio Villamil

Guardar
Tributo a Miguel Uribe Turbay
Tributo a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia | REUTERS/Luisa Gonzalez

En diálogo con el programa W Sin Carreta de W Radio, Carlos Manrique, doctor en historia y profesor de la Universidad Externado de Colombia, analizó el contexto histórico y social de los magnicidios en el país, a propósito del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El académico sostuvo que este tipo de hechos no son recientes y que sus raíces se remontan a siglos atrás, reflejando la dificultad para gestionar el conflicto interno de manera pacífica.

El atentado en Fontibón contra
El atentado en Fontibón contra Miguel Uribe Turbay muestra los límites de los programas sociales para prevenir la violencia juvenil - crédito redes sociales

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó, la persistencia de este fenómeno está ligada a la forma en que se concibe al contradictor político.

“Tratamos al otro como enemigo y no como adversarios. Finalmente, las palabras golpean de la misma forma que las balas”, afirmó. Para Manrique, esta visión contribuye a perpetuar una estructura política violenta que se mantiene a lo largo del tiempo y que ha dejado huella en la vida cotidiana de la población. “Somos violentos hasta en nuestra cotidianidad”, añadió al medio de comunicación.

El historiador señaló que, más allá de los episodios puntuales, el problema se enmarca en un patrón cultural y político donde el lenguaje agresivo y la confrontación constante terminan siendo parte del debate público.

En su concepto, estos discursos no solo tensionan el clima político, sino que también pueden escalar hasta convertirse en actos de violencia física.

Durante la entrevista, Manrique fue consultado sobre el contraste entre los avances tecnológicos y la persistencia de la violencia. En su respuesta, advirtió que no es posible equiparar el progreso en materia de tecnología con los cambios en el comportamiento humano.

“La tecnología puede avanzar de un modelo a otro, diferente a los humanos que deben aprender”, indicó, subrayando que el desarrollo de nuevas herramientas no garantiza por sí mismo una transformación en las formas de relacionarse o de resolver los conflictos.

crédito archivo Colprensa
crédito archivo Colprensa

En cuanto al panorama político que se avecina, con las elecciones previstas para 2026, el profesor del Externado expresó que no se ha evidenciado un descenso significativo en el tono del discurso público.

A su juicio, resulta fundamental que el lenguaje que se emplea en la arena política cumpla una función pedagógica y contribuya a redefinir la manera en que se concibe al oponente.

- @SenadoGovCo/X
- @SenadoGovCo/X

“El discurso no se ha desescalado”, reconoció, aunque recalcó que es posible trabajar para que las diferencias ideológicas se tramiten desde el respeto y sin recurrir a expresiones que legitimen la violencia. En ese sentido, insistió en que la educación desde la palabra es clave para fomentar un cambio de enfoque.

Para Manrique, comprender al “otro” como adversario y no como enemigo es un paso necesario para modificar la dinámica del debate nacional. En sus palabras, la política debe orientarse hacia proyectos que incluyan y respeten la diversidad de opiniones, sin que ello implique tolerar agresiones. “La palabra debe estar cargada de proyectos políticos, pero no hay cabida para la violencia”, concluyó en W Radio.

El análisis del académico se produce en un contexto de alta sensibilidad social y política, marcado por el reciente magnicidio de Uribe Turbay, que ha generado múltiples reacciones y llamados a replantear el lenguaje en la esfera pública.

El edil estuvo en todo
El edil estuvo en todo momento junto a Uribe durante su acto en la localidad de Fontibón - crédito @victormosqueras/IG

Para expertos como Manrique, abordar el problema desde la raíz implica revisar no solo las prácticas violentas, sino también el modo en que se construye y transmite el discurso político en Colombia.

Este enfoque, según el historiador, requiere de un compromiso sostenido por parte de líderes, instituciones y ciudadanía, de manera que las diferencias puedan canalizarse por vías democráticas y pacíficas.

En su intervención, dejó claro que el cambio no depende exclusivamente de reformas legales o de la implementación de nuevas tecnologías, sino de un trabajo cultural y pedagógico que transforme la manera en que se entiende y se practica la política en el país.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayAsesinatoDiscursoCongreso de la República de ColombiaHomenajeColombia-noticias

Más Noticias

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

El dirigente del fútbol colombiano expresó su satisfacción con la organización del último certamen continental, por lo que aseguró que está apuntando a que el campeonato se lleve a cabo en territorio norteamericano

Ramón Jesurún habló sobre la

Funcionario de la SAE insultó a trabajador del Ministerio de Educación durante una reunión: “Usted es un reverendo come mier...”

En la reunión se abordó la apertura de la investigación contra en la existencia de irregularidades detectadas en la administración de la Fundación Cecep, y fue allí donde los insultos se hicieron presentes

Funcionario de la SAE insultó

“Me es indiferente que ese señor se haya muerto”: sociólogo se refirió al asesinato de Miguel Uribe y criticó su postura política

El profesor universitario Carlos González aseguró que el senador y precandidato no era de la clase obrera del país y que mostró su rechazo a varias reformas que servirían para mejorar sus condiciones de vida

“Me es indiferente que ese

El edil que auxilió a Miguel Uribe Turbay el día del atentado confesó que su vida corre peligro: el crudo testimonio del amigo del senador

En una entrevista, Víctor Mosquera contó detalles de su relación con el precandidato presidencial, su reacción al enterarse de su muerte, y que inclusive pensaba llevar a sus hijos para que lo conocieran el día del atentado

El edil que auxilió a

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Algunos usuarios en redes sociales que afirmaron haber comprado su boleta para el show de la barranquillera indicaron que ya se están realizando los reembolsos, lo que confirmaría la cancelación

Fans de Shakira en República
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira en República

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Abuelo se hizo viral por su reacción al cumplir su mayor sueño: entre lágrimas agradeció la oportunidad

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

Luis Alfonso sorprendió en Bogotá con mini concierto y emotivo recorrido en TransMilenio: “Me siento demasiado honrado”

Esta es la nueva reina del Carnaval de la 44 que pondrá a bailar a todo el “bordillo”

Deportes

Ramón Jesurún habló sobre la

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores

América no defendió su casa y fue derrotado por Fluminense en el Pascual Guerrero

Atlas confirmó la llegada de un viejo conocido de Camilo Vargas a la dirección técnica: “Volver a trabajar juntos”