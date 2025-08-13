Petro se equivocó en pleno homenaje a Miguel Uribe Turbay al llamar por otro nombre al congresista cuando pidió un minuto de silencio

Petro confundió el nombre de Miguel Uribe en homenaje por su fallecimiento - crédito presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional celebrada el martes 12 de agosto de 2025 habló sobre la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el día anterior, y subrayó la persistencia de la violencia política en el país, pese a los avances históricos.

En ese mismo acto, Gustavo Petro otorgó reconocimientos a miembros destacados del Cuerpo Nacional de Policía y entregó distinciones a los familiares de los agentes que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

A pesar de ello, el evento, marcado por la solemnidad, se vio interrumpido por un momento de confusión cuando el presidente solicitó un minuto de silencio por el senador asesinado, pero mencionó erróneamente el nombre “Mario Uribe” en lugar de “Miguel Uribe Turbay”.

Tras la intervención de quienes lo acompañaban, Petro rectificó de inmediato y ofreció una disculpa pública: “Un minuto de silencio por la paz, por la familia y la paz misma del senador Mario Uribe Turbay... Miguel Uribe Turbay, perdón”.

Así mismo, se pronunció ante las versiones de integrantes del sector de oposición que lo califican como el responsable de la muerte del congresista por su retórica en redes sociales, el primer mandatario aseguró que los señalamientos en su contra carecen de fundamento. A su juicio, no hay una investigación que indique, el odio político sea el responsable del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay.

A la par, sostuvo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) o la Policía Nacional, organismos encargados de la protección del precandidato, no tienen nada que ver en su muerte, sino que los verdaderos culpables están al margen de la ley.

“Dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay y, por tanto, hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP, que no tenía el cuidado del senador, sino complementaba ni la Policía Nacional, son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado”.

Petro sobre el asesinato de Miguel Uribe - crédito presidencia

Así las cosas, anunció que presentará denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra quienes lo vinculan con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“He decidido defenderme. Porque un presidente no debe admitir el delito, delito, que además está buscando más crímenes por odio. Ahí sí. ¿Presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia? No. Venganza”, indicó.

El presidente Petro también advirtió que se está utilizando la coyuntura en torno a Uribe Turbay para manipular a los colombianos de cara a las elecciones que se celebraran en 2026.

El primer mandatario se disculpó rápidamente tras su confusión y subrayó la persistencia de la violencia política en el país, pese a los avances históricos - crédito @MiguelUribeT/X - Andrea Puentes/Presidencia

“Por venganza nos hemos matado por generaciones. No importa su estatus político o social que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba. Solo para ganar votos. Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo un ser humano, en condiciones de indefensión completa, lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos. Otros, otros no él, que ya sabían que no podía”.

Y agregó: “No se manipula un ser humano. La dignidad humana está por encima de todo. Cualquiera que sea su pensamiento. Y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón”.

Petro habló sobre las críticas de Estados Unidos en su contra - crédito Presidencia - Carlos Barria/Reuters

En paralelo, se defendió de las críticas realizadas por varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump sobre la gestión que adelanta en materia de seguridad y las irregularidades presentadas por su Gobierno en el asesinato del congresista.

Incluso, envió un mensaje a los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de América Latina a unirse con el fin de defender a sus países ante la posibilidad de que Estados Unidos utilice sus tropas para destruir a grupos criminales de esos territorios.