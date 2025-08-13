Colombia

Gustavo Petro denunció penalmente a Álvaro Leyva por supuesto rol en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El mandatario colombiano pide que se investigue a su exministro tras el atentado sufrido por el senador, ocurrido semanas después de las controversiales declaraciones públicas que suscitaron debate y versiones opuestas

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
En una nueva carta, Álvaro
En una nueva carta, Álvaro Leyva cuestiona el estado de salud de Gustavo Petro y pide su renuncia - crédito Jesús Áviles/Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interpuso una denuncia penal contra su excanciller Álvaro Leyva Durán por presunta instigación vinculada al atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay.

La acción judicial, gestionada por el abogado defensor Pedro Alejandro Carranza, solicita a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos de conspiración, instigación a delinquir, calumnia, injuria y menoscabo de la integridad nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reveló el periodista Melquisedec Torres, el documento presentado ante la Fiscalía sostiene que existe una secuencia de hechos relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido semanas después de la publicación de una carta de Leyva.

El excanciller Álvaro Leyva asistió
El excanciller Álvaro Leyva asistió a la velación en cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay y afirmó que en su homicidio “hay algo más de fondo” que debe ser investigado - crédito Cancillería - Miguel Uribe/Facebook

En ese texto, el excanciller, según lo revelado por Melquisedec Torres, anticipó la posibilidad de una tragedia y sugirió que el presidente Petro era consumidor de sustancias, señalamiento que, de acuerdo con la demanda, habría precedido al episodio violento.

El escrito sostiene que Leyva expresó: “¿Será el anticipo de algo más de fondo para lo cual los colombianos nos debemos preparar?” al referirse a un mensaje nocturno que publicó el presidente en la red X sobre migrantes colombianos en Estados Unidos.

El documento judicial expone el contacto previo de Leyva con las disidencias de las Farc, identificadas como Segunda Marquetalia, el grupo al que las autoridades atribuyen el atentado mortal contra Uribe Turbay.

En la denuncia se afirma: “La secuencia de hechos posteriores refuerza esa hipótesis. A las semanas de la carta en la que Leyva insinúa la posibilidad de una tragedia, Miguel Uribe Turbay, opositor mencionado en los audios, fue víctima de un atentado atribuido a las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Iván Márquez’, estructura con la cual el propio Leyva había tenido contacto directo, y cuya vigencia confirmó conocer en 2023”.

Aunque el escrito reconoce que no hay elementos para imputar a Leyva como autor directo, plantea que existen fundamentos para investigarlo por instigación como modalidad autónoma de intervención punible.

La denuncia, revelada por Melquisedec Torres, sostiene: “Este nexo, aunque no permite imputación directa por autoría, sí justifica la hipótesis de instigación como modalidad autónoma de intervención punible”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa

Además, señala que Leyva no repudió el atentado ni rectificó sus declaraciones previas sobre Iván Márquez, información sensible, según la denuncia, ya que corresponde a organismos de inteligencia y puede funcionar como “mecanismo de presión, advertencia o legitimación del accionar criminal”.

Durante su gestión como excanciller, Leyva también acusó públicamente al presidente Petro de consumir drogas y perjudicar la institucionalidad, incluso le solicitó someterse a exámenes toxicológicos en medio de su permanencia en la Casa de Nariño.

El abogado Carranza afirma en la demanda , revelada por el periodista, que esas manifestaciones públicas podrían configurar delitos como conspiración e instigación a delinquir.

En el texto presentado ante la Fiscalía, se sostiene que Leyva, a través de cartas públicas y declaraciones, habría generado una narrativa que cuestiona la capacidad mental del mandatario y lo relaciona con conductas inapropiadas del cargo, y que “insinuó la posibilidad de que se desate una tragedia”.

La denuncia agrega que dicha narrativa buscó desacreditar al presidente Petro e instalar un ambiente de confrontación política y amenaza en la opinión pública. El escrito hace hincapié en que Leyva no asumió responsabilidad institucional por divulgar información reservada que refiere la supervivencia de alias Iván Márquez, dato sujeto a manejo por inteligencia del Estado colombiano.

Respecto a la autoría material del atentado, la Fiscalía ha judicializado a seis personas vinculadas al ataque perpetrado contra Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 7 de junio tras recibir tres impactos de bala. Hasta el momento no se ha esclarecido completamente quién organizó el crimen.

El presidente Petro manifestó: “Esto no puedo afirmarlo, que es el senador del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero. Será la investigación la que diga la verdad. Hay que afirmarlo con certeza: los disidentes están al servicio y bajo órdenes de la junta directiva del narcotráfico multinacional de las mafias.

Y lo mismo el Clan del Golfo: una parte quiere hablar con este gobierno. El ELN se ha resistido, pero le vende la cocaína a la junta”, según divulgó Melquisedec Torres.

La investigación sobre los hechos y responsabilidades en torno al atentado permanece abierta. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha emitido una decisión definitiva sobre la denuncia ni sobre la eventual vinculación judicial de Álvaro Leyva.

La investigación sobre los hechos
La investigación sobre los hechos y responsabilidades en torno al atentado permanece abierta - crédito Carlos Ortega/EFE

El trámite penal hizo visible la tensión política entre figuras clave del actual y pasado gobierno y puso el foco sobre las declaraciones públicas y contactos de altos exfuncionarios.

Temas Relacionados

Gustavo PetroÁlvaro LeyvaMiguel UribeDemandaColombia-Noticias

Más Noticias

Envían a la cárcel a mujer que habría obligado a su nieta a tener relaciones sexuales con un docente universitario en Barranquilla: no aceptó cargos

El juez envió a prisión a Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, tras ser señalada de proxenetismo agravado y explotación sexual de una menor de 13 años en la capital del Atlántico

Envían a la cárcel a

Conozca el municipio antioqueño que rinde homenaje a un expresidente colombiano: queda a dos horas de Medellín

El municipio, que se destaca por su variedad de climas, rutas ecológicas y patrimonio arquitectónico, es una opción para quienes buscan naturaleza, historia y un buen descanso

Conozca el municipio antioqueño que

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto” a Gustavo Petro después del apoyo recibido frente a la recompensa ofrecida por Estados Unidos

El líder del régimen chavista elogió la ética del presidente Gustavo Petro y propuso reforzar la cooperación contra el delito ante la nueva recompensa internacional

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto”

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: comienza la misa en la Catedral Primada de Colombia

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Así se despidió María Claudia Tarazona de Miguel Uribe Turbay durante sus honras fúnebres: “Eres el amor de mi vida”

El senador y precandidato presidencial murió luego de una larga lucha por sobrevivir tras el atentado del 7 de junio, un asesinato que ha generado conmoción en la política y la sociedad colombiana

Así se despidió María Claudia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A empleada de una joyería

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘El Desafío’, que

Exparticipante de ‘El Desafío’, que hacía contenido para adultos, asegura que quiere ser predicador: “Dios vino por su pueblo y yo me he quedado”

Ornella Sierra contó detalles de cuando trabajó en un ‘call center’: una de las épocas más tóxicas de su vida

Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

Camilo Cifuentes, el ‘influenciador anónimo’, lanzó advertencia a sus seguidores como a emprendedores: “Es una pelea todos los días”

Deportes

Cuando será el duelo por

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán habló de su lesión y del partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores