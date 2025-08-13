Policía Nacional le otorgó a Armando Benedetti la Medalla de la Dirección de Protección y Servicios Especiales

Benedetti recibió condecoración de la Policía Nacional - crédito @AABenedetti X

En la mañana del miércoles 13 de agosto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, estuvo en un encuentro de comandantes de policía en la Escuela de Cadetes General Santander - Ecsan, liderado por el Mayor General Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional.

Allí, el jefe de la cartera política recibió una condecoración institucional y se comprometió a trabajar, desde el Gobierno, al mejoramiento de la seguridad en el país.

“Recibo con todo el agradecimiento de manos del Director de la Policía Nacional la Medalla de la Dirección de Protección y Servicios Especiales Cabo Segundo Luis Eduardo Pinto Fuentes. Seguiremos trabajando desde el Ministerio del Interior para fortalecer a la Policía y su presencia que garantiza la estabilidad y la seguridad de colombianas y colombianos”, escribió Benedetti en su cuenta de X.

Director de la Policía y Armando Benedetti - crédito Ministerio del Interior

